Право

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:53274

Росія змінила порядок пропуску на свою територію осіб, які слідують на лікування

Сумський прикордонний загін інформує громадян про те, що з 1 квітня 2021 року Російська Федерація внесла зміни до порядку пропуску на свою територію осіб, які слідують на лікування.

Відповідно до введених змін, інформація про осіб, які в’їжджають до Російської Федерації з метою лікування, повинна знаходитися в єдиній федеральній державній інформаційній системі «Єдиний портал державних і муніципальних послуг (функцій)». Пропуск через кордон такої категорії громадян буде здійснюватися при наявності дійсних документів.

Сумський прикордонний загін рекомендує громадянам України врахувати дану інформацію під час планування поїздки до Російської Федерації.

Також нагадуємо, що з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2021 року № 230 внесено зміни до постанови Уряду від 9 грудня 2020 року № 1236.

Зокрема, відповідно до внесених змін, щоб потрапити в Україну, іноземці, окрім обов’язкового поліса страхування, як це було визначено до цього, повинні мати й негативний результат тестування на COVID-19. Він повинен бути зроблений методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більше як за 72 години до перетину державного кордону.

У разі відсутності поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування або негативного результату тестування на COVID-19 співробітники Держприкордонслужби відмовлятимуть іноземцям та особам без громадянства у перетині державного кордону.

Що стосується громадян України, які повертаються додому з-за кордону, вони мають піти на самоізоляцію на 14 днів, незалежно від того, звідки вони повертаються. Чи це країна із зеленої, чи червоної зони за рівнем хвороби.

Громадянин України, який підлягає самоізоляції у зв’язку з перетином державного кордону, зобов’язаний встановити та активувати мобільний додаток системи «Вдома». У разі неможливості встановлення мобільного додатка громадянин України підлягає обсервації.

Від самоізоляції звільняються ті українці, які мають на руках негативний ПЛР-тест на COVID-19, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону.

Самоізоляція, обсервація особи громадянина України у зв’язку з перетинанням державного кордону припиняється в разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено після перетинання державного кордону.

Крім того, змінами закріплені повноваження посадових осіб Держприкордонслужби щодо перевірки встановлення мобільного додатка громадянами України під час перетину ними державного кордону.

Більш детально із порядком перетинання державного кордону/адмінмежі/лінії розмежування в умовах карантину можна ознайомитися за посиланням https://cutt.ly/hx4p92e.

Право
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