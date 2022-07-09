Громади Сумщини під час війни можуть надавати землю в оренду за спрощеною процедурою Громади Сумщини під час війни можуть надавати землю в оренду за спрощеною процедурою

Про це повідомив експерт з управління земельними ресурсами «U-LEAD з Європою» Олександр Гнітецький під час інформаційної сесії для громад Сумської області.

За словами експерта метою таких змін стали нові суспільні виклики, зокрема воєнний стан, що потребують швидкого надання земельних ділянок для функціонування інфраструктури, забезпечення техногенної безпеки, розміщення внутрішньо переміщених осіб, переміщення виробничих підприємств, ефективне використання усіх земельних ділянок сільськогосподарської категорії тощо. А задоволенню цих потреб, підкреслює Гнітецький, передують швидкі управлінські рішення щодо формування та надання земельних ділянок відповідного цільового призначення, проведення землеустрою та реєстрації прав на землю тощо.

Договори оренди сільськогосподарських земельних ділянок, строк дії який закінчився після введення воєнного стану, вважаються поновленими на один рік без волевиявлення сторін та без внесення відомостей до Державного реєстру речових прав, а також:

«Без торгів в оренду можна надавати земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності та ділянки, що залишились у колективній власності с/г підприємств, кооперативів. Також, в оренду без торгів можна надавати нерозподілені та невитребувані земельні ділянки і земельні частки (паї) та земельні ділянки відносно яких не завершено аукціон щодо продажу права оренди», - повідомив Гнітецький.

Важливо, зазначає експерт, що передавати в оренду земельні ділянки сільськогосподарської категорії