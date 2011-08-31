Как не стать жертвой мошенников: советы от мобильного оператора Украинские мобильные операторы проводят системную работу по уменьшению для своих абонентов рисков мошенничества.

Один из операторов мобильной связи Украины подготовил советы клиентам, как вести себя в случае получения сомнительных или нежелательных SMS, пишет Курс Украины.

Как распознать сомнительные сообщения:

- SMS поступила с неизвестного частного номера. Чаще всего мошеннические сообщения поступают именно с них из-за анонимности припейд-номеров.

- SMS с "угрозой" блокировки поступила от имени неизвестного учреждения. Более опытные и организованные мошенники прибегают к заказу рассылки с альфа-именем. Такое сообщение во "входящих" может отображаться как SMS от определенной организации.

Оно содержит слова "выплата", "выигрыш", "приз", "задолженность", "штраф" и т.д. Четко обозначенный положительный или резко отрицательный финансовый подтекст свидетельствует о сомнительности изложенной информации. Мошенники – хорошие психологи, поэтому апеллируют к теме личных финансов, которая гарантированно привлечет внимание каждого из нас.

- Сообщение содержит код и номер телефона, по которому надо сообщить этот код. Часто мобильный номер используется как один из верификаторов. Например, во многих виртуальных личных кабинетах финансовых систем, операторов связи, приложений почтовых услуг различных электронных платформ, к которым может быть привязана банковская карточка. Получение т.н. OTP-кода через SMS является дополнительным средством авторизации. В некоторых незащищенных системах – это единственное средство подтверждения доступа.

- В SMS содержится информация о блокировке аккаунта любого сервиса. Зачастую такие сообщения содержат угрозу и дополняются простым решением проблемы. Например, призывом обратиться по телефону, чтобы разблокировать банковский счет. Или перейти по ссылке, чтобы посмотреть, какой пришел штраф и т.п. Действия, которых требует такое SMS, могут привести к потере средств. Если информация похожа на правду, стоит перезвонить не по номеру, указанному в сообщении, а по официальному номеру call-центра банка или другой упомянутой организации. Настоящие контакты можно найти на банковской карте, карте клиента, официальной странице организации.

У оператора отметили, что если хотя бы один из пунктов имеет место, такое SMS точно можно классифицировать как сомнительное.

Чего точно не стоит делать

Никогда не нужно выполнять инструкции, присланные в подозрительной SMS. Переход по ссылке из сообщения или звонок на указанный в нем номере могут привести к потере денег.

Есть несколько вариантов ответа на мошеннические или сомнительные сообщения:

- Удалить – сам факт ее получения не причинит вреда, мошеннические SMS нацелены на то, чтобы побудить жертву к нужным злоумышленникам действиям.

- Сохранить скрин SMS, зафиксировать дату, время и номер/имя, с которого было направлено сообщение.

- Обратиться к оператору, сообщить сохраненные данные, а также номер телефона. В случае установления фактов массовой рассылки нежелательных сообщений клиентам, абонент имеет право на прекращение предоставления услуг, которые не заказывал.

- В случае, если SMS имеет признаки явных мошеннических действий, следует обратиться в правоохранительные органы.

- Поделиться со своими знакомыми информацией о попытке мошенничества и алгоритмом действий в случае получения подобных сообщений. Это может сохранить чьи-то деньги.