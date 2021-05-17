Увага! На річках Сумщини закінчився нерест!

Необхідно зауважити всім рибакам – любителям: ПІДУСТ ЗВИЧАЙНИЙ та В’ЯЗЬ ЗВИЧАЙНИЙ потрапили до Червоної книги України, відповідно до наказу Міндовкілля від 19.01.2021 №29 «Про затвердження переліків видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ), та видів тварин, що виключені з Червоної книги України (тваринний світ)».
Нагадуємо, що згідно з п. 4.6 Правил любительського рибальства дозволяється вилов одній особі за одну добу перебування на водоймі риби не більше 3 кг, не меншими таких розмірів (см): білий амур – 40, білизна – 30, головень – 24, карась – 10, короп – 25, лин – 20, лящ – 32, плітка – 18, сом – 70, щука – 35, судак – 42, тараня – 18, чехоня – 24.
За один незаконно виловлений екземпляр нараховується компенсація: лящ – 170 грн, щука – 340 грн, судак – 510 грн, карась золотий – 330 грн, короп – 306 грн, білий амур, товстолоб – 255 грн, лин – 119 грн, плітка - 85 грн, краснопірка – 68 грн, плоскирка – 34 грн, карась сріблястий, окунь, йорж звичайний, в’юн – 17 грн, рак - 25,5 грн.
Контроль за дотриманням Правил рибальства здійснюють органи рибного патруля та інші спеціально уповноважені на те органи, а також громадські інспектори рибного патруля та громадські інспектори з охорони довкілля, які відповідно до законодавства мають право: перевіряти документи на право використання водних живих біоресурсів, зупиняти плавучі та наземні транспортні засоби, проводити їх огляд, а також речей, знарядь рибальства і добутої продукції та вилучати їх у осіб, які порушили законодавство; складати протоколи і розглядати справи про адміністративні правопорушення з питань охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів у встановленому порядку; визначати розмір збитків, завданих рибному господарству, за затвердженими таксами та методиками тощо.
За інформацією Управління Державного агентства рибного господарства у Сумській області