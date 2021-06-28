Авто паркують на дитячому майданчику: як діяти? Що робити, коли сусіди паркують авто на дитячому майданчику: роз’яснення дають юристи системи безоплатної правової допомоги.

У сучасному місті, де кількість автомобілів стрімко зростає, проблему дефіциту паркомісць відчувають не тільки власники «залізних коней», а й інші мешканці населених пунктів. Авто на газоні, клумбі чи посеред тротуару – звична картина для багатьох мешканців багатоповерхівок. Адже деякі водії не бажають поступатися власним комфортом, попри незручності, які створюють пішоходам та іншим автомобілістам. Про правила паркування транспортних засобів та порядок дій у випадку, коли сусіди залишають авто на дитячому майданчику, розповідають юристи системи безоплатної правової допомоги.

Де і як дозволено залишати транспортний засіб,

визначено Правилами дорожнього руху, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, та Правилами паркування транспортних засобів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342 (далі – Правила). Так, стоянка автомобілів дозволяється:

у спеціально відведених місцях чи на узбіччі, а за відсутності таких – біля правого краю проїзної частини (якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху);

у населених пунктах на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку (без трамвайних колій посередині) і не розділена вузькою суцільною лінією, а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом.

Заборона на стояку автомобілів, зокрема діє:

у місцях, де заборонена зупинка (в тому числі на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, у тунелях, на трамвайних коліях);

у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, зробить неможливим рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів;

біля бульвару або розділювальної смуги;

другим рядом уздовж вже запаркованих машин на проїзній частині;

на тротуарі, крім випадків, якщо для руху пішоходів залишається прохід не вужче 2 метрів або встановлено відповідний дорожній знак;

на газонах;

у зоні дії знаків «Зупинка заборонена», «Стоянка заборонена».

Паркуючи авто, водії також мають пам’ятати про визначені дистанції. Не слід запарковувати авто ближче ніж:

5 метрів до контейнерів для збирання побутових відходів;

10 метрів до виїзду з прилеглої території, перехрестя, пішохідного переходу, місця виконання дорожніх робіт;

30 метрів до зупинки маршрутного транспорту;

50 м до залізничного переїзду.

Відповідальність за порушення правил паркування

17 березня 2021 року набрав чинності Закон України 1231-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху», яким було внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема в частині збільшення штрафів за порушення правил стоянки.

Тепер за порушення правил стоянки доведеться сплатити 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян − 340 гривень. Якщо таке порушення створює перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху сума збільшиться вдвічі.

Штраф за стоянку, що призвела до створення аварійної ситуації, – 85 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 1445 гривень.

Від 60 до 100 неоподаткованих мінімумів (1020 – 1700 гривень) передбачено за стоянку на місцях, призначених для транспорту водіїв з інвалідністю.

Неоплата вартості послуг з користування майданчиком для платного паркування за кожну добу користування тягне за собою накладення штрафу в двадцятикратному розмірі від вартості однієї години послуги.

Відповідальність покладається на особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення правопорушення, а у випадку фіксації в автоматичному режимі чи в режимі фотозйомки (відеозапису) – на фізичну особу або керівника юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб, або особу, яка ввезла транспортний засіб на територію України.

Коли авто можуть евакуювати на штрафмайданчик та скільки доведеться сплати за його повернення

Працівники уповноважених підрозділів Національної поліції або інспектори з паркування можуть евакуювати авто, у тому числі якщо воно суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху. Статтями 2652, 2654 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУПАП) чітко визначений перелік таких підстав.

Водночас, необхідно враховувати і те, що згідно з Порядком тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках та стоянках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року № 1102, якщо правопорушення може бути усунуте водієм у максимально короткий строк, поліцейський не проводить тимчасове затримання транспортного засобу і оформляє протокол про адміністративне правопорушення, а у випадках, передбачених КУпАП, виносить постанову у справі про адміністративне правопорушення без складення протоколу. До того ж акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, якщо його вже складено, долучається до рапорту поліцейського про факт появи водія на місці правопорушення в момент виконання робіт із завантаження транспортного засобу.

Повернення транспортного засобу власнику відбувається після сплати штрафу за вчинене правопорушення та оплати вартості послуг із транспортування та/або зберігання транспортного засобу.

Плата за транспортування на спеціальний майданчик (стоянку) залежить від маси автомобіля:

до 2000 кг – 600 грн;

від 2000 до 3000 кг – 700 грн;

понад 3000 кг – 850 грн.

Розмір плати за зберігання становить 120 грн за першу – сьому добу включно, а за кожну наступну добу, починаючи з восьмої, – 20 грн.

Що робити, якщо ваші сусіди паркують авто на дитячому майданчику

Відповідно до Правил майданчики для паркування повинні відповідати нормам та стандартам у сфері благоустрою населених пунктів. Мінімальна відстань від дитячого майданчика до стоянки визначена Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 173, і становить не менше ніж 20 метрів.

Контроль за виконанням Правил здійснює уповноважений підрозділ Національної поліції у частині забезпечення безпеки дорожнього руху та посадові особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради у частині контролю за станом благоустрою, інспектори з паркування у частині контролю за дотриманням правил паркування.

Отже, якщо сусід «на колесах» не реагує на прохання прибрати авто з дитячого майданчика, варто звернутися до уповноважених органів, які зможуть притягти порушника до відповідальності. Адміністративна комісія при виконавчому комітеті місцевої ради – за порушення правил благоустрою (стаття 152 КУпАП), поліція (якщо авто на майданчику перешкоджає руху пішоходів, або заїхало на газон) – за порушення правил стоянки (стаття 122 КУпАП).

Додатково для запобігання заїзду та стихійного паркування транспортних засобів варто підготувати колективне звернення жителів до управителя будинку з вимогою встановити декоративну огорожу навколо дитячого майданчика – як захист від недобросовісних водіїв.

Інформацію підготувала юристка Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Анастасія Андрєєва.

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