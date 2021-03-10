Що варто знати коли, турбують колектори Чимало громадян, взявши гроші в борг, стикаються із діяльністю колекторських компаній, яка виходить за рамки правового поля.

Основна функція колекторів – стягнення боргів із боржників. Ця функція може також визначатися як послуга, що надається колектором відповідним кредиторам. У такому разі колектор виступає посередником між кредитором і боржником. Купуючи право вимоги до боржників у кредиторів, колектор фактично набуває статусу нового кредитора, що дозволяє йому вносити корективи в зобов’язання сторін.

Як в Україні регулюється діяльність колекторів

Діяльність колекторів не врегульована жодним спеціальним законодавчим актом. Водночас вона прямо не заборонена законом. Тому, визначаючи основні вимоги до цієї діяльності, необхідно, перш за все, виходити з положень чинного законодавства.

Так, підставою для виконання колекторською організацією своїх функцій може слугувати договір, що укладається між нею та кредитором.

Використовуються такі види договорів:

– доручення

– відступлення права вимоги

– факторинг.

Пам’ятайте! У будь-якому разі у боржника є право вимагати номер договору, дату його оформлення, дані первинного кредитора і тип договору між кредитором та колекторами (факторинг, доручення тощо). А також є право вимагати для ознайомлення завірені копії цих документів.

Увага! Боржник має право не виконувати свого обов’язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов’язанні.

Як припинити тиск з боку колекторів

Будь-який збір інформації про фізичну особу без її згоди є незаконним. У разі порушення своїх прав така фізична особа може звернутися зі скаргою на незаконні дії, пов’язані зі збором, зберіганням і обробкою його персональних даних до спеціально уповноваженого органу державної влади з питань захисту персональних даних або до суду.

Нерідко дії представників колекторських компаній виходять за рамки правового поля настільки, що містять в собі ознаки складу злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, а саме: порушення недоторканності приватного життя, вимагання, примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань.

Якщо фізична особа постраждала від таких дій з боку колекторів, їй потрібно звернутися із заявою про вчинення кримінального правопорушення до поліції.

Отже, законним цивілізованим методом стягнення боргу є звернення до суду. Колектори часто діють методом залякування та пресингу, використанням у листах-претензіях якихось «розумних» слів, банківських термінів та цифр. Є навіть випадки, коли колектори надсилають фальшиві рішення суду про стягнення боргу. Людина під таким тиском інколи погоджується віддати суму грошей, яку вимагають, аби тільки їй дали спокій. Але якщо уважно читати листи колекторських агентств, то може виявитися, що інформація надається людині з перекрученням змісту, термінів і понять.

Потрібно зазначити, що будь-які заходи по примусовому стягненню заборгованості можуть вживатись виключно:

— органами Державної виконавчої служби;

— за рішенням суду, що набрало законної сили;

— за умови подачі виконавчого листа і відкриття виконавчого провадження;

— із дотриманням всіх офіційних процедур, передбачених Законом України «Про виконавче провадження».

Як поводитися, коли до вас прийшли колектори

1. Тримати себе в руках. Зберігати спокій і почуття самоповаги.

2. Не піддаватися на провокації.

3. Попросити ваших візитерів, як мінімум, представитися.

4. Пам’ятайте: ваше право – не спілкуватися з колекторами. Тим більше, не варто розмовляти, якщо ці особи відмовляються називати себе. Ви маєте право навіть не відчиняти їм двері свого помешкання.

5. Категорично не рекомендуємо відповідати на запитання щодо права власності на квартиру чи інше майно.

6. Як максимум можна взяти для ознайомлення папери, які принесли колектори. Але при цьому нічого не відповідати.

7. Якщо будуть ломитися в двері – викликати поліцію.

8. Якщо вимоги будуть настирливими (повторні візити, телефонні дзвінки, пресинг, погрози), слід звернутися до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

Чи можуть колекторські організації самі примусово стягнути борг

Колектори не мають права примусово стягувати заборгованість. Водночас вони мають право звернутися до суду з метою стягнення переуступленого їм боргу, і у випадку позитивного рішення суду звертатися до виконавчої служби для стягнення заборгованості.

Слід зазначити, що колектори вкрай рідко вдаються до судового порядку стягнення заборгованості. Відбувається це з ряду причин: небажання нести додаткові часові та грошові витрати, відсутність доказової бази, безпідставність висунутих до боржника вимог, безперспективність примусового стягнення боргу в порядку виконавчого провадження тощо.

Зверніть увагу! Строк позовної давності (який становить 3 роки за основним зобов’язанням і 1 рік до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені), якщо інше не встановлено умовами договору) починає спливати з моменту настання терміну виконання зобов’язання або виникнення у кредитора права пред’явити вимогу про його виконання.

Пам’ятайте! Суд може зменшити суму неустойки (пені, штрафних санкцій банку), якщо вона набагато більша, ніж основна сума боргу.

Відповідно до чинного законодавства України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Також, в залежності від ситуації можливі:

- звернення до органів поліції з заявою про вчинення кримінального правопорушення;

- звернення з письмовою скаргою до керівництва колекторської компанії;

- звернення до контакт-центру НБУ за телефоном 0 800 505 240;

- звернення до Уповноваженого ВРУ з прав людини або до суду. Адже саме вони контролюють дотримання законодавства про захист персональних даних.

Отже, за підсумком слід зазначити, що при спілкуванні з колекторами перш за все, потрібно дізнатися назву колекторської компанії, представники якої телефонують. Для визначення законності вимог, які висувають вам колектори, варто витребувати у них ряд відповідних документів. Наприклад: договір, що укладається між колекторською компанією та кредитором та документи, які підтверджують передачу боргів клієнтів колекторській фірмі. Відсутність таких документів дає підстави вважати, що вимоги колекторів щодо повернення боргу є неправомірними та мова йде про «вимагання», за вчинення якого передбачено кримінальну відповідальність».

А також слід дотримуватись наступних основних порад:

1. Взяти свій емоційний стан під контроль, оскільки найсильніший прийом колекторів – моральний тиск. Більшість колекторів роблять розрахунок на елемент страху. Вони тиснуть на почуття провини і на больові точки конкретної людини (важке матеріальне становище, діти та інші фактори).

2. По можливості, записувати усі телефонні розмови, зберігати смс-повідомлення щоб, у разі чого, мати на руках докази незаконних вимог, погроз.

3. У разі відвертих погроз і образ звернутися до поліції із заявою про відкриття кримінальної справи за однією зі статей КК України – ст.182 (порушення недоторканності приватного життя), ст. 189 (вимагання), ст. 190 (шахрайство), ст. 355 (примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань). Проконтролювати внесення відомостей в Єдиний реєстр кримінальних впроваджень. Відмову відкривати таке впровадження оскаржити в суді.

4. Вимагати від колекторів претензії виключно у письмовій формі, з посиланнями на конкретні договори та юридичні підстави.

5. Ігнорувати документи без будь-яких юридичних підтверджень, тобто, без “живих” підписів та “мокрих” печаток. Жодних листів, віддрукованих на кольорових принтерах!

6. Ігнорувати будь-які вимоги про “поручительство”, якщо ви його офіційно не надавали. А також не звертати уваги на прохання “вплинути” на знайомих, друзів, сусідів чи родичів. За законом, борги повинні повертати лише ті особи, у яких з організацією існують договірні зобов’язання щодо повернення коштів.

Пам’ятайте! Цивільний кодекс України зобов’язує повідомляти боржника в офіційному порядку про зміну кредитора, або передачу права вимоги третім особам. Тому краще не оплачувати нічого до отримання офіційних документів і підтверджень. Як правило, компанії з гарною репутацією без проблем надають всі необхідні документи. Відмова на запит в отриманні відповідних документів про наявність боргу свідчить про шахрайські дії осіб, які змушують сплатити борг.

Інформацію підготувала начальник відділу «Вільногірське бюро правової допомоги» Оксана Нужна.

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