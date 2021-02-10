Право

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:32112

«Почти два года я просыпаюсь от кошмарных снов…»

Уже почти два года длится рассмотрение уголовного дела, в котором бывший кадет сумского военного лицея Владислав Кривошей обвиняется в изнасиловании.

15 февраля состоялось слушание в деле обвиняемого в изнасиловании и нанесении телесных повреждений бывшего кадета Владислава Кривошея. Во время этого заседания планировали провести дебаты, но суд был отложен на 18 февраля по ходатайству стороны защиты.

Потерпевшая Ирина очень критически оценивает ход рассмотрения этого уголовного дела, которое длится с момента совершения преступления, 8 марта 2019 рода, вот уже почти два года.

«Завтра, 18 февраля, должно состояться заседание, на котором по заявлению стороны защиты обвиняемого мы заслушаем судмедэксперта по экспертизе. Дебаты уже откладываются раза три по разным причинам: то Дмитрий Быдюков (адвокат обвиняемого – ред.) резко в отпуск уехал, теперь он решил за полтора года изучить материалы дела. Во время допуска всех экспертиз и доказательств никто против них не был, а как дело дошло до последнего заседания, начинают злоупотреблять правами и затягивать дальше», - сообщает Ирина о ходе последних заседаний.

Потерпевшая рассказывает: «Обвиняемый Владислав Кривошей весь судебный процесс не мог определиться со своей позицией, отвечал, что еще не решил виновен он или нет, потом решил все забыть, а 15 февраля дополнил показания, что он хотел пошутить таким образом, и вообще он от меня защищался, и получила я переломы глазницы, носа, контузию глаза в результате падения. Все всё прекрасно понимают, знают, доказательств достаточно, но продолжают вести свои грязные игры, унижать.

В день, когда все произошло его бабушка, Светлана Ходак, встретила меня внизу возле отдела полиции, я бежала к такси чтобы поскорее попасть домой, а она извинялась, просила не губить жизнь ее внука, то есть забрать заявление.

А кому эти извинения нужны? Что они могут исправить? Как можно забыть все произошедшее и жить дальше?

Почти два года я просыпаюсь от кошмарных снов, в которых проживаю всю эту ситуацию заново, от этого не избавиться, ничем не заглушить. Мне с этим жить до конца дней своих.

Очень неприятно, что, зная всё, они еще пытаются как-то выкрутиться, сделать меня виноватой. А я просто в тот день шла домой после 15-часовой рабочей смены в ресторане, чтобы поскорее поздравить маму, ведь она меня уже ждала», - делится своими переживаниями Ирина.

«Данкор» продолжает следить за ходом этого дела.

Напомним: происшествие случилось 8 марта 2019 года около 23 часов в г. Сумы. Девушка возвращалась с работы домой, в одном из переулков вблизи улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо несколько раз и, угрожая физической расправой, изнасиловал.

Право Владислав Кривошей Светлана Ходак
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«Почти два года я просыпаюсь от кошмарных снов…»
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