Стрілянина на Сумщині на кордоні: ФСБ планувала провокацію? Стрілянина на кордоні України та Росії – подія екстраординарна. Але інцидент, який трапився на межі Сумської та Бєлгородської областей залишився майже непоміченим.

Незважаючи на те, що в результаті стрілянини загинув українець Євген Голубєв, а Росія вже понад три місяці не дозволяє рідним повернути його тіло в Україну. «Донбас Реалії» дізналися ексклюзивні подробиці інциденту, ім'я військовослужбовця ФСБ, який, за даними російського слідства, відкрив вогонь по українцю, а також отримали аудіозапис, який засвідчує, що провокацію на кордоні планували.

Славгород – невелике село в Сумській області на самісінькому кордоні з Росією. Саме у цьому районі, по той бік кордону, сталася стрілянина, про яку заявили в ФСБ РФ. Начебто на територію Росії у ніч із 3 на 4 грудня 2020 року проривалася озброєна група з трьох людей. Під час затримання один з порушників загинув, а двоє інших, офіційно повідомили в ФСБ, втекли в Україну.

Сабіна Голубєва – дружина Євгена Голубєва, який загинув тієї ночі на кордоні. Вже понад три місяці вона звертається і в українські, і в російські держоргани, щоб забрати тіло чоловіка з Росії. Контакт з жінкою підтримує посольство України в РФ.

«Я особисто дзвонила, посольство мені встановило контакт, слідчому Бєлгородської області. Коли я консультувалася, коли і як я можу отримати тіло чоловіка, то він мені сказав, що тіло Голубєва знаходиться в морзі. І поки що ніякої інформації мені повідомити не можуть. Потім, коли я зідзвонювалась з завідувачем бюро бєлгородського моргу, то він мені сказав, коли я запитала, як і коли я можу забрати тіло чоловіка, він сказав: приїжджайте хоч зараз. Тільки вам потрібен дозвіл слідчого, який веде цю справу. А коли я вже знайшла в слідчій приймальні Бєлгорода контактний телефон слідчого, це вже, виходить, другий слідчий якийсь. То цей слідчий сказав, що ми вже цією справою не займаємось і вона вже передана в головний Слідчий комітет Москви (Головне слідче управління Слідчого комітету РФ – ред.)», – розповідає дружина загиблого Євгенія Голубєва Сабіна Голубєва.

В українському МЗС повідомили «Донбас Реалії», що, незважаючи на численні запити посольства України в Російській Федерації до Міністерства закордонних справ РФ та інших компетентних органів Росії щодо офіційного підтвердження факту загибелі Євгена Голубєва та обставин його загибелі, офіційна відповідь російської сторони до української дипломатичної установи не надходила. Дипломати продовжують вживати всіх можливих заходів для прискорення репатріації тіла Євгенія Голубєва в Україну та отримання офіційної інформації про результати розслідування зазначеної справи.

«Водночас, за інформацією посольства України в РФ, тіло Євгена Голубєва наразі знаходиться на зберіганні в обласній державній бюджетній установі охорони здоров’я «Бєлгородське бюро судово-медичної експертизи» до окремого розпорядження органу досудового розслідування. Кримінальне провадження, порушене за фактом смерті Євгена Голубєва, здійснює Головне слідче управління Слідчого комітету РФ. За словами російських слідчих, дозвіл на видачу тіла загиблого для поховання буде надано після отримання остаточних результатів судово-медичної експертизи», – йдеться у відповіді українського МЗС на запит «Донбас Реалії».

Російська версія подій

Офіційної інформації про розслідування справи, а також сам інцидент вкрай мало. Представники ФСБ, а потім і Слідчого комітету РФ повідомили, що на територію Росії проривалася група з трьох людей, яка відкрила вогонь по прикордонниках.

Військовослужбовці ФСБ стріляли у відповідь, внаслідок чого і загинув Євген Голубєв. Одразу після цих заяв українські та російські прикордонники провели кілька спільних зустрічей, в тому числі на місці, де начебто усе сталося.

«У ході зустрічей російська сторона не надала жодних доказів порушення режиму державного кордону. Українська сторона не визнала та не підтвердила факту порушення режиму державного кордону з території України на територію Російської Федерації. Всі зустрічі і всі листування з приводу зазначеної ситуації закінчилися в грудні минулого року», – розповідає прессекретар Сумського прикордонного загону Роман Ткач.

Поки офіційної інформації практично не було, історія в російських ЗМІ почала обростати чутками і домислами. У лютому на федеральному телеканалі показали великий сюжет про так званих «українських диверсантів», які начебто намагались вивезти з Росії в Україну колишнього бойовика угруповання «ДНР», громадянина РФ Дениса Харитонова.

«Харитонова автомобілем вивезли з Астраханської області, всю дорогу кололи седативними препаратами, в районі села Пороз його повинні були незаконно переправити через кордон в Україну. Залишили в снігу без свідомості. З боку «нєзалєжной» за ним вийшла група диверсантів», – йдеться в матеріалі телеканалу «Россия 24».

«Побачив, як з боку України рухались троє невідомих осіб. Старший прикордонного наряду окликнув цих громадян окликом: «Стій, пропуск!». У відповідь невідомі відкрили вогонь», – розповів федеральному телеканалу військовослужбовець ФСБ.

Провокацію планували зазадалегідь – аудіозапис

Джерела «Донбас Реалії» в правоохоронних органах надали протокол опитування одного з російських прикордонників, а також Акт огляду місця прикордонного інциденту.

Згідно з російськими даними, до місця, де був убитий Євген Голубєв, наряд прибув о 20-й годині 40 хвилин, а сам інцидент стався через 10 хвилин після півночі. Біля тіла загиблого начебто знайшли автомат Калашникова і п’ять гільз. А також радіостанцію і чохол від тепловізора. Чи стріляв Євген Голубєв насправді і чи дійсно була в нього взагалі зброя? Від нашого джерела ми отримали запис телефонної розмови, яка, стверджує наш співрозмовник, відбулася на кордоні поблизу місця загибелі Євгена Голубєва у ніч із 3 на 4 грудня незадовго до інциденту. Це розмова двох людей, але записати вдалося лише одного.

«Розташовуйтесь, як зручно, і чекайте. Якщо підуть, то ... (нерозбірливо – ред.) красунчики. Тільки там прикордонники приїдуть з балалайками, вони в темі. Їх не треба працювати (сміється – ред.)» – говорить невідомий чоловік на аудіозаписі.

Аудіо, за словами нашого співрозмовника, підтверджує – провокацію зі стріляниною російські силовики планували завчасно. Щоправда, готуючи засідку, мали необережність обговорити деякі деталі по мобільному телефону, а не через закритий зв’язок.

Як стверджує наше джерело, хто б тієї ночі не йшов через кордон з боку України – їх одразу задумали розстріляти.

«Якщо з нашої приїдуть, то їх затримувати треба, а не х...рити. «Контрабаси», припустимо, які-небудь приїдуть», – дає настанови чоловічий голос на аудіозапису.

Що відомо про загиблого українця?

Радіо Свобода вже повідомляло раніше, що Євген Голубєв був цивільною особою. Наше джерело розповіло, що його добре знали місцеві правоохоронці, Голубєва звинувачували в хуліганстві і розбої, сам він часто приїжджав до друзів у Бєлгородську область. Дружина Євгена впевнена: чоловік не мав стосунку до будь-яких спецслужб. Сабіна не знає, чи міг він займатися контрабандою, але, розповідає, часто їздив до прикордонного Краснопілля.

«Коли він їздив у Краснопілля, то казав, що їде до своїх знайомих. Тобто в нього там були якісь товариші. Можливо, вони там відпочивали, я не знаю, що вони там робили. А займався Женя останнім часом з моїм братом розборкою – вони купували старенькі автомобілі, перепродавали їх. Або ж якісь машини після ДТП, розбирали їх на запчастини і продавали просто тут», – розповідає дружина Євгена Голубєва.

Імена військовослужбовців ФСБ

Згідно з документами російського слідства, які ми отримали від нашого джерела, стріляв в українця Дмитро Пєшехонов. В мережі, до речі, є відео про те, які він, тоді ще капітан, врятував людину під час пожежі. Зараз Пєшехонов підполковник, і тут, до речі, ще одна цікава обставина – чому військовослужбовець у такому званні, до того ж, заступник начальника місцевої прикордонної комендатури, був у звичайному наряді? Також з ним в групі були старший лейтенант Єгор Єрмолаєв і прапорщик Юрій Чиж.

Водночас наш співрозмовник у правоохоронних органах припускає, що стрілянину навмисне списують на цей наряд, щоб приховати сліди підготовки провокації спецпризначенцями ФСБ. Оскільки напередодні інциденту спецпідрозділ вертольотом перекинули в Грайворон, де і розташований штаб місцевих прикордонників.

Згідно зі складеною в Росії картою-схемою інциденту – Голубєв загинув у двохстах метрах від кордону.

Загалом цей район доволі часто використовують контрабандисти, розповідає Роман Ткач: «Ділянка, де це сталося, ймовірно, за версію російських прикордонників, на ділянці взагалі кордону у Краснопільському районі, Великописарівському районі – ми відмічаємо факти незаконного переміщення товарів через кордон, а також порушення режиму державного кордону».

Цікаво, що ще у 2018 році СБУ заявила: розкрито схему вербування офіцерами ФСБ громадян України – якраз у Сумській області. Від чоловіків вимагали, наприклад, перенести на територію РФ наркотики чи зброю. За даними СБУ, канал контрабанди створювали, щоб у майбутньому влаштовувати провокації і вчергове заявляти про «українську загрозу».

«Три місяці слідчих дій з мертвою людиною»

Що ж насправді сталося з Євгеном Голубєвим? Мабуть, дізнатися усі подробиці вже не вдасться. Та й дружина загиблого каже: вже не вимагає навіть розслідування, хоче просто повернути чоловіка додому.

«Я не розумію, який сенс утримувати, тим більше, якщо людина вже мертва. Який сенс утримувати його там близько трьох місяців. Думаю, три місяці для проведення слідчих дій з мертвою людиною уже достатньо. Хочу достукатися просто до нашої української влади і компетентних російських органів, щоб вони нарешті видали нам тіло Жені, тому що ми чекаємо його дома. Щоб ми його хоча б тут поховали. Такий строк, три місяці, – те, що ми відчуваємо кожного дня, мабуть, просто не побажаєш навіть найзапеклішому ворогу», – ледве стримує сльози Сабіна Голубєва.

Жінка також офіційно звернулася до президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна. «Донбас Реалії» написали відповідний запит у Слідчий комітет Російської Федерації.