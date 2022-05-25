До уваги жителів Сумщини: як ловити рибу з човна і не порушувати закон

Отож заборонено пересування плавзасобами:

1. У період нересту водних біоресурсів:

з 11 квітня по 30 травня – на річках та кореневих водоймах.

з 11 квітня по 20 червня – на водосховищах.

з 11 квітня по 10 липня – на придаткових видах річок (протоки, гирла, озера, ставки та інші водойми, в тому числі ті, які тимчасово заливаються водою в період весняної повені).

2. У період закритої навігації. Навігація для маломірних суден на водних об'єктах області відкривається 1 травня і закривається 15 жовтня кожного року.

Варто відзначити, що відкриття навігації не дозволяє ловлю з човна в нерестовий період.

3. У межах території контрольованого прикордонного району (до 20 км від державного кордону). Згідно з наказом 5 прикордонного загону Державної прикордонної служби України, до закінчення воєнного стану, запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження в межах Шосткинського, Сумського, Охтирського, Конотопського контрольованих прикордонних районів Сумської області, зокрема заборонено рибальство, проведення різного роду відпочинку, плавання всіх видів плавзасобів на річках, озерах, інших водоймах.

4. Особам, яким не виповнилося 16 років.

5. У разі, якщо плавзасіб не має реєстраційного номера або має нечіткий реєстраційний номер.

6. У нічний час та підчас дії комендантської години − з 22:00 до 05:00.

Види і кількість снастей, що дозволені для використання під час риболовлі з човна, аналогічні тим, що використовуються для лову з берега.