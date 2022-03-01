Право

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:00133

Порядок подання заяв щодо безвісно зниклих громадян, їх викрадення або потрапляння у полон

Заяви та повідомлення про такі факти підрозділами поліції приймаються у день звернення близьких родичів зниклого або інших осіб, яким відомо про факт зникнення.

Окрім цього, поліція також просить надавати інформацію про відомі громадянам місця необлікованих поховань людей, місць виявлення трупів.

Спосіб надання заяв та повідомлень про безвісти зниклих осіб, їх викрадення або потрапляння у полон

-направленням такої інформації поштою;
-на телефон 102 (цілодобово);
-на телефон гарячої лінії 0894201867 (цілодобово);
-безпосереднього звернутися до територіального підрозділу поліції.

У заяві зазначається максимально відома інформація про обставини зникнення та відомості про зниклу (викрадену, полонену) особу:

-дата та місце зникнення особи;
-анкетні дані такої особи, в тому числі число, місяць та рік її народження;
-прикмети особи (татуювання, шрами тощо);
-які номерні речі (мобільний телефон, паспорт тощо) були у особи під час зникнення;
-дані інших осіб, яким також може бути відомо про факти зникнення (викрадення, полону) особи.

За кожним фактом зникнення, викрадення або потрапляння у полон органом досудового розслідування розпочинається кримінальне провадження.

Крім того, у разі потреби рекомендуємо рідним осіб, які зникли безвісти, потрапили у полон, викрадені, разом із наданням заяви про вказаний факт здати біологічні зразки для виведення ДНК-профілю для подальшого їх порівняння.

На території України біологічні зразки відбираються у біологічних батьків чи дітей зниклої особи. Відтак вказаним особам необхідно мати при собі паспорт (для дитини – свідоцтво про народження).

Відібрання зразків та проведення молекулярно-генетичної експертизи здійснюється лише за постановою слідчого. Експертиза проводиться за рахунок держави.

Право Безвісти зникла Полонені
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Порядок подання заяв щодо безвісно зниклих громадян, їх викрадення або потрапляння у полон
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