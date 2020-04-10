Право

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:4390

Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе

В начале июля Верховная Рада ужесточила наказание за домашнее насилие. Принятый закон увеличивает штраф и максимальный арест за совершение преступления. Также документ предусматривает несколько новых административных рычагов, которые помогут привлечь обидчика к ответственности. Подробности узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Привлечь к ответственности домашнего тирана

Новый закон регулирует привлечение к ответственности за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение запретного предписания. Правонарушитель может быть привлечен к ответственности в течение 6 месяцев после совершения преступления.

За насилие, которое причинило или могло повредить физическому или психическому состоянию, предусмотрен штраф до 340 грн, общественные работы 30-40 часов. Альтернативное наказание – административный арест на 10 суток. Если нарушение будет совершено повторно в течение года, штраф составит до 680 грн, или 40-60 часов общественных работ, или арест на 15 суток.

Важная новация касается рассмотрения дел о домашнем насилии без присутствия обидчика. Это возможно, если правонарушитель уведомлен. Благодаря этому рассмотрение дел должно ускориться, ведь раньше нарушитель мог специально скрываться и затягивать следствие. Много дел о домашнем насилии возвращались из суда обратно в полицию из-за неявки ответчика на заседание, как это предусматривал закон.

Также теперь закон позволяет привлекать военных за совершение домашнего насилия на общих основаниях, а не на основании дисциплинарного устава, как было раньше.

«Фактически по дисциплинарным уставам ответственность за домашнее насилие не наступала, учитывая то, что домашнее насилие не является военным преступлением или правонарушением, связанным со службой», – объясняет руководитель Аналитического центра «ЮрФем» Екатерина Шуневич.

Следует заметить, что изначальная редакция законопроекта предусматривала введение общественно полезных работ в качестве наказания за домашнее насилие. Однако ко второму чтению эта норма была исключена.

Несмотря на небольшое увеличение штрафов и сроков ареста, эксперты положительно оценивают закон, ведь он упрощает привлечение к ответственности. Сейчас закон направлен на подпись Президенту. Он вступит в силу со следующего дня после опубликования.

Долгий путь к решению проблемы

Эксперты напоминают, что это не единственный закон, который должен противодействовать домашнему насилию. Три года назад в законодательстве были определены виды насилия: физическое, сексуальное, психологическое и экономическое, расширен круг лиц, которых могут признать обидчиками, предусмотрена административная и уголовная ответственности.

Однако даже очень строгий закон не сможет наказать обидчика, если общество будет замалчивать проблему. По данным опроса, проведенного Украинским институтом будущего, половина украинцев, которые сталкивались с домашним насилием, не обращались в полицию. Специалисты говорят, так происходит, потому что часто пострадавшие не знают, куда обратиться, не доверяют полиции, боятся реакции обидчика.

При этом в Украине есть несколько горячих линий для тех, кто подвергается домашнему насилию. В частности, можно позвонить по коротким номерам 1547 и 116-123. Первый номер – это правительственный контакт-центр, второй – принадлежит общественной организации «Ла Страда–Украина», которая предоставляет психологическую и юридическую консультации, поддержку по телефону и через социальные сети. За помощью можно обратиться анонимно.

Эксперты отмечают, что есть способы, как вызвать полицию, чтобы обидчик не догадался об этом. Так, уже несколько лет в Украине работает проект «Полина», который превратился в позывной. В Национальной полиции говорят, что когда звонят на 102 и просят помощи у «Полины», то дежурные сразу понимают, что произошло и как реагировать.

По состоянию на 2021 год в 36 городах Украины работают 55 мобильных групп по противодействию домашнему насилию. В их состав входят: участковые офицеры полиции, работники ювенальной превенции, следователи уголовного розыска и экипаж патрульной полиции. Чаще всего мобильные группы полицейских, входящих в «Полину», реагируют на семейные конфликты с применением физической силы.

Специалисты отмечают, что из-за карантина за последние полтора года обращений относительно домашнего насилия стало больше.

«Действительно, карантин, ограничение передвижения, которые закрыли людей в 4 стенах, повлияли на все семьи. Согласно предварительным результатам исследования, 10-20% женщин говорили, что во время прошлогоднего карантина они впервые подверглись домашнему насилию. Оно начиналось с психологического насилия и перерастало в физическое, а иногда и в сексуальное», – отмечает вице-президентка «Ла Страда–Украина» Екатерина Бороздина.

Чтобы помочь пострадавшим, по всей Украине открывают кризисные комнаты, где можно остаться в трудный период. В то же время активисты говорят, что большая часть их работы информационная. Очень важно рассказывать украинцам о возможности обратиться за помощью. Ведь главное правило предотвращения домашнего насилия – не молчать.

Право Домашнее насилие
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