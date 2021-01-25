Як діяти у випадку, коли посилку загубили на пошті Ви відправили посилку з подарунком своїм рідним в інше місто, але вони її не отримали. На жаль, випадки, коли оператори поштового зв’язку втрачають поштові відправлення, непоодинокі.

Як громадянину довести цей факт та отримати компенсацію? Про алгоритм дій, спрямованих на повернення втраченої посилки або виплату відшкодування, на прикладі національного оператора поштового зв’язку «Укрпошта», розповідають юристи Сумського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Анна Кожушко та Людмила Сайко.

В Україні працює один національний та багато приватних поштово-логістичних операторів. Для всіх цих поштових операторів порядок надання послуг поштового зв’язку регулюється положеннями Цивільного кодексу України, Закону України «Про поштовий зв’язок» (далі – Закон), іншими нормативно-правовими актами та договором.

Алгоритм дій у випадку, якщо Вашу посилку загублено

1.Необхідно звернутися до поштового відділення, звідки Ви направляли посилку, з відповідною заявою про втрату відправлення. У заяві зазначаються вид, категорія та номер поштового відправлення, місце та дата прийняття, прізвище, ім’я та по батькові (для юридичних осіб – найменування) і поштова адреса відправника та адресата, а у відповідних випадках – сума оголошеної цінності поштового відправлення, сума післяплати. Це правило діє як в межах території України, так і за кордоном.

Згідно з частиною третьою статті 16 Закону за втрату, недостачу або пошкодження вкладень поштових відправлень, порушення контрольних строків доставки поштових відправлень персонал оператора, з вини якого завдані збитки, несе відповідальність у порядку, передбаченому законодавством України.

Звичайно, що свої вимоги необхідно обґрунтувати відповідними доказами. Такими доказами можуть слугувати: квитанція про оплату послуги, яка була отримана в поштовому відділенні, касовий чек, або договір укладений у такому поштовому відділенні з зазначенням ваги, ціни тощо.

Завжди зберігайте оригінали та копії цих документів.

Зверніть увагу! Якщо під час відправлення Ви зазначаєте суму оголошеної цінності посилки, то у випадку її втрати оператор поштового зв’язку зобов’язаний компенсувати саме розмір вказаної суми.

У випадку виявлення факту втрати поштового відправлення вимагайте від працівника поштового зв’язку складання акту, який підписується ним, керівником об’єкта поштового зв’язку і відправником/одержувачем.

На підставі наявних доказів (акти, фотофіксація) зверніться до оператора із письмовою претензією про отримання компенсації за втрачене поштове відправлення. Оператор зобов’язаний надати письмову відповідь споживачу у місячний термін з моменту отримання претензій.

2.Необхідно зазначити, що відповідно до статті 18 Закону, за повну втрату посилок без оголошеної цінності оператор поштового зв’язку відшкодовує вартість послуг поштового зв’язку та сплачує штраф у розмірі 100 відсотків вартості цих послуг; за повну втрату посилки з оголошеною цінністю − вартість в розмірі суми оголошеної цінності поштового відправлення, вартості послуг поштового зв’язку та сплачує штраф у розмірі 25 відсотків вартості цих послуг.

Вартість попередньо оплачених користувачем послуг, що фактично не були йому надані, відшкодовується користувачеві у повному обсязі на підставі квитанції чи іншого документа про оплату цих послуг.

Важливо пам’ятати, що оператор поштового зв’язку не несе відповідальність за втрату посилки, зокрема у разі, якщо:

– поштова посилка відповідно до закону підлягає вилученню, конфіскації або знищенню;

– втрата або знищення вмісту посилки настали внаслідок непереборної сили (урагану, землетрусу);

– недостача або пошкодження вмісту посилки трапились внаслідок порушення визначених законодавством України правил про обмеження в пересилці предметів і речей;

– заява про розшук поштового відправлення подано через 6 місяців після дати прийняття посилки поштовим відділенням (спеціальна позовна давність).

3.У випадку, якщо захистити свої права в зазначений спосіб не вдалося, Ви маєте право звернутися до суду з позовною заявою про виплату компенсації за втрачене поштове відправлення оператором поштового зв’язку.

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