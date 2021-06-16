Право

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:07193

Як довести факт отруєння в закладі громадського харчування: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги

Літо, спека, і саме в цю пору дуже частими є випадки харчових отруєнь. І статися вони можуть будь-де, зокрема і в закладах громадського харчування.

Як при цьому діяти та чи можна розраховувати на відшкодування завданої шкоди, роз’яснюють юристи Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області.

Що потрібно робити в разі харчового отруєння в закладі громадського харчування?

Спочатку радимо спробувати вирішити це питання в досудовому порядку. Для цього необхідно звернутися із заявою до власника закладу з проханням відшкодувати шкоду за лікування, а також моральну шкоду, яка була вам завдана. До заяви потрібно долучити копії документів, які підтверджують факт отруєння. Якщо ж адміністрація вам відмовить, тоді вже варто звертатись до територіального органу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби). До основних завдань Держпродспоживслужби належить, зокрема участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення і поширення інфекційних хвороб, у тому числі через харчові продукти, групових та індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) тощо, а також розгляд відповідних скарг.У випадку якщо заклад харчування відмовляється компенсувати вам витрати у зв’язку з отруєнням та не визнає свої вини, ви маєте право звернутися за захистом ваших прав та інтересів до суду.

Як довести факт отруєння?

Якщо у вас є чек чи квитанція, то відповідно до Закону Украни «Про захист прав споживачів» це є підтвердженням вчинення правочину між клієнтом і продавцем. Якщо немає, то підтвердженням даного факту можуть виступити свідки.

В обов’язковому порядку необхідно звернутися до медичного закладу або викликати швидку, повідомивши лікаря про місце та час вживання страви, якою ви, вірогідно, отруїлися. Слід розповісти не лише про симптоми захворювання, але і про обставини пригоди, аби був задокументований причиново-наслідковий зв’язок між вживанням страви і наслідками. Необхідно зберігати й усі квитанції про придбання призначених ліків. Це все слугуватиме доказами про отруєння.

До якого суду потрібно звернутися і на що можна розраховувати?

Якщо справа не вирішується добровільно, то вам доведеться звертатися до суду. Дана категорія справ за загальним правилом розглядається за місцем знаходження відповідача. Тобто за місцем знаходженням закладу громадського харчування. Відповідно до Закону України про судовий збір від сплати судового збору звільняються позивачі у справах про відшкодування шкоди, заподіяних ушкодженням здоров’я. Також в законі про судовий збір є стаття, яка передбачає, що споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їхніх прав. Розраховувати треба на відшкодування матеріальної шкоди, яка підтверджуються відповідними довідками, квитанціями, чеками та на відшкодування моральної шкоди. Мінімального і максимального розміру моральної шкоди не визначено. Це залежить від глибини фізичних та душевних страждань, які визначаються в залежності від особистих властивостей психіки потерпілого та характеру шкоди, яка йому завдана; погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їхньої реалізації (тут йдеться мова як про професійну працездатність потерпілого, так і про інші навички, які втрачаються внаслідок, наприклад, заподіяння шкоди здоров'ю); ступінь вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування та інші обставини, що мають істотне значення. 

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Право Отруєння Харчова інфекція
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Як довести факт отруєння в закладі громадського харчування: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги
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