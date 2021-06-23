Право

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:41166

Ринок землі відкрито: путівник від юристів

Відсьогодні українці стали справжніми господарями своєї землі. Громадяни можуть не лише володіти, а й вільно розпоряджатися своєю землею, як це передбачено в Конституції України.

З 1 липня 2021 року набрав чинності Закон України від 31 березня 2020 року № 552-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення». Цей закон відкрив ринок землі сільськогосподарського призначення в Україні.

З 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року обіг земель сільськогосподарського призначення дозволено виключно між громадянами України. У цей період відчуження цієї категорії земель, що перебувають у приватній власності, дозволятиметься громадянам України з розрахунку не більше 100 гектарів в «одні руки». А з 1 січня 2024 року громадянин України отримає право мати у власності земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею до 10 тис. га.

Юристи системи «Безоплатна правова допомога» зібрали інформацію, яка стане в нагоді у даному питанні.

Що необхідно знати про укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення – читайте на нашому сайті за посиланням https://bit.ly/2Tgzmsz

Якщо вам потрібна правова консультація з будь-яких питань, у тому числі у галузі земельних правовідносин, ви можете:

- зателефонувати за безкоштовним номером системи БПД 0 800 213 103

- звернутися до місцевих центрів та бюро правової допомоги (https://www.legalaid.gov.ua/tsentry )

- скористатися мобільним застосунком «Безоплатна правова допомога», завантаживши його через Google Play чи App Store за посиланням https://bit.ly/3hwwgqR

- завантажити мобільний застосунок «Твоє право», перейшовши за посиланням https://bit.ly/3iorbkE

- написати в приватний Телеграм-чат http://legalaid.gov.ua/telegram.html

- у кабінеті клієнта на сайті системи БПД https://cabinet.legalaid.gov.ua

- через форму зворотного зв’язку на сайті системи БПД https://bit.ly/363voGa

- переглянути правові консультації на довідково-інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid» за посиланням: https://wiki.legalaid.gov.ua

Право Закон України Продати пай Ринок землы
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Ринок землі відкрито: путівник від юристів
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Цитата

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голова Сумської ОДА

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