Право

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:23234

Отравились в ресторане: как получить компенсацию

К сожалению, иногда случается, что после приятного времяпровождения в кафе или ресторане приходится обратиться к докторам. Причина – отравление.

«После празднования в заведении - попали в больницу с отравлением. Но вот ресторан своей вины не признает».

По статистике, такие случаи не единичны. Потраченные средства, испорченное настроение, а главное - серьезный удар по здоровью. Как получить компенсацию при отравлении в заведении общественного питания рассказали в Минюсте.

Попробовать договориться «мирным путем»

В первую очередь, необходимо отметить, что доказать вину заведения общественного питания (кафе, ресторана) - весьма непросто. Однако есть четкий и последовательный алгоритм действий, которым можно воспользоваться при возникновении проблем с таким заведением.

Руководство заведения общественного питания должно компенсировать полную стоимость медикаментов, которая была потрачена на лечение, если вы докажете, что отравились именно в ресторане, а не дома. В таком случае стоит требовать и возмещения морального вреда, который был нанесен вам.

Факт отравления доказывать будет проще, если у вас остался чек, который подтвердит пребывания в ресторане, который является непосредственным договором с другой стороной. А если вы оставили чек в заведении, потеряли или выбросили его - переживать не стоит. В таком случае следует заручиться поддержкой свидетелей вашего посещения ресторана и заказ конкретных блюд.

Далее нужно получить медицинскую документацию, которая подтвердит факт пищевого отравления. Прежде чем обращаться в суд, попробуйте урегулировать вопрос с администрацией заведения в досудебном порядке.

Напишите заявление на имя руководства ресторана с соблюдением общих правил, установленных делопроизводством, выложите в заявлении обстоятельства, которые произошли с вами в заведении, обязательно добавьте доказательства, подтверждающие ваши слова (медицинскую справку из учреждения здравоохранения об отравлении) .

Как правило, владельцы ресторанов беспокоятся о своей репутации, а значит, сами заинтересованы в скорейшем разрешении конфликта.

Договориться с администрацией не получается. Как быть?

В случае, если администрация заведения общественного питания упорно не признает свою вину - необходимо обратиться в территориальный орган Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

К основным задачам данной службы относится, в частности, участие в проведении санитарно-эпидемиологических расследований, направленных на выявление причин и условий, приводящих к возникновению и распространению инфекционных болезней, в том числе через пищевые продукты, групповых и индивидуальных пищевых отравлений, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), а также рассмотрение соответствующих жалоб.

В случае, если заведение общественного питания отказывается компенсировать вам расходы в связи с отравлением и не признает свою вину, вы имеете право обратиться за защитой ваших прав и интересов в суд.

Право Вина Вред здоровью Заведения общественного питания Интоксикация
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Отравились в ресторане: как получить компенсацию
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