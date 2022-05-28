Право

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:11301

Управління з питань праці роз’яснює: поєднання роботи та волонтерської діяльності

Управління з питань праці Сумської міської ради надає консультації роботодавцям та працівникам щодо новацій у законодавстві на час воєнного стану.

Питання: «Як поєднати роботу та волонтерську діяльність у період війни?»

Відповідь: Згідно зі ст. 1 Закону України «Про волонтерську діяльність» від 19.04.2011 № 3236-VI волонтерська діяльність - добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги. Волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності.

Волонтерство надзвичайно актуальне та життєво необхідне в реаліях сьогодення, пов’язаних з війною в Україні. Волонтерська допомога Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам підвищує обороноздатність країни при відсічі та стримуванні російської збройної агресії.

Статтею 43 Конституції України визначено, що кожен має право на працю.

Особливості трудових відносин у період дії воєнного стану визначаються Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ (далі – Закон).

Одним з обов’язків працівника, передбачених статтею 30 Кодексу законів про працю України (КЗпП України), є обов’язок особисто виконувати доручену йому роботу.

У КЗпП України не міститься жодної норми щодо трудових відносин між волонтером і роботодавцем. На волонтерів не поширюються гарантії статті 119 КЗпП України, згідно з якими за працівником зберігається робоче місце та середній заробіток.

Відсутність на роботі працівника через зайнятість волонтерською діяльністю не вважається для роботодавця поважною причиною, оскільки волонтерство у робочий час чинними нормативно-правовими актами не передбачено.

Якщо особа, яка працює, не може займатися волонтерською діяльністю у позаробочий час чи у вихідні дні, але водночас не хоче втратити роботу, то вона має узгодити ці питання з роботодавцем в рамках чинного законодавства.

Є кілька шляхів поєднувати роботу та волонтерство, але можливість обрати один з них залежить від різних факторів, і, в першу чергу, від роботодавця і самого працівника.

Оформлення відсутності волонтера на роботі:

  • Якщо працівник може суміщати роботу та волонтерство, можна встановити:
  1. неповний робочий час (стаття 56 КЗпП України);
  2. дистанційну роботу (стаття 60-2 КЗпП України);
  3. гнучкий режим робочого часу (стаття 60 КЗпП України).
  • Якщо працівник повністю зайнятий волонтерством і не встигає виконувати свої посадові обов’язки, можна йому надати:
  1. щорічну основну або додаткову відпустки (стаття 74 КЗпП України) за бажанням працівника, з обмеженнями, встановленими статтею 12 Закону № 2136-ІХ;
  2. відпустку без збереження заробітної плати (статті 25, 26 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР зі змінами та доповненнями) за бажанням працівника з причин карантину або воєнного стану.

У разі виникнення проблемних питань роботодавці та мешканці Сумської міської територіальної громади можуть звернутися за роз’ясненнями з питань трудових відносин до управління з питань праці за адресою: Покровська площа, 2, 5-й поверх (вхід зі двору), каб. 502, 504 або за телефонами 701-577, 701-579.

СМР

Право
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