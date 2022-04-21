Экономика

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Сегодня 13:51209

Криптовалюта XEM - что нужно про нее знать?

Майнинг и торговля цифровыми активами давно стали неотъемлемой частью современного мира. Ежегодно запускаются новые проекты для тех, кто заинтересован в криптовалютном инвестировании.

Наряду с традиционными коинами в распоряжении пользователей есть монеты, изначально созданные для платформ по созданию виртуальных активов. К ним относится и XEM – электронная валюта системы NEM. Её называют азиатским Ethereum и прогнозируют рост капитализации, особенно после запуска в 2021 году обновленного публичного блокчейна Symbol с интегрированным протоколом Proof-of-Stake+. Начинающим и опытным инвесторам проект однозначно будет интересен, но перед покупкой не лишним будет узнать о криптовалюте детальнее.  

Что собой представляет XEM, какие у неё есть особенности?

Причиной для создания цифрового актива стал запуск в июне 2014 платформы New Economy Movement. Непосредственно токен вышел на рынок спустя два года, а впоследствии было даже создано сообщество NEM Foundation, куда вошли крупные инвесторы из стран Азии: Китая, Южной Кореи и Японии. 

Система предусматривает обмен P2P сообщениями, имеет нотариальный блокчейн и работает с открытым кодом и публичным API. Капитализация крипты стремительно растет и превышает 3 миллиарда долларов, хотя до основных лидеров рынка ей пока что далеко. Зато уже несколько лет монету легко купить за БТК, используя почти любой обменник криптовалют, а на основе платформы активно разрабатываются другие токены и запускаются коммерческие проекты. 

Изначально XEM разрабатывалась с помощью JavaScript и Java, но потом, ориентируясь на высокие технологические стандарты, создатели инициировали переход на C++. Сейчас генерация блоков занимает в среднем 1 минуту, а транзакции производятся через агрегатор Catapult, способный обрабатывать до 4 тысяч заявок каждую секунду. 

От других монет xem криптовалюта отличается:

  1. Значительным количеством генерируемых монет. Всего будет создано 9 миллиардов монет.

  2. Надежной системой защиты от хакерских атак, что обуславливает безопасность инвестирования.

  3. Высокой пропускной способностью и моментальным проведением платежей.

  4. Отсутствием фиксированной комиссии. Показатель рассчитывается с учетом того, сколько коинов на момент сделки присутствует на счету отправителя и получателя. То есть, чем дольше вы накапливаете монеты на счету, тем больше спишет платформа при совершении транзакции. 

  5. Начисление вознаграждения с учетом того, как долго существует аккаунт, сколько на нем средств и как часто владелец выполняет перевод. 

Покупка и хранение NEM (XEM): важная информация для инвесторов

Как и в случае с другими видами криптовалют, для хранения XEM требуется создать электронный кошелек. И тут есть несколько вариантов. Можно воспользоваться услугами биржи и совершить покупку за фиатные валюты либо виртуальные деньги. Но гораздо удобнее и выгоднее будет скачать с официального сайта Nano Wallet. 

Смарт-кошелек в отличие от самой платформы имеет русскоязычную версию, легко устанавливается на компьютер или телефон, а также позволяет клиенту выбрать оптимальные параметры конфиденциальности. Кроме номера у многоформатного агента будет свой QR-код. Приятной новостью станет то, что кошелек адаптирован под все виды операционных систем, начиная от Android и Windows, заканчивая Mac OS, iOS и Linux. В зависимости от стратегии инвестирования крипту можно будет в тот или иной момент поменять на ЛТК, БТК и другие монеты с помощью обменника. Выгодный курс и оперативность сделок может гарантировать сервис LetsExchange. 

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Экономика
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