Увага! На річках Сумщини закінчився нерест! Відсьогодні, 21 травня 2021 року закінчився термін заборони любительського рибальства на річках та їх кореневих водах Сумської області, що була встановлена на період нересту риб.

Необхідно зауважити всім рибакам – любителям: ПІДУСТ ЗВИЧАЙНИЙ та В’ЯЗЬ ЗВИЧАЙНИЙ потрапили до Червоної книги України, відповідно до наказу Міндовкілля від 19.01.2021 №29 «Про затвердження переліків видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ), та видів тварин, що виключені з Червоної книги України (тваринний світ)».

Нагадуємо, що згідно з п. 4.6 Правил любительського рибальства дозволяється вилов одній особі за одну добу перебування на водоймі риби не більше 3 кг, не меншими таких розмірів (см): білий амур – 40, білизна – 30, головень – 24, карась – 10, короп – 25, лин – 20, лящ – 32, плітка – 18, сом – 70, щука – 35, судак – 42, тараня – 18, чехоня – 24.

За один незаконно виловлений екземпляр нараховується компенсація: лящ – 170 грн, щука – 340 грн, судак – 510 грн, карась золотий – 330 грн, короп – 306 грн, білий амур, товстолоб – 255 грн, лин – 119 грн, плітка - 85 грн, краснопірка – 68 грн, плоскирка – 34 грн, карась сріблястий, окунь, йорж звичайний, в’юн – 17 грн, рак - 25,5 грн.

Контроль за дотриманням Правил рибальства здійснюють органи рибного патруля та інші спеціально уповноважені на те органи, а також громадські інспектори рибного патруля та громадські інспектори з охорони довкілля, які відповідно до законодавства мають право: перевіряти документи на право використання водних живих біоресурсів, зупиняти плавучі та наземні транспортні засоби, проводити їх огляд, а також речей, знарядь рибальства і добутої продукції та вилучати їх у осіб, які порушили законодавство; складати протоколи і розглядати справи про адміністративні правопорушення з питань охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів у встановленому порядку; визначати розмір збитків, завданих рибному господарству, за затвердженими таксами та методиками тощо.

За інформацією Управління Державного агентства рибного господарства у Сумській області