Оптовые покупки топлива: выгодно, надежно и недорого Нефтепродукты – огромная часть расходов большинства компаний, имеющих свой автопарк. Ключевыми нюансами при их покупке являются цена и качество.

Использование несоответствующего стандартам топлива грозит большими финансовыми расходами, связанными с регулярным ремонтом техники. Чтобы сэкономить и приобрести сертифицированные нефтепродукты, необходимо сотрудничать с поставщиками, которые реализуют качественную продукцию по доступным ценам.

Выгодные условия покупки

Чтобы наладить регулярные поставки топлива, рекомендуется заказывать его у компании, имеющей пункты забора в разных уголках Украины. Сотрудничая с ответственными поставщиками, их клиенты могут быть уверенными в качестве предоставляемых нефтепродуктов.

Тем, кому необходимо заказать топливо оптом, компании предлагают выгодные условия покупки. Среди ключевых можно выделить следующие:

• оптовые цены на все виды топлива;

• гарантированное качество ГСМ, подтвержденное соответствующими сертификатами;

• корректное оформление документов, что очень важно для оптовых покупателей;

• качественные услуги и безупречный сервис;

• оперативную доставку ГСМ клиенту и т. д.

Заказывая топливо оптом, удается эффективно контролировать его расход, минимизировать риски, связанные с инфляцией, наладить регулярные поставки горюче-смазочных материалов даже в отдаленные населенные пункты.

Главной особенностью сотрудничества с проверенными поставщиками является то, что они несут ответственность за качество реализуемых нефтепродуктов. Например, компания Branel имеет свои лаборатории, которые подтверждают чистоту топлива, а также их соответствие стандартам. Благодаря использованию качественных ГСМ удается минимизировать расходы на ремонт техники, а также предотвратить незапланированные затраты.

Особенности перевозки

Организация доставки топлива – сложный логистический процесс. Грузоперевозки больших партий, объем которых составляет от 2 до 40 тыс. литров, осуществляются с помощью специализированного транспорта. Чаще всего используются:

• битумовозы;

• бензовозы;

• газовозы и т. д.

Транспортные средства подбираются с учетом особенностей груза, его объема и прочих характеристик.

Чем больше баз имеет поставщик, тем быстрее и выгоднее будет доставка в пункт назначения. Также стоит акцентировать внимание на актуальности цен, которые регулярно меняются в соответствии с ситуацией на украинском рынке.

Чтобы спланировать заказ и узнать приблизительную оптовую стоимость конкретного вида топлива, необходимо уточнять все нюансы непосредственно у поставщика. Однако некоторые из них, например Branel, предлагают клиентам более удобный способ проведения расчетов. На сайте компании есть специальный калькулятор. С его помощью можно узнать цену интересующего нефтепродукта и стоимость его перевозки в конкретный населенный пункт. Для этого достаточно внести данные о характеристиках ГСМ, исходном и конечном пункте доставки, а также другие параметры. Чтобы клиентам было максимально удобно, есть возможность переводить массу в объем и наоборот. Таким образом удается оценить все преимущества коммерческого предложения от этой компании и принять решение о сотрудничестве.

®