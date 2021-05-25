Чи відповідає покупець за ненавмисно розбитий або пошкоджений товар у магазині? Чи мають право працівники магазину вимагати відшкодувати завдані збитки, якщо ви щось розбили чи пошкодили в магазині?

Похід до магазину не завжди супроводжується позитивними емоціями. На жаль, трапляються не поодинокі випадки, коли покупець без злого наміру пошкоджує у магазині товар, за який ще не заплатив, а бо навіть і не збирався його купувати. Як вдіяти у даній ситуації – роз’яснення від Адвокатського об’єднання "Litigation Group".

Якщо представники магазину вимагають оплатити вартість пошкодженого товару або сплатити штраф

По-перше не нервуйтесь.

Статтею 323 Цивільного кодексу України, передбачено, що ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна несе його власник…

Оскільки товар є власністю магазину, тому покупець не має сплачувати його вартість в разі його псування.

Окрім цього, згідно частини другої статті 17 Закону України «Про захист прав споживачів», Забороняється примушувати споживача придбати продукцію неналежної якості чи не потрібного йому асортименту.

Таким чином, представники магазину, які знають ці норми закону, не стануть примушувати вас відшкодувати вартість пошкодженого товару.

Проте, є ж і працівники магазинів, котрі не знають даних норм. Тому, якщо від вас вимагають оплати за розбитий товар, вимагайте скласти акт про пошкодження/знищення товару, в якому вкажіть, що пошкодження сталося випадково та не з вашої вини, окрім цього, за можливістю, зазначте свідків.

Якщо охорона магазину не випускає вас з приміщення

Статтею 19 Закону України «Про захист прав споживачів» передбачено, що нечесна підприємницька практика забороняється. Нечесна підприємницька практика включає будь-яку діяльність (дії або бездіяльність), що вводить споживача в оману або є агресивною.

Окрім цього, дана частиною 4 статті 19 Закону передбачає, що агресивною вважається підприємницька практика, яка фактично містить елементи примусу, докучання або неналежного впливу та істотно впливає чи може вплинути на свободу вибору або поведінку споживача стосовно придбання продукції.

Частиною 5 цієї ж статті встановлено, що як агресивні забороняються такі форми підприємницької практики: створення враження, що споживач не може залишити приміщення продавця (виконавця) без укладення договору або здійснення оплати, та вимога оплати продукції, поставленої продавцем (виконавцем), якщо споживач не давав прямої та недвозначної згоди на її придбання.

Магазин має право звернутись до суду для відшкодування шкоди за пошкоджений товар, проте така практика є досить рідкою, оскільки витрати на звернення до суду значно перевищать розмір завданої шкоди.

Вже в суді магазин повинен буде довести, що ви зробили це навмисно. І тільки у випадку, якщо суд погодиться, що товар був зіпсований не випадково, вас можуть зобов’язати сплатити завдану шкоду.

Проте, якщо вже зовсім працівники чи адміністрація не реагує на ваші аргументи, та не випускають з магазину, сміливо викликайте поліцію за номером 102, та повідомте про незаконне позбавлення волі, що є кримінально караним правопорушенням. (ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України - Незаконне позбавлення волі або викрадення людини; ч. 1 ст. 371 КК України - Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою).