Долги за коммунальные услуги: какую ответственность несут потребители Все мы являемся потребителями жилищно-коммунальных услуг, которые нам должны предоставляться своевременно и качественно. С другой стороны, у нас, как у потребителей данных услуг также является обязанность своевременно и в полной мере рассчитываться за предоставленные нам услуги.

Какую ответственность несут потребители за неуплату за коммунальные услуги?

За неуплату за пользование жилищно-коммунальными услугами к должникам может применяться ответственность в форме: взыскание пени, прекращение предоставления коммунальных услуг, выселение из жилья и обращения взыскания на недвижимость в соответствии с нормами законодательства.

Взыскание пени

В соответствии со статьей 26 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01 процента суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100 процентов общей суммы долга.

Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги.

Пеня не начисляется при условии наличия задолженности государства за предоставленные населению льготы и жилищные субсидии или наличии у потребителя задолженности по оплате труда, подтвержденной должным образом.

Кроме вышеуказанного Закона начисление пени предусмотрено также специальными нормативно-правовыми актами, а именно:

- Правилами поставки природного газа, утвержденными постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (далее - НКРЕКП) от 30.09.2015 № 2496: в случае нарушения потребителем сроков оплаты по договору поставки природного газа потребитель платит по требованию поставщика пеню в размере, определенном Типовым договором поставки природного газа бытовым потребителям, утвержденным постановлением НКРЕКП от 30.09.2015 № 2500 (пункт 23 раздела III);

- Правилами розничного рынка электрической энергии, утвержденными постановлением НКРЕКП от 14.03.2018 № 312: за несвоевременную оплату предусмотренных договором (коммерческим предложением) платежей более оговоренный срок потребитель уплачивает неустойку (пеню) и другие платежи в соответствии с законодательством и договором (пункт 4.17 раздела IV);

- Правилами предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотводу и типового договора о предоставлении услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотведению, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 21.07.2005 № 630:

за несвоевременную оплату услуг потребитель платит пеню в установленных законом и договором размерах (пункт 23);

исполнитель вправе, в частности в случае несвоевременного внесения потребителем платежей за предоставленные услуги начислять пеню в размере, установленном законом и договором (пункт 31);

- Гражданским кодексом Украины: должник, который просрочил выполнение денежного обязательства, по требованию кредитора обязан уплатить сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также три процента годовых от просроченной суммы, если иной размер процентов не установлен договором или законом (часть вторая статьи 625).

Прекращение предоставления коммунальных услуг

Прекращение предоставления коммунальных услуг в качестве ответственности за неуплату за пользование этими услугами предусмотрены:

- статьей 8 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», где указано, что исполнитель коммунальной услуги вправе, в частности прекратить или приостановить предоставление коммунальных услуг в случае их неуплаты или оплаты в полном объеме в порядке и сроки, установленные законом и договором, кроме случаев, когда качество или количество таких услуг не соответствуют условиям договора;

- Правилами поставки природного газа, утвержденными постановлением НКРЕКП от 30.09.2015 № 2496, если бытовой потребитель не произвел оплату за потребленный природный газ в течение десяти дней после срока, определенного договором поставки природного газа, поставщик имеет право, с учетом положений пункта 19 настоящего раздела, принять меры по прекращению поставки природного газа потребителю путем направления потребителю письменного сообщения (с отметкой о вручении) с требованием самостоятельно прекратить потребление природного газа за счет перекрытия запорного устройства перед газовым прибором и допустить представителя поставщика по предъявлению служебного удостоверения на объект для пломбирования запорных устройств, должно осуществляться с соблюдением техники безопасности. При этом в сообщении о прекращении потребления природного газа поставщик должен указать основания и дату прекращения газопотребления, которая не может быть ранее, чем через три дня после даты получения уведомления (пункт 21 раздела III);

- Правилами розничного рынка электрической энергии, утвержденной постановлением НКРЕКП от 14.03.2018 № 312:

отключение электроустановки может применяться только в случае неуплаты использованной (потребленной) электроэнергии (пункт 4.17. раздела IV)

оператор системы вправе, в том числе временно прекращать распределение (передачу) электрической энергии, ограничивать объем распределения (передачи) электрической энергии или отключать потребителя от сети без его согласия в случаях и порядке, предусмотренных настоящими Правилами и Кодексом систем распределения, в частности в связи с задолженностью потребителя по договору о пользовании электрической энергией или договором поставки электроэнергии, которые продолжают свое действие в части регулирования отношений сторон по задолженности (переплаты) по этим договорам, начисления пени, неустойки, ограничения и прекращения поставки электрической энергии и т.д. (пункт 5.1 .1. главы 5.1 раздела V);

