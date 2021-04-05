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Тесты ПДД онлайн - подготовка будущих автомобилистов

Наверняка большинство из нас знает как готовят будущих автомобилистов. И на самом деле все достаточно просто. Чтобы получить удостоверение водителя необходимо пройти курс в специальной школе и сдать экзамен в Главном Сервисном Центре.

Об экзаменах ходит огромное количество разных слухов, что невозможно сдать тестирование с первого раза, что на компьютерах заведомо запрограммированы ошибки и т.д. 

Но все это только слухи. Тесты очень понятны, ознакомиться с ними вы можете на сайте Green Way, тесты ПДД. Экзамен по вождению тоже не составит труда для тех, кто ответственно относился к обучению.

Обучение

Обучение проходит в специальной автошколе и включает в себя 2 части: теоретическую и практическую. Принцип подготовки в школах одинаковый, поэтому зацикливаться на выборе места не стоит. 

Теория – очень важная составляющая. И стоит очень ответственно отнестись к изучению теоретического материала. От того, насколько правильно вы усвоите весь материал зависит ваше поведение на дороге в будущем. На теоретических занятиях вам расскажут: правила дорожного движения; как оказывать первую медицинскую помощь; базовые знания о строении автомобиля.

На протяжении всего курса вы будете тренироваться проходить тестирование. Оно очень схоже с тем, что вы будете сдавать в ГСЦ. Такие тесты помогут оценить уровень ваших знаний, и если есть необходимость повторить тот или иной материал. В отличие от главного экзамена, на промежуточном тестировании нет ограничений по количеству ошибок. В то время как тестировании в ГСЦ вы можете допустить не более 2х ошибок. В противном случае вы не допускаетесь к экзамену по вождению и приходите на пересдачу тестов через определенное время.

Практические занятия начинаются примерно на середине курса. Когда вы уже освоите базовые теоретические знания. Проводятся они индивидуально с каждым учеником. При этом существует минимальное количество занятий, которые вы должны посетить. 

На практических занятия вы научитесь:

  • • подстраивать под себя зеркала и сиденье;

  • • переключать скорости;

  • • запускать и глушить двигатель;

  • • трогаться с места и тормозить;

  • • поворачивать и разворачиваться;

  • • парковать автомобиль и т.д.

Первые занятия будут проходить на специальной площадке. Лишь после того, как вы освоите базовые навыки вам разрешать выехать на дорогу. В этом случае всегда будьте внимательны и предельно сосредоточены на дороге. От ваших действий зависит безопасность не только вас, но и других участников дорожного движения. Внимательно слушайте инструктора и не бойтесь задавать вопросы. Все автомобилисты когда-то учились. 

Пройдя обучение и получив все необходимые знания и навыки вы допускаетесь к главному экзамену. Единственным нюансом является прохождение медицинской комиссии. Она является обязательной. 

Чтобы успешно сдать экзамен в первую очередь нужно сдать тесты и набрать не менее 18 правильных ответов из 20. В тестах вы не встретите ничего нового. Но чтобы быть максимально подготовленным лучше еще раз внимательно изучить все правила. Сделать это можно на нашем сайте Green Way, ПДД-онлайн

После сдачи теории вы отправляетесь на экзамен по вождению. На нем вы продемонстрируете основные навыки вождения. В случае успешной сдачи и этой части вы в тот же день станете обладателем водительского удостоверения и будете называться автомобилистом.  

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Тесты ПДД онлайн - подготовка будущих автомобилистов
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