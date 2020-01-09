Право

Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумський прикордонний загін звертається до громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань

Сумський прикордонний загін в межах контрольованих прикордонних районів Сумської області надійно охороняє український кордон від протиправних посягань. Загальна протяжність держрубежу в Сумській області складає понад 560 км, з них майже 100 км – річкова ділянка.

З метою упередження правопорушенням, Сумський прикордонний загін продовжує інформувати громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань, зокрема нагадує про додаткові тимчасові обмеження, які встановлені у контрольованих прикордонних районах, про обмеження, які діють під час використання маломірних суден та інших плавзасобів на прикордонних водоймах, а також про порядок провадження робіт у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі

Наказом МВС України від 07.09.2015 року № 1075, зареєстрованого у Мін’юсті України 30.09.2015 року за № 1166/27611, у контрольованих прикордонних районах Сумської області встановлені додаткові тимчасові режимні обмеження. Зокрема у межах встановленої прикордонної смуги заборонено:

рух транспортних засобів (крім техніки та обладнання для агропромислового комплексу, задіяних у проведенні сільськогосподарських робіт) дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону, або на території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон, контрольних пунктів в’їзду-виїзду та між населеними пунктами;

скупчення транспортних засобів (більше трьох), тривалі зупинки (довше 30 хвилин) вантажних транспортних засобів, тракторів та іншої великогабаритної техніки, не пов’язані з технічними несправностями, на узбіччях доріг поза встановленими автомобільними стоянками;

перебування іноземців та осіб без громадянства, за винятком іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають (мають посвідку на постійне проживання) на території України (у даній місцевості), або прямують транзитом з пунктів пропуску через державний кордон, контрольних пунктів в’їзду-виїзду в інші нережимні райони, або мають письмове запрошення близьких родичів, завірене місцевими органами виконавчої влади або місцевого самоврядування, або яких зустрічають особисто;

перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів;

використання радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та транспортних засобах спеціалізованого призначення (або зареєстрованих у встановленому порядку).

Водночас нагадуємо, що наразі на прикордонних водоймах в Сумській області з початком навігаційного періоду не облаштовано, як того вимагає постанова КМУ від 27 липня 1997 року «Про прикордонний режим», жодного пункту базування маломірних суден. А тому, об’єкти базування, які встановленим порядком не отримали відповідного дозволу, до експлуатації не допускаються, а зберігання маломірних суден та інших плавзасобів на об’єктах базування, що не отримали дозволу на експлуатацію, забороняється.

У зв’язку з цим, вихід маломірних суден та інших плавзасобів на водойми прикордоння заборонено.

Крім цього, інформуємо про порядок провадження робіт у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі.

Так, авіаційні роботи, будь-яке будівництво, вирубка лісу, водокористування, геологічні, дорожні та інші дослідження в межах прикордонної смуги, а також гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи, пов’язані із зміною водного режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів проводяться після інформування органу охорони державного кордону Держприкордонслужби, у зоні відповідальності якого провадиться така діяльність, із зазначенням початку і строку її провадження, прізвища, імені та по батькові осіб, що провадитимуть діяльність.

Інформування здійснюється письмово не пізніше ніж за 24 години до початку провадження такої діяльності, зокрема за допомогою факсимільного зв’язку або електронної пошти.

Більш детально про додаткові тимчасові режимні обмеження,  про використання власниками маломірних суден та інших плавзасобів в контрольованих прикордонних районах, а також про порядок провадження робіт у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі можна ознайомитися за посиланнями:

про додаткові тимчасові режимні обмеження –  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1166-15#Text

про прикордонний режим – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-98-%D0%BF#Text

Звертаємося до громадян! Дотримуйтеся вимог законодавства України з прикордонних питань. За порушення прикордонного режиму наступає адміністративна відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства.

Право Пограничники
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