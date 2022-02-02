Преимущества стандартной программы КАСКО По закону каждый автомобиль в Украине должен быть застрахован. Владелец транспортного средства ежегодно оформляет ОСАГО или автогражданку.

Это полис, покрывающий только ответственность водителя перед третьими лицами, пострадавшими в аварии. Другими словами, в случае ДТП по вине застрахованного лица, эта программа предполагает, что возмещение на ремонт машины получает только потерпевший.

Оформление ОСАГО обязательно и для того, чтобы не платить штраф. Но эта страховка не покрывает риски, связанные с угоном или повреждением автомобиля. Если пострадает машина виновника аварии, ее ремонт он будет полностью оплачивать из своего кармана. Для больших финансовых гарантий и надежной защиты стоит оформить дополнительный добровольный полис.

Особенности и преимущества КАСКО

Такая страховка максимально выгодна для любого водителя. Ее наличие позволит избежать больших расходов на ремонт или другие услуги в случае повреждения или полного уничтожения автомобиля. Список рисков по стандартной программе КАСКО обширен. Перечень составляется индивидуально для каждого клиента. Можно учесть только потенциально возможные неприятные ситуации.

Этот полис дороже, чем ОСАГО. Но при его оформлении водитель получает надежные финансовые гарантии. В компании «ТЕКОМ» КАСКО на авто покрывает следующие ситуации:

• аварии. Учитываются как те, что произошли по вине застрахованного лица, так и по вине других участников дорожного движения. Даже если клиент признан виновником, он все равно получает компенсацию на ремонт своего автомобиля дополнительно к выплатам пострадавшим;

• пожары, самовозгорания, взрывы, внешние воздействия посторонних предметов на транспортное средство. Под последним подразумевается, например, падение дерева, части крыши;

• противоправные действия третьих лиц. Это, например, разбитие стекла, умышленные царапины на лакокрасочном покрытии и многое другое;

• нападения животных, стихийные бедствия;

• угон транспортного средства.

Застраховать по стандартной программе можно разные виды машин. Это легковые автомобили любых марок и моделей с разной комплектацией и мощностью двигателя, микроавтобусы, грузовики, прицепы, полуприцепы. Оформить страховку можно также для автобуса или другого транспорта, предназначенного для перевозки пассажиров, специфических грузов, предоставления услуг.

Чтобы оформить КАСКО по стандартной программе, нужно предоставить паспорт и ИНН заинтересованного лица, а также право собственности на автомобиль. Вместо последнего подойдет документ, дающий человеку право управлять авто — генеральная доверенность, договор с арендодателем, лизинг.

При оформлении страховки в компании «Теком» клиент получает ряд дополнительных услуг для большей финансовой стабильности. При разбитии стекол или фар возмещение выплачивается без подтверждающей документации. В стоимость страховки входит также эвакуация машины с места аварии. Действие КАСКО можно расширить при выезде за границу — он будет иметь юридическую силу и за рубежом.

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