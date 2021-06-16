Біологічна небезпека. Кримінальні гастролі медичних відходів на Сумщині (відео) Через пандемію коронавірусу в Україні в рази зросла кількість медичних відходів, частина з яких є небезпечними. Це голки, шприци, пробірки, тести. Їх можна зберігати тільки у обладнаних для цього місцях, перевозити - лише за наявності ліцензії і утилізувати – у спеціальних установках.

Та в реальності медичні відходи часто опиняються у ярках, посадках та несанкціонованих звалищах. Подібні випадки фіксували на Вінничині, Львівщині, Дніпропетровщині, Київщині, а також на Сумщині. Одне з таких звалищ виявили у Старому Селі під Сумами. Чому воно там опинилося і куди "мандрує" далі, - з'ясовували автори розслідування "Під прицілом" на телеканалі UA:Суми.

Незаконне звалище медвідходів у Старому Селі

Землевпорядник Нижньосироватської сільської ради Володимир Давиденко стверджує, що, судячи з накладних, сміття завезене з усієї України.

“То ж взагалі була піраміда, гора! І пробірки з кров’ю, і шприці, і термометри, і бактерицидні лампи – це моторошно, село отаке от засвинячить!”, – обурюється мешканка Старого Села Тетяна Тараненко. “Я б, звичайно, хотіла, щоб цих людей покарали по повній програмі, не то що там 17 тисяч штрафу”, - додає вона.



Тетяна Тараненко, мешканка Старого Села

На землі Нижньосироватської громади, до якої відноситься Старе Село, розташований господарський двір. Саме тут його мешканці виявили купу відходів. Землю орендує агрокомбінат “Тепличний”, якому і належать ці склади. У вересні 2020 року агрокомбінат здав склади в оренду товариству “Сумиполімербуд”.

Землевпорядник Нижньосироватської сільської ради Володимир Давиденко розповідає, як вони зі старостою виявили несанкціоноване сміттєзвалище: “Ми поїхали із Сергієм Васильовичем на господарський двір у своїх справах і побачили, що завозилися відходи: була плівка, картриджі, а медичне сміття десь з’явилося на початку листопада”.



Володимир Давиденко, землевпорядник Нижньосироватської сільської ради

“Мені це до цих пір не відомо, чи ночами возили, чи вдень. Для того, щоб доїхать на хоздвори, можна вдень туди заїхати навіть фурою – і ніхто не побачить”, –додає староста Старого Села Сергій Єременко.



Сергій Єременко, староста Старого Села

Земельна ділянка, на якій влаштували звалище медичних відходів, має зовсім інше цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Орендар розташованих тут складських приміщень ліцензії на поводження з медичними відходами не має. Після звернення мешканців Старого Села до правоохоронних органів за фактом порушення правил та норм, які встановлені з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, у грудні минулого року відкрили кримінальне провадження. Підозру у скоєнні цього кримінального правопорушення оголосили Роману Приймі – заступнику директора та засновнику ТОВ “Сумиполімербуд” – підприємства, що орендувало склади на цій ділянці. У лютому 2021 року суд визнав Романа Прийму винним.



Роман Прийма, заступник директора ТОВ "Сумиполімербуд"

За словами першого заступника керівника Сумської окружної прокуратури Максима Колобиліна, Роману Приймі у якості покарання призначили 17 тисяч гривень штрафу.

Та на ситуацію у Старому Селі це не вплинуло. Наразі сміття повністю не вивезене. Тож у квітні правоохоронці відкрили ще одне кримінальне провадження за цим же фактом. А Сумський обласний лабораторний центр дослідив, як розміщення несанкціонованого звалища відходів вплинуло на навколишнє середовище у Старому селі. У повітрі виявили перевищення гранично допустимої концентрації ртуті та формальдегіду.

“Перевищення вмісту ртуті було в 1,5 рази, а формальдегіду на самому майданчику - в 2,8 рази. Далі ми проводили дослідження на відстані 100 метрів і 213 метрів – це поряд із житловою забудовою. Так от на відстані 213 метрів у південному напрямку проби по формальдегіду були перевищені в 1,9 рази в порівнянні з гранично допустимою концентрацією, відповідно на відстані 100 метрів - в 2,5 рази вище ГДК", - розповів керівник Сумського обласного лабораторного центру МОЗ Володимир Збаражський. І додав, що у довгостроковій перспективі це може викликати у людини на руках екзему, у дихальних шляхах може довести і до емфіземи легень.



