На что жалуются украинцы Нацбанку Как банки и финансовые компании нарушают права украинцев: названы самые популярные жалобы. Чаще всего украинцы обращались в Нацбанк по поводу кредитов.

Нацбанк Украины обнародовал отчет о работе с обращениями потребителей финансовых услуг в 2020 году. По данным регулятора, чаще всего потребители обращались в НБУ относительно кредитов и работы кредиторов.

Во второй половине 2020 года количество обращений в Национальный банк выросло по сравнению с первым полугодием. Причина — расширение полномочий Национального банка, который с 1 июля 2020 года стал регулятором небанковских финансовых учреждений: финансовых, страховых, лизинговых, факторинговых компаний, ломбардов и кредитных союзов.

В течение прошлого года Нацбанк получил и обработал 15 904 письменных обращения:

2690 письменных обращений касались кредитных договоров;

1594 обращений — электронных платежных средств и расчетов;

946 — качества обслуживания в банках;

391 — отношений по депозитным договорам;

779 — другие вопросы.

Среди самых распространенных тем в обращениях потребителей о работе небанковских финансовых учреждений:

- отношения по кредитам — 3064;

- коллекторская деятельность — 2171;

- отношения по обязательным видам страхования — 1271;

- отношения с кредитными союзами — 326;

- отношения по добровольным видам страхования — 228;

- по обработке персональных данных — 189;

- другие вопросы — 740 обращений.

В около 40% письменных обращений были выявлены признаки нарушений прав потребителей. Типичные нарушения прав потребителей, обнаруженные Нацбанком в 2020 году:

- агрессивное поведение коллекторов;

- нарушение правил обработки персональных данных потребителей;

- навязывание дополнительных услуг: оформление кредитной карты при получении пенсионной или

зарплатной, страхование жизни при обмене валют и тому подобное;

- изменение тарифов на обслуживание счета в банке без предупреждения потребителя;

неправомерные начисления процентов, комиссий, штрафов и пени по кредитным договорам;

- внесения неправомерных пунктов в текст договора и нарушение норм законодательства Украины.

По данным пресс-службы НБУ, в контакт-центр Национального банка в течение 2020 года поступило 33 550 обращений, среди которых:

около 9 тыс обращений касались работающих банков;

почти 6 тыс обращений — работы небанковских финансовых учреждений;

около 2 тыс — банков, находящихся в процессе ликвидации;

не менее 17 тыс обращений составили другие вопросы.

Часто задаваемые вопросы при обращений по телефону в контакт-центр: отношения по кредитам банков и небанковских финучреждений, распространение и обработка персональных данных при коллекторской деятельности, денежное обращение, получение справок, а также работа Национального банка.