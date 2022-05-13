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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:39100

Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?

Із початком повномасштабною війни Росії проти України депутати спростили ввезення товарів з-за кордону, зокрема скасували мито на імпортні автомобілі. Таке рішення було зумовлене військовими і гуманітарними потребами країни

Завдяки безмитному ввезенню багато військових підрозділів отримали тактичні автомобілі, а волонтери – «колеса» для розвезення допомоги в тилу і на фронті. Однак Верховна Рада може повернути мито ще до закінчення воєнного стану. У чому причина, розбирався Центр громадського моніторингу та контролю.

Плюси безмитного ввезення

Верховна Рада 24 березня ухвалила Закон №2142-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану», яким звільнила фізичних осіб від сплати митних платежів під час ввезення транспортних засобів.

Відповідно до закону, під час воєнного стану не потрібно платити ПДВ, акциз та ввізне мито при розмитненні автівок. Українці можуть самостійно декларувати ввезені легкові автомобілі онлайн без сплати митних платежів. Правила діють із 15 квітня і покликані спростити доставку автомобілів для гуманітарних і військових потреб.

Задекларувати автівку можна в особистому кабінеті на Єдиному державному інформаційному вебпорталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі». Після онлайн-оформлення попередньої декларації можна завозити автомобіль в Україну.

За словами заступника голови Державної митної служби Олександра Щуцького, станом на 14 травня завезено 80 тисяч автомобілів з безкоштовним розмитненням. Як розповів у Медіацентрі Україна в.о. начальника Львівської митниці Данііл Меньшиков, з 24 лютого через пункти пропуску на Львівщині провезли 10 700 автівок для Збройних Сил України та 13 тисяч легкових машин для фізичних осіб. Також через Львівську область було завезено 164 тонни гуманітарної допомоги.

Мінуси нульового розмитнення

Митники стверджують, що можливістю безкоштовно ввезти авто користуються не лише волонтери і люди, які втратили автівки, а й спекулянти. Охочих привезти авто з Європи настільки багато, що на кордоні з ЄС утворилися величезні черги. Для прикладу, 13 травня на пропускному пункті Будомеж/Грушів було зафіксовано чергу з авто завдовжки 14 км. Через це, за словами в.о. начальника Львівської митниці Данііла Меньшикова, швидкість проходження кордону гуманітарними вантажами суттєво знизилася. У результаті українці, зокрема і військові, не встигають отримати інші важливі вантажі.

При цьому митники помітили, що частина автомобілів, які завозяться, належать до категорії предметів розкоші. Наприклад, серед автівок безмитного імпорту – AUDI Q7 за 2,4 млн грн, Cadillac Escalade за 3,1 млн грн, Mercedes-Benz S400 за 3,3 млн грн, Mercedes-Benz S560 за 3,7 млн грн та інші люксові машини.

«На даний момент середня вартість більшості транспорту, що завозиться, – 5-10 тис. євро. І десь 30% – це автомобілі преміум-класу, вартістю від 20 тис. євро і вище», – розповів перший заступник голови Державної митної служби Олександр Щуцький. 

Щоб впорядкувати ситуацію на кордоні, уряд ухвалив розпорядження, яке дозволяє фізособам завозити авто лише у трьох пунктах пропуску: «Грушів-Бидомєж» на Львівщині, «Устилуг» у Волинській області та «Малий Березний» на Закарпатті. Однак навіть після цього черги в пунктах пропуску залишилися.

Вікно можливостей зачиняється?

У Верховної Раді вже зареєстровано законопроєкт, який скасовує безкоштовне розмитнення авто на час воєнного стану. Серед авторів документа голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Вважаю, що ми повинні скасувати це рішення, бо воно б’є по наших товаровиробниках. Воно відіграло певну роль, коли в Україну були завезені товари для боротьби з дефіцитом, але зараз його треба скасувати, бо воно більше шкодить, ніж дає користі», – переконаний Гетманцев.

За його словами, рішення про пільгове розмитнення коштувало дефіцитному держбюджету 350 млн грн. Держава недоотримує податки, крім того, через ажіотаж із автівками на кордоні стоять важливі гуманітарні вантажі.

Втім, експерти не погоджуються із позицією Гетманцева, наголошуючи, що нульове мито виконує поставлене завдання: поповнює знищений війною автопарк українців.

«Я бачу, наскільки зріс попит (на купівлю авто, – ред.) по тому, як зросла кількість операцій у нашому сервісному центрі. Приблизно у два рази від того, що було наприкінці березня», – повідомив керівник головного сервісного центру МВС Євген Мойсеєнко під час пресконференції в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

Безмитне ввезення авто стало плюсом не лише для волонтерів, які доставляють  гуманітарну допомогу та підтримують ЗСУ. Воно відкрило можливість для розвитку інших сфер: вантажних та пасажирських перевезень. Фахівці звернули увагу, що зараз є унікальна можливість оновити парк вантажівок та автобусів. Поки закон не скасували, є хороша нагода імпортувати сучасніші транспортні засоби для забезпечення відбудови України. 

Центр громадського моніторингу та контролю

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Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?
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