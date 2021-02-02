Як відшкодувати шкоду внаслідок падіння на льоду Останніми днями міста та села охопила морозна погода зі снігопадом, і у зв’язку з цим дороги та пішохідні доріжки покрилися кригою.

На такому покритті дуже легко послизнутися, впасти та отримати різного роду травми – переломи, вивихи, забиття м’яких тканин тощо. Якщо ви впали та отримали травму, то ви маєте право вимагати відшкодування.

Що робити в такій ситуації та як себе поводити?

1. Спочатку потрібно знайти свідків вашого травмування та взяти у них контакти, так як в подальшому вони можуть бути свідками в суді.

2. Викликайте поліцію, вона складе протокол та зафіксує факт травмування. Якщо поліція зафіксувала факт отримання травми, потрібно написати відповідну заяву. Всі дані будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Далі потерпілий повинен пройти судово-медичну експертизу, яка визначить ступінь тяжкості тілесного ушкодження. Від ступеня тяжкості тілесного ушкодження залежить рішення, яке прийме слідчий по даному випадку. Позов оформляється про стягнення матеріальної шкоди, а в деяких випадках — і морального.

Якщо немає можливості викликати швидку допомогу і поліцію, необхідно звернутися до найближчого травмпункту. В амбулаторній картці лікар повинен зафіксувати з ваших слів, де, коли і за яких обставин була отримана травма і хто при цьому був присутній. Ваше завдання проконтролювати, щоб лікар зробив такий запис.

3. Бажано уважно озирнутися навкруги, можливо поблизу на будівлях розташовані камери відеоспостереження, записи яких можуть зафіксувати факт вашого травмування. Такий запис може послужити доказом у суді.

4. Бажано викликати швидку допомогу за місцем травмування, так як працівники швидкої допомоги обов'язково зафіксують виклик за заявленою адресою, що буде ще одним доказом. Лікарі в обов’язковому порядку повинні зафіксувати те, що травма отримана у зв’язку з падінням на слизькій ділянці за певною адресою і в певний час, а також на ваше прохання надати відповідну довідку. У разі придбання плівки для рентгену та інших ліків в аптеці, обов’язково зберігайте чеки та рецепти на медикаменти для подальшого лікування та їх чеки. Таким чином ви зможете підтвердити затрати, понесені внаслідок травмування. Також до цього ви можете і додати обґрунтовану моральну шкоду за ваші страждання.

5. Після цього зверніться з претензією, в якій зазначте суму, на яку ви постраждали, до організації, на ділянці якої ви травмувалися. У випадку, якщо людина постраждала біля свого будинку, то претензії слід пред’являти комунальному підприємству, яке обслуговує цей будинок. При падінні на сходах офісу, банку, супермаркету, кіоску тощо які є чиєюсь приватною власністю, відповідальність повинен нести той, на кого покладено обов’язок прибирати цю територію. Є також шанс отримати компенсацію не тільки за лікування, а й за пошкоджене майно, наприклад, розбитий мобільний телефон. Для цього потрібні свідки або стовідсоткові докази того, що телефон був при вас в момент падіння і був пошкоджений внаслідок вашого падіння. Довести це складно, але можливо. Якщо мирним шляхом питання вирішити не вдалося, то слід звернутися з позовом до суду. Відповідачем може виступити адміністрація міста або власник злощасної ділянки. Для цього необхідно мати при собі довідки з лікарні, розрахунок матеріальної шкоди (чеки) і обґрунтування моральної шкоди.

У відповідності до ст. 5 Закону України «Про судовий збір» від сплати судового збору звільняються позивачі у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи.

Якщо ви або ваші знайомі зіткнулися з правовими проблемами, звертатайтеся за безоплатною правовою допомогою.

Всеукраїнська гаряча телефонна лінія – 0-800-213-103 (цілодобово та безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів в межах України).

Джерело: Безоплатна правнича допомога