поставщик электроэнергии имеет право, в частности обращаться к оператору системы по отключению (ограничению) электропитания потребителя в случаях, определенных настоящими Правилами, кроме случаев поставки уязвимым потребителям, определенных Кабинетом Министров Украины (пункт 5.2.1. главы 5.2 раздела V);

прекращение полностью или частично поставки электрической энергии потребителю осуществляется:

- оператором системы при условии предупреждения потребителя не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня отключения, в частности в случае задолженности за предоставленные услуги по распределению (передачи) электрической энергии в соответствии с условиями договора с оператором системы;

- электропоставщиком при условии предупреждения потребителя не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня отключения, в частности в случае задолженности по оплате за потребленную электрическую энергию в соответствии с условиями договора с электропоставщиком (пункт 7.5. Раздела VII).

Прекращение поставок тепла, холодной и горячей воды и водоотводу, в случае задолженности за эти услуги у потребителя, Правилами предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотводу и типового договора о предоставлении услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотводу, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 21.07.2005 № 630 не предусмотрено.

Обращение взыскания на недвижимость и выселение из жилья

В соответствии со статьей 48 Закона Украины «Об исполнительном производстве» обращение взыскания на имущество должника заключается в его аресте, изъятии (списании средств со счетов) и принудительной реализации.

Но этому предшествует обращение поставщика коммунальных услуг в суд с иском или заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности за коммунальные услуги, так как факт задолженности за коммунальные услуги не является основанием для выселения. В случае вынесения судом положительного решения или выдачи судебного приказа о взыскании задолженности за коммунальные услуги поставщик коммунальных услуг обращается в исполнительную службу или к частному исполнителю с исполнительным документом о взыскании задолженности в принудительном порядке, в том числе и путем наложения ареста на имущество.

Исполнитель принимает на выполнение исполнительный документ и открывает исполнительное производство. Взыскание по исполнительным документам обращается в первую очередь на денежные средства должника в национальной и иностранной валютах, другие ценности, в том числе на средства на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях. В случае отсутствия у должника средств и других ценностей, достаточных для удовлетворения требований взыскателя, взыскание безотлагательно обращается также на надлежащее должнику другое имущество, за исключением имущества, на которое по закону не может быть наложено взыскание.

В случае если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется. В таком случае исполнитель обязан принять меры для исполнения решения за счет другого имущества должника. То есть, на март 2021 года, если сумма задолженности по исполнительному документу не превышает 120 000 грн. обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье не осуществляется.

В то же время, если сумма задолженности (по состоянию на март 2021) будет больше чем 120 000 грн., то в соответствии со статьей 50 Закона Украины «Об исполнительном производстве» в случае отсутствия у должника достаточных средств или движимого имущества, состоится обращение взыскания на объекты недвижимого имущества

В первую очередь обращается взыскание на отдельный от дома земельный участок, другое помещение, принадлежащие должнику. В последнюю очередь обращается взыскание на жилой дом или квартиру, в котором фактически проживает должник.

Вместе с жилым домом взыскание обращается также на прилегающий земельный участок, принадлежащий должнику. После документального подтверждения принадлежности должнику на праве собственности объекта недвижимого имущества исполнитель налагает на него арест и вносит сведения о таком аресте в соответствующий реестр в установленном законодательством порядке.

Ответственность за неуплату за коммунальные услуги на период действия карантина

Необходимо отметить, что действие части первой статьи 26 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» было приостановлено до 01.07.2020 согласно Закону Украины от 17.03.2020 № 533-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) », а именно временно с 18.03.2020 до 01.07.2020 начисления пени за невнесение платы за жилищно-коммунальные услуги не осуществлялось.

В то же время, согласно Закону Украины от 17.03.2021 № 530-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается, в частности:

1) начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги;

2) прекращения / приостановления предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их оплаты или оплаты в полном объеме;

3) принудительное выселение из жилья и принудительное взыскание жилья (жилых домов, частей жилых домов, квартир, комнат в квартирах, комнат, жилых секций или блоков в общежитиях, других жилых помещений), принадлежащее на праве частной собственности гражданам Украины, во время принудительного выполнения решений судов о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги;

4) принудительное выселение граждан за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг из жилых помещений в домах государственного, общественного жилищного фонда и жилищного фонда социального назначения.

Источник: legalaid.gov.ua