Володимир Збаражський, директор Сумського обласного лабораторного центру

Це результати досліджень, проведених у Старому Селі у квітні. А в травні звалище загорілося.

“Я вже його відчула, так відчула оце, що вони зробили, особливо у Великодню суботу. Тут була така пожежа, така димова завіса, що ми задихалися!”, - обурюється мешканка Старого Села Тетяна Тараненко.

Пожежа виклала чергову хвилю обурення мешканців села. І відходи нарешті почали вивозити. Про те, як довго ще вивозитимуть відходи і що для цього робить сільрада, питаємо у старости Старого Села Сергія Яременка:

- Ну по тому, як він вивозе, я от орієнтуюсь, що це ще тягтиметься місяці три.

- Якісь дії вживалися сільською радою?

- Коли до нас цей Прийма звертається, не може знайти екскаватора і так дальше. Ну те, що ми можем за своїм службовим становищем допомогти якось, ми допомагаємо

- Техніку знаходите?

- Ну, знаходимо, ну, чисто так технічно.

- А із бюджету виділялись кошти?

- Є власник сміття, є власник складів. Вибачте, для кого гроші бюджетні видавать? Бандитам будемо доплачувати, які навезли сміття? Ну де здравий ум?

За словами ж першого заступника керівника Сумської окружної прокуратури Максима Колобиліна, ліквідувати дане сміттєзвалище власники сміття обіцяють в червні.

Куди вивозять медичні відходи із Старого Села?

За законом, зберігати небезпечні медичні відходи, такі як тести на COVID-19, шприци та пробірки з кров’ю, можна тільки у спеціально обладнаних місцях. Та у цьому випадку це знову не так. Журналісти "Під прицілом" з’ясували, куди вивозять сміття зі Старого села.

Чергове сміттєзвалище журналісти знайшли на вулиці Прикордонній, 1, на земельній ділянці Сумської міської ради. І одразу викликали туди слідчо-оперативну групу.

Поки чекали поліцію, за парканом помітили Романа Прийму, заступника директора “Сумиполімербуд” – того, хто був засуджений за несанкціоноване звалище медичних відходів у Старому селі. У цей же час квадрокоптер журналістів фіксує дим на звалищі. Тому викликали ще й пожежників.

Тим часом на місце прибула і слідчо-оперативна група, і представники екоінспекції. Їм Роман Прийма зізнається: “З Червоного села возимо, складуємо, бачите”.

Червоне – це колишня назва Старого Села. Але на новому несанкціонованому звалищі складують відходи не тільки звідти. Тут розвантажували фуру, яка за товарно-транспортною накладною приїхала з Києва. Привезла наче полімерні матеріали, розвантажити які мали за зовсім іншою адресою. І це адреса, де несанкціоноване звалище відходів чиновники міської ради виявили ще в серпні 2020 року.

“Було здійснено спільне обстеження земельної ділянки комунальної власності по вул. Харківській, 122 у Сумах, під час якого з’ясовано, що на земельній ділянці орієнтовною площею 0,2 га знаходяться складські приміщення, які були орендовані ТОВ “Сумиполімербуд”, знаходилось стихійне звалище промислових, медичних, хімічних та інших відходів. У зв’язку з виявленим порушенням земельного законодавства складено акт обстеження земельної ділянки та вручена вимога про усунення порушення”, – повідомив директор Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Юрій Клименко.



Юрій Клименко, директор департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради

Після того, як на Харківській, 122 несанкціоноване звалище ліквідували, відходи з'явилися у Старому Селі. А коли і там все спливло на поверхню, сміття перевезли знову у Суми, тепер на вулицю Прикордонну.

Земельна ділянка на Прикордонній, 1 належить міській раді. Взяти її в оренду хоче ТОВ “Родючисть плюс", яке належить синам колишнього нардепа Євгена Лапіна. Саме цій фірмі належать ангар і склад, в якому також виявили медичні відходи. Євген Лапін говорить, що ангар і склад здали в оренду все тому ж "Сумиполімербуду". І при цьому він знав, що там сортують медичні відходи.

“Там йде, наскільки я знаю, просто сортування і відправка. Вони там не повинні нічого перероблювати, вони повинні сортувати і розвозити, а якщо вони там переробляють, то треба їх карати. Все одно ці відходи десь потрібно переробляти, наскільки я знаю, там відходи медичних закладів”, - повідомив телефоном Євген Лапін, після чого відправив на місце події свого представника Миколу Трофіменка.

За фактом забруднення земель на Прикордонній,1 поліція відкрила кримінальне провадження. А фуру, яка заїхала сюди, тимчасово вилучили. Бо у ній замість полімерних матеріалів, які зазначені у товарно-транспортній накладній, знаходилися мішки із позначками “біологічна небезпека”.

Facebook: Вячеслав Сёмик В'ячеслав Сьомик, підприємець

Чому так сталося, журналісти спитали у В’ячеслава Сьомика –власника фірми, яка зазначена у товарно-транспортній накладній. Ось що він відповів:

“У нас є підозри, що певна група осіб підробила документи компанії нашої, з метою отримання прибутку з продажу вторсировини, а саме медичного пластику. Ми зараз розбираємось, йде розслідування. Я сам хочу і для себе провести розслідування і залучити журналістів, тому що це дійсно може вдарити і по репутації моїй, і по репутації компанії. Я зацікавлений в тому, щоб там було неупереджене розслідування”.

Однак і водій фури, і її власник стверджують, що машина була завантажена у Києві, на вулиці Деревообробній, 11 – за адресою реєстрації товариства “ДСЛ–2010”.

Що цікаво, власник ТОВ “ДСЛ-2010” В’ячеслав Сьомик є директором громадської організації "ЕКОЛОГІЧНА КРАЇНА". І від її імені наприкінці травня 2021 року він звернувся до голови Сумської ОДА Василя Хоми із заявою про численні порушення під час поводження з медичними відходами у закладах Сумщини.

Іще раз: фура із накладною, у якій зазначена фірма Сьомика, привозить відходи на несанкціоноване звалище у Сумах. А сам Сьомик пише листа про порушення на Сумщині під час поводження з медичними відходами.

Історія із несанкціонованими звалищами медичних відходів на Сумщині не унікальна. Подібне відбувається по всій країн, –говорить колишній голова Держекоінспекції України Єгор Фірсов.

Facebook Єгор Фірсов, ексголова Держекоінспекції України

“На папері у нашій країні існують сотні компаній-утилізаторів. Насправді ж обладнання, що дає можливість працювати із дотриманням усіх технологій, є лише у кількох десятків із них. Решта ж по факту є фейковими. Ліцензії у них є, а жодного обладнання немає.

У найкращому випадку такі фейкові фірми - лише "прокладки", які надають посередницькі послуги і в кінцевому рахунку везуть відходи тим утилізаторам, у яких є потрібні потужності. У найгіршому - не відбувається навіть цього, і небезпечні відходи псевдоутилізатори просто вивозять в яри або зливають у річки", - говорить Фірсов.

Єдине підприємство на Сумщині, яке має ліцензію на утилізацію медичних відходів, - це державна біофабрика. Але з нею укладають договори на утилізацію одиниці лікарень, бо за її послуги потрібно більше платити.



Олександр Ассорі, директор ДП "Сумська біофабрика"

“Виграють тендер з ціною 12-15 гривень, тобто ви розумієте, якщо ми тут знаходимося і наша ціна 35 гривень, причому ми там не заробляємо якихось баснословних грошей, то вони повинні зі Львова приїхати сюди, транспортувати у Львів, там утилізувати. І все це вони готові проводити за 12-17 гривень", - говорить директор біофабрики Олеександр Ассорі.

Він називає це профанацією і розповідає, якою, на його думку, є схема.

"Заключає фірма договір, яка має ліцензію, доручає будь-якій фірмі просто вивозити відходи. І ці відходи не утилізуються, а просто перебираються: що з чого можна заробити кошти - там пластик і так далі, іде на переробку, хоча медичні відходи категорично заборонено переробляти!” - пояснює Ассорі.

Наразі розслідування за фактом виявленого журналістами несанкціонованого звалища у Сумах продовжується. Про його результати ми повідомимо у наступних розслідуваннях команди "Під прицілом".