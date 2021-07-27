Якщо придбаний товар виявився неякісним: роз’яснення юристів Уявіть, що ви здійснили омріяну покупку, скажімо, техніку. Але після не тривалого періоду користування, вона перестала працювати.

Що робити? Чи можливо повернути неякісний товар, вимагати компенсацій, ремонту?

Відповіді на ці актуальні питання надають юристи Регіонального центру з надання БВПД у Сумській області.

Які права має особа у разі придбання товару неналежної якості?

Строк на повернення товару в 2 тижні припадає тільки на повернення товару належної якості, тобто якщо товар не сподобався за кольором, формою чи за іншими показниками. У випадку придбання товару неналежної якості, строки на звернення встановлюються гарантією.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

- пропорційного зменшення ціни;

- безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

- відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

Для непродовольчих товарів, що перебували у використанні задовольняються вимоги споживача за згодою продавця.

Відповідно до закону України про захист прав споживачів у разі виявлення недоліків товару протягом встановленого гарантійного терміну з вини виробника покупець має право:

розірвання контракту/угоди і повернення коштів, які були витрачені на покупку,

на заміну товару на такий самий, або аналогічний, якщо є в наявності у продавця.

На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки незалежно від моделі. Для цього продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою статті 8 Закону України “Про захист прав споживачів”) зобов’язані створювати (мати) обмінний фонд товарів. Перелік таких товарів визначається Кабінетом Міністрів України.

За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк (чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі одного відсотка вартості товару.

Що робити, якщо продавець відмовляє в ремонті чи заміні товару, або в поверненні коштів?

Бажано письмово звернутися до власника магазину, де ви придбали товар, з конкретною вимогою. Якщо це не подіє, наступним кроком буде звернення до служби захисту прав споживачів, а точніше до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у відповідному регіоні в разі відмови продавця, виробника задовольнити вимоги споживача.

До письмового звернення (скарги) додаються наступні документи:

- Копія звернення до суб’єкта господарювання (продавець);

- Копія документу, який засвідчує факт придбання товару;

- Копія технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу;

- Інші документи, які стосуються розгляду звернення.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їхнього надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їхнього отримання.

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, продавець встановлює необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

Що робити, якщо служба захисту прав споживачів не допомогла у вирішенні проблемного питання?

Споживач для захисту своїх прав має право звернутися в порядку позовного провадження до суду за місцем його проживання/перебування, місцем заподіяння шкоди чи виконання договору.

Споживачі звільняються від сплати судового збору в усіх судових інстанціях за позовами, що пов’язані з порушенням їхніх прав (частина третя статті 22 Закону України “Про захист прав споживачів”).

До позовної заяви, оформленої відповідно до вимог Цивільного процесуального кодексу України, додаються докази, що обґрунтовують позовні вимоги (відмова покупця обміняти товар належної якості), наприклад:

копія звернення до суб’єкта господарювання (продавець);

- висновок експертизи про невідповідність товару встановленим вимогам якості;

- копія документу, який засвідчує факт придбання товару;

- копія технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу;

- інші документи, які стосуються розгляду звернення.

При задоволенні вимог споживача суд одночасно може вирішити питання щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

Цивільна справа в порядку позовного провадження розглядається судом протягом розумного строку.