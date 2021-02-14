Право

Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Возвращение «блудного» сына: подробности поисков сбежавшего подростка с Сумщины

17 февраля в полицию Сумской области обратилась жительница Тростянца с сообщением об исчезновении своего несовершеннолетнего сына.

14-летний парень, собрав в свой рюкзак дополнительный комплект теплых вещей, около половины третьего ночи ушел из дома. Во время проведения первоочередных розыскных мероприятий было установлено, что в три часа ночи подросток еще находился в г. Тростянец. Одновременно с этим работники ювенальной превенции ГУНП в Сумской области разместили информацию о пропавшем в социальных сетях и воспользовались сервисом смс-информирования о пропавших от АО «Киевстар» (всего публикация охватила более 145 тысяч человек). Это дало свои положительные результаты. Неравнодушные граждане начали звонить на указанные в сообщении номера и, уже вечером, благодаря сотрудникам службы безопасности ТЦ «Эпицентр» было установлено, что в 5.20 парень уже находился на территории Сум. После обеда на следующий день жительница одного из сел Сумского района сообщила, что пропавший сел в машину дальнобойщика и поехал в направлении Ромен. В ходе проведения дальнейших розыскных мероприятий сотрудники отдела ювенальной превенции ГУНП в Сумской области установили, что парень с дальнобойщиком доехал до г. Киев. Получив данную информацию, к розыску активно присоединились работники полиции Ивано-Франковской, Харьковской, Полтавской областей и г. Киева. Параллельно с этим в розыске ребенка активно подключились волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Милена». Ими была распространена информация о пропавшем в паблики городов, где может находиться ребенок. Волонтеры работали днем и ночью, что дало свои положительные результаты.

19 февраля благодаря распространенной в соцсетях информации и смс-сервису АО «Киевстар» в полицию стала поступать информация, что парня неоднократно видели в районе железнодорожного вокзала Киева. В указанный район выехала группа работников ГУНП в Сумской области и волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена» и вечером того же дня, координатор отряда по Киеву нашел ребенка на вокзале и передал его работникам полиции. Чуть позже ювеналы Сумской области провели с подростком профилактическую беседу и передали его родителям.

Полиция Сумской области выражает слова благодарности всем неравнодушным гражданам, которые помогли с поиском ребенка. Отдельная благодарность волонтерам добровольческого поисково-спасательного отряда «Милена», которые, несмотря на личное время, и днем и ночью искали юного путешественника.

Ежедневно в органы Национальной полиции Украины поступают десятки обращений об исчезновении детей, поэтому большая просьба всем гражданам, которые видят детей без сопровождения взрослых сообщать об этом сотрудников полиции, а не показывая свою доброту и сострадание, молча везти потенциальных «путешественников» подальше от дома. Описанные выше события подтверждают это: парень проехал попутным транспортом полстраны и, чтобы найти его, были задействованы огромные человеческие и материальные ресурсы на территории нескольких областей Украины, сообщает ювенальная полиция Сумщины.

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