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Страхование КАСКО: преимущества

Страхование автомобиля обязательно для каждого владельца. Закон требует наличия полиса ОСАГО, называемого также автогражданкой. Это обязательное страхование гражданской ответственности перед третьими лицами.

Предполагает, что в случае ДТП по вине застрахованного лица пострадавший получает от страховой компании денежное возмещение ущерба, нанесенного здоровью или своей машине. Так, виновник не оплачивает лечение и ремонт из своего кармана.

Наличие полиса ОСАГО дает водителю право по договоренности с другим участником ДТП и при отсутствии пострадавших оформить Европротокол. Но некоторым автовладельцам недостаточно этой страховки. Все потому, что она возмещает убытки только потерпевшему. А машина виновника нередко страдает не меньше, но все повреждения приходится ремонтировать самому.

Программа добровольного автострахования

Эта услуга называется КАСКО. Она рассчитана на автолюбителей, предпочитающих доплатить, но обеспечить себе максимальные финансовые гарантии. Ее стоимость выше, чем ОСАГО, для любого автомобиля. Но при наличии полиса добровольного страхования можно не бояться, что за ремонт машины после ДТП по вашей вине придется платить самому. По этой программе выплаты получает и второй участник аварии, независимо от того, виноват он или нет.

Точно определить стоимость КАСКО поможет калькулятор. Цена определяется индивидуально, в зависимости от многих факторов. Для желающих заплатить меньше есть вариант «КАСКО 50 на 50». Половину стоимости автовладелец оплачивает сразу при оформлении, а остальное – уже при наступлении страхового случая. Так, можно долго пользоваться всеми привилегиями страховки не за полную цену. Существуют и другие интересные предложения для автолюбителей.

Почему это удобно

Добровольное автострахование выгодно не только потому, что предполагает выплату возмещения и виновнику ДТП. Список опций по этой программе более широк. Согласно перечню страховых случаев, по КАСКО водитель получает финансовую компенсацию в таких ситуациях:

  • • угон автомобиля;

  • • повреждение в результате падения камней, деревьев, веток, предметов, механических воздействий, частей зданий;

  • • самовозгорание, пожар, в том числе из-за замыкания электропроводки;

  • • провал под землю, повреждение в результате стихийного бедствия;

  • • порча в результате действий вандалов.

Список может сокращаться или расширяться. В зависимости от количества опций стоимость меняется. Не всегда отдельные пункты нужны. Например, если машина постоянно находится на хорошо охраняемой стоянке, нет смысла доплачивать за компенсацию в случае угона или повреждения вандалами.

КАСКО – это надежная защита от собственной некомпетентности. Водитель, по невнимательности или из-за недостатка опыта ставший виновником ДТП, не будет сам оплачивать ремонт своей машины. Достаточно обратиться в страховую компанию. Сумма выплаты тоже всегда определяется индивидуально, но даже частичная компенсация ущерба всегда приятна. 

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Экономика
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Страхование КАСКО: преимущества
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