Право

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:22372

«Інструкція для чайників»: як не стати браконьєром

Цьогоріч мисливський сезон на Сумщині розпочинається 7 серпня, а разом з цим Державна екологічна інспекція у Сумській області активізує «полювання» на браконьєрів.

Зокрема, на виконання доручення Держекоінспекції України від 03.08.2021 №135 про дотримання вимог природоохоронного законодавства під час використання об’єктів тваринного світу в мисливський сезон 2021-2022 років, по всій території області будуть працювати рейдові групи, які слідкуватимуть за дотриманням вимог природоохоронного законодавства.
І хоч кожному мисливцю добре відомі вимоги, які закріплені у статтях 12-20 Закону України «Про мисливське господарство та полювання», на жаль, жоден сезон полювання на Сумщині ще не обійшовся без дрібних і грубих порушень. Тому, аби попередити подібні випадки, Держекоінспекція пропонує ознайомитися зі шпаргалкою, яка вбереже мисливця від потрапляння до ганебної касти браконьєрів.
1. Подивіться на календар та годинник. Під час мисливського сезону дозволено полювати по середах, суботах і неділях, а по четвергах – лише з лягавими собаками. До того ж, добувати дичину можна виключно в світлий час доби: не раніше, ніж за годину до сходу сонця, і не пізніше, ніж за годину до його заходу. (Проте, у прийдешню суботу перший постріл можна буде зробити лише о 18:00).
2. Збираючись на полювання, перевірте, чи бува не забули дозвільні документи. Серед них мають бути: державне посвідчення мисливця, контрольна картка обліку добутої дичини, відстрільна картка та дозвіл на носіння і зберігання зброї, а за наявності мисливської собаки - паспорт на неї.
3. Якщо у вас є лише нарізна вогнепальна зброя або набої, споряджені кулями і шротом діаметром більше 5 мм, - залишайтеся вдома! З таким арсеналом полювати на пернату дичину заборонено.
4. Захопіть із собою мапу або навігатор і обирайте місце для полювання лише у межах угідь, зазначених у дозволі. Пам’ятайте: на територіях й об’єктах природно-заповідного фонду, на відтворювальних ділянках, на неприбраних полях, у межах населених пунктів та на відстані менш, ніж 200 м від будівель – полювати категорично заборонено! До слова, про наявність і розташування таких територій в угіддях вас мають ознайомити під час придбання відстрільної картки.
5. Навчіться ретельно розрізняти види, аби випадково не підстрелити червонокнижного птаха або такого, що знаходиться під охороною Бернської Конвенції. Крім того, пам’ятайте про добовий ліміт на відстріл дичини. Так, протягом дня мисливцю дозволено вполювати не більше 2 пірникіз, 5 качок, 6 лисок, 10 голубів, 10 куликів та 15 перепілок.
6. Якщо ви у човні – сядьте, вимкніть двигун, а вже тоді прицілюйтесь. Якщо ви у наземному чи повітряному транспорті – розрядіть і зачохліть зброю.
Державна екологічна інспекція у Сумській області наголошує, що за порушення правил полювання з громадян стягуватимуться штрафи у розмірі до 1020 гривень, а якщо порушник виявиться посадовою особою, то йому доведеться викласти до 1530 гривень. Якщо ж мисливця упіймають на повторному порушенні правил полювання або з незаконно добутою дичиною, то йому «світитиме» вдвічі більший штраф – до 2040 гривень. Ба більше, у такому випадку браконьєр може розпрощатися зі здобиччю, рушницею та іншим майном, задіяним у полюванні, а також втратити право полювання на строк до трьох років.

Право
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