Глухівчанка Ірина Колтакова зібрала унікальну колекцію дзвіночків, яку вписали у Книгу рекордів України

Ще б пак! Де ще можна побачити колекцію із 2263 дзвіночків (двох однакових немає) із 73 країн? У її помешканні представлено всі континенти планети за винятком хіба Антарктиди. Про кожен дзвіночок господиня розповідає настільки захопливо і з такими деталями, що подивуєшся: це ж треба так любити свою справу, пише Урядовий курьєр.

Не просто колекція, а вікіпедія

У цьому немає нічого дивного: Ірина Колтакова не тільки колекціонує дзвоники, а на кожен має детальне досьє з описом, де, коли, за яких обставин придбала чи одержала в подарунок, країна походження, матеріал, символіка, вага, висота тощо. Тематичних розділів і напрямів десятки, якщо не сотня: храми, міста, будинки, квіти, людські фігурки, тварини, орнаменти, птахи. За призначенням сигнальні, дугові, шкільні, рибальські, поштові. Матеріал — метал, скло, бісер, порцеляна, фарфор, фаянс і навіть хвойні гілочки та шоколад.

Одне слово, це дзвінка вікіпедія на численних домашніх полицях, що містить духовну інформацію з усіх куточків світу і здатна повідати цікаве, захопливе і неповторне із світу не тільки звуків. Однак, наголошує Ірина, вдома у повному складі колекція майже не буває, бо чотири роки тому Національний заповідник «Глухів» надав виставкову залу для постійно діючої виставки, на якій експонують четверту частину колекції. А щоб представити на огляд більше, використовують так звану змінну вітрину для тематичних мінівиставок. Таких уже відбулося 13.

Особлива гордість — участь у ювілейній 10-й виставці «Українське Різдво», що проходила у грудні-січні 2011—2012 у Національному музеї Тараса Шевченка, а за рік потому в «Різдвяному передзвоні» — в Сумському обласному художньому музеї ім. Н. Онацького. Ось і в ці святкові дні із 193 дзвіночків новорічно-різдвяної тематики 44 перекочували на виставку, але Ірина Колтакова завжди готова провести комплексну екскурсію світом неповторних звуків, що линуть крізь роки і віки у сьогодення.





Діди Морози, Снігуроньки і бички

Ірина Колтакова розповідає, що для неї Новий рік і Різдво — це не тільки зимова казка із ялинкою, дощиком, гірляндами, вогниками, а й із дзвіночками. Адже їхній передзвін дійшов до нас ще з давніх язичницьких свят, коли за допомогою таких калаталець намагалися відігнати злих духів. Наші предки вважали, що саме вони причина настання холодів, через що земля завмирає під сніговою ковдрою. І саме такими маленькими дзвіночками нині дзвонять колядники, а дзвони в церквах збирають вірян.





Перед такими експонатами очі розбігаються: діди Морози, Снігуроньки, ялинки, сніговики, янголи, колядники, вертепники, інші святкові атрибути — все дзвенить про Новий рік, Різдво. А ще ми звикли, що, за східним календарем, кожен рік має символ. Тож на цій виставці поряд із дідом Морозом та Снігуронькою вмостилися бички — різні за фактурою, кольором, хижістю. Мимоволі згадуються тореадори — ті б упоралися з будь-яким представником бичачої колекції.





Ось один із виробів, який виготовив майстер Олексій Гуров. Колекціонерка придбала його в Києві на Андріївському узвозі 2004 року. Ще один — авторства майстрів з міста Енергодара Запорізької області Євгена та Юлії Караманових, 12 років тому привезла із Ялти невістка Мілана.

А ось дзвіночки на різдвяну тематику. Цей, розписаний київською художницею Наталією Дворяківською, подарувала колега Надія Хоменко, а поряд кілька — з-за кордону. Один з них з оливкового дерева, придбаний в Йорданії біля храму Іоанна Хрестителя, спорудженого на місці, де хрестився Ісус Христос. Це подарунок друзів із Сум Яни та Ірини Єрмолових. Ще один з вертепним сюжетом одержала від подруги Ірини Лапіної, яка живе в Канаді.





Свого часу Ірина подорожувала в Перу, де придбала дзвіночок зеленого кольору, з яким вилетіла в Монреаль, побувавши в ораторію «Сен-Жозеф», а вже звідти, з-за океану, через друзів-знайомих подарунок помандрував до колишньої гетьманської столиці Глухова, аби зайняте місце в багатоголосій колекції.

Вельми цікава інша історія від Світлани Майорс, яка живе в американському штаті Арізона, а дзвіночок придбала в місті Франкенмус (штат Мічиган). Там розташовано величезний торговельний центр «Бранерс», що спеціалізується на цілорічній торгівлі різдвяними товарами і вважається найбільшим у світі такого профілю.

Чимало експонатів місцевого походження, серед них недавні. Як розповіла Ірина Колтакова, у рідному Глухові на початку грудня йшла у спортивну залу на тренування, бо вся сім’я Колтакових спортивна: чоловік Володимир, сини Фелікс та Микола відомі у світі вагомими здобутками в різних видах спорту. А дорогою — магазинчик «Скарлетт». У святковій вітрині вгледіла яскравого діда Мороза. Зайшла до крамниці, довго не роздумуючи, купила.





А після дня святого Миколая син Микола подарував дзвіночок, виготовлений у Японії з надзвичайно ніжної порцеляни із зображенням сніговика з ялинкою, на якому напис MERRY CHRISTMAS 1980.

Колекція, яку глухівка стала збирати майже чверть століття тому, неухильно поповнюється, даруючи неповторну красу і задоволення всім, хто її бачить. Вона нагадує про плинність часу, про який особливо думається саме у новорічно-різдвяні дні.