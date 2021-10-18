Экономика

admin
admin
27.10.2021 20:051018

Як побудувати продуктивну співпрацю зі своїм бухгалтером: поради від проєкту «Школа бізнесу Нова пошта»

Кожен керівник постійно стикається з необхідністю оцінити роботу персоналу. Це дає розуміння, наскільки успішно працівник справляється з певними обов'язками, чи має він адекватний рівень кваліфікації тощо.

У цій статті ми поговоримо про те, як правильно побудувати стосунки з бухгалтером. До речі, основні принципи побудування продуктивної співпраці зі своїм бухгалтером дає проєкт «Школа бізнесу Нова пошта». Про це та більше ви дізнаєтесь на великому курсі для малого бізнесу, перейшовши за посиланням online.novaposhta.education

Основні показники для оцінки роботи бухгалтера

Наочно роботу бухгалтера характеризують кількісні показники. До них належать:

  • • число банківських операцій;

  • • кількість різних типів операцій;

  • • число фахівців у відділі;

  • • повторюваність типових задач;

  • • середня кількість операцій.

Але цифри самі по собі не дають повної картинки. Незамінним буде якісний індикатор. Він демонструє типовість, складність, коректність завдань, що виконуються. Певні завдання мають високий рівень складності, тож на їхнє вирішення треба більше часу. Кількісний показник у такому випадку програє, а якісний — зросте. Багато часу витрачається на завдання, котрі виконуються не кожен день, залежать від інших людей. Для якісного показника потрібно буде проаналізувати частоту та суми штрафів, причини їхнього застосування, повторюваність помилок, нетиповість та типовість завдань.

Для бухгалтера дуже важливі уважність, пунктуальність, правильне складання звітів. Штрафи нерідко накладаються за несвоєчасне подання звітів. Бухгалтер має стежити за термінами та не пропускати встановлені законом дати.

Як можна підвищити ефективність діяльності бухгалтера

Серед основних доступних інструментів можна виділити:

  • • Автоматизацію різних ділянок роботи. Наразі бухгалтери працюють з програмами електронної звітності, тож потрібно переводити дані у програмні продукти. Звіти оформлювати досить просто, багато часу операції не займають.

  • • Налагодження чіткої відповідальності співробітників, організація прозорих бізнес-процесів. Перекладати обов'язки на інших — це означає уповільнювати процес роботи компанії. Тому варто заздалегідь потурбуватися про те, щоб працівники чітко знали свої завдання та зону своєї відповідальності.

  • • Надання доступу до професійної корисної інформації. Світ змінюється набагато швидше, ніж ми підлаштовуємося до нового. Суміжні до бухгалтерії галузі на кшталт аудиту, юриспруденції, інформаційних технологій є найбільш динамічними та гнучкими. Бухгалтеру треба мати доступ до інноваційного програмного забезпечення та вміти оперувати ним.

  • • Розробка форматів проєктної роботи. Бухгалтер може проходити різні тренінги, але в деяких завданнях він просто не розбереться без допомоги вузькоспеціалізованих фахівців. Мова йде про аудиторів, економістів, юристів, фінансових менеджерів, податкових консультантів.

Також важливу роль грає робота в команді. Успішним буде лише той проєкт, що реалізується під час налагодженої співпраці всіх учасників. Саме якісне виконання основних завдань гарантує максимальний дохід.

Керівнику рекомендовано вимірювати показники роботи бухгалтера через KPI, гнучко реагувати на всі зауваження, побажання, шукати способи мотивації співробітників. Перевага оцінювання полягає головним чином у наданні робітникам певної свободи дій, можливості робити адекватні висновки. Людина бачить результати своєї роботи за певний час, отримує стимул працювати далі, зростати на професійному рівні. Справедлива оцінка роботи спеціаліста допоможе виявити його слабкі та сильні сторони. У майбутньому такий підхід збільшує ефективність бізнес-процесів. Також прозорі умови підвищують мотивацію співробітників для подальшої діяльності.

Не вистачає знань, навичок щодо будування продуктивних стосунків з бухгалтерами, іншими спеціалістами? Пройдіть навчання для керівників. Проєкт «Школа бізнесу Нова пошта» пропонує вам безкоштовний стартовий курс та можливість отримати поглиблені та потрібні знання. 

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Экономика
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