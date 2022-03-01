Порядок подання заяв щодо безвісно зниклих громадян, їх викрадення або потрапляння у полон

Окрім цього, поліція також просить надавати інформацію про відомі громадянам місця необлікованих поховань людей, місць виявлення трупів.
-направленням такої інформації поштою;
-на телефон 102 (цілодобово);
-на телефон гарячої лінії 0894201867 (цілодобово);
-безпосереднього звернутися до територіального підрозділу поліції.
У заяві зазначається максимально відома інформація про обставини зникнення та відомості про зниклу (викрадену, полонену) особу:
-дата та місце зникнення особи;
-анкетні дані такої особи, в тому числі число, місяць та рік її народження;
-прикмети особи (татуювання, шрами тощо);
-які номерні речі (мобільний телефон, паспорт тощо) були у особи під час зникнення;
-дані інших осіб, яким також може бути відомо про факти зникнення (викрадення, полону) особи.
За кожним фактом зникнення, викрадення або потрапляння у полон органом досудового розслідування розпочинається кримінальне провадження.
Крім того, у разі потреби рекомендуємо рідним осіб, які зникли безвісти, потрапили у полон, викрадені, разом із наданням заяви про вказаний факт здати біологічні зразки для виведення ДНК-профілю для подальшого їх порівняння.
На території України біологічні зразки відбираються у біологічних батьків чи дітей зниклої особи. Відтак вказаним особам необхідно мати при собі паспорт (для дитини – свідоцтво про народження).
Відібрання зразків та проведення молекулярно-генетичної експертизи здійснюється лише за постановою слідчого. Експертиза проводиться за рахунок держави.