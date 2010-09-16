На что жалуются украинцы Нацбанку

Нацбанк Украины обнародовал отчет о работе с обращениями потребителей финансовых услуг в 2020 году. По данным регулятора, чаще всего потребители обращались в НБУ относительно кредитов и работы кредиторов.
Во второй половине 2020 года количество обращений в Национальный банк выросло по сравнению с первым полугодием. Причина — расширение полномочий Национального банка, который с 1 июля 2020 года стал регулятором небанковских финансовых учреждений: финансовых, страховых, лизинговых, факторинговых компаний, ломбардов и кредитных союзов.
В течение прошлого года Нацбанк получил и обработал 15 904 письменных обращения:
2690 письменных обращений касались кредитных договоров;
1594 обращений — электронных платежных средств и расчетов;
946 — качества обслуживания в банках;
391 — отношений по депозитным договорам;
779 — другие вопросы.
Среди самых распространенных тем в обращениях потребителей о работе небанковских финансовых учреждений:
- отношения по кредитам — 3064;
- коллекторская деятельность — 2171;
- отношения по обязательным видам страхования — 1271;
- отношения с кредитными союзами — 326;
- отношения по добровольным видам страхования — 228;
- по обработке персональных данных — 189;
- другие вопросы — 740 обращений.
В около 40% письменных обращений были выявлены признаки нарушений прав потребителей. Типичные нарушения прав потребителей, обнаруженные Нацбанком в 2020 году:
- агрессивное поведение коллекторов;
- нарушение правил обработки персональных данных потребителей;
- навязывание дополнительных услуг: оформление кредитной карты при получении пенсионной или
зарплатной, страхование жизни при обмене валют и тому подобное;
- изменение тарифов на обслуживание счета в банке без предупреждения потребителя;
неправомерные начисления процентов, комиссий, штрафов и пени по кредитным договорам;
- внесения неправомерных пунктов в текст договора и нарушение норм законодательства Украины.
По данным пресс-службы НБУ, в контакт-центр Национального банка в течение 2020 года поступило 33 550 обращений, среди которых:
около 9 тыс обращений касались работающих банков;
почти 6 тыс обращений — работы небанковских финансовых учреждений;
около 2 тыс — банков, находящихся в процессе ликвидации;
не менее 17 тыс обращений составили другие вопросы.
Часто задаваемые вопросы при обращений по телефону в контакт-центр: отношения по кредитам банков и небанковских финучреждений, распространение и обработка персональных данных при коллекторской деятельности, денежное обращение, получение справок, а также работа Национального банка.
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