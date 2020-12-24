Право

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
24.12.2020 10:392815

Відповідальність за незаконну вирубку й продаж ялинок

Наближаються новорічні та різдвяні свята. Люди прикрашають свої оселі новорічними ялинками. Хвойне дерево можна придбати на ринку, де продаються дерева з лісгоспів та фермерських господарств.

Але дехто вирішує економити, купуючи символи свята з рук, в людей, що незаконно їх зрубали у лісі. Про відповідальність за незаконне придбання й торгівлю новорічними ялинками нагадують юристи системи безоплатної правової допомоги.

Положеннями чинного природоохоронного законодавства передбачена адміністративна відповідальність за незаконне придбання й торгівлю новорічними ялинками.

Так, відповідно до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) за незаконну порубку і пошкодження дерев, у тому числі хвойних порід на винну особу може бути накладено штраф: на громадян від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 1 020 гривень) і на посадових осіб – від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 2 550 до 5 100 гривень).

У випадку вчинення цього правопорушення особою віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років за відсутності самостійного заробітку штраф стягується з батьків або осіб, які їх заміняють (частина друга статті 307 КУпАП).

Варто відмітити, що ті самі дії, вчинені громадянином, якого протягом року було піддано адміністративному стягненню за незаконну порубку і пошкодження дерев хвойних порід, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від шістдесяти до дев’яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 020 до 1 530 гривень) і на посадових осіб – від шестисот до дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 10 200 до 15 300 гривень).

Непоодинокі випадки, коли продаж новорічних ялинок здійснюється з порушенням правил торгівлі та порядку провадження господарської діяльності.

Так, за порушення правил торгівлі на ринках передбачено покарання у вигляді попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 гривні) і попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 119 гривень).

Торгівля в містах з рук на вулицях, площах, у дворах, під’їздах, скверах та в інших невстановлених місцях тягне за собою накладення штрафу від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без такої (від 17 до 119 гривень).

За провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання або без подання повідомлення про початок здійснення господарської діяльності, якщо обов’язковість подання такого повідомлення передбачена законом, або без отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, або у період зупинення дії ліцензії, у разі якщо законодавством не передбачені умови провадження ліцензійної діяльності у період зупинення дії ліцензії, або без одержання документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), передбачено накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 34 000 гривень) з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.

Варто пам’ятати, що підприємці, які здійснюють транспортування і продаж новорічних дерев, повинні мати при собі накладну з лісництва, товарно-транспортну накладну, сертифікат радіаційного обстеження дерев, дозвіл на торгівлю з мокрою печаткою, а на зрізі кожного дерева повинний бути електронний чип зі штрих-кодом лісового господарства, де його виростили.

Ви можете звернутись до продавця з вимогою надати ці  документи для того, щоб переконатись, що купуєте новорічну ялинку без порушення вимог закону.

Інформацію підготували фахівці Ковельського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Право Незаконна вирубка Штраф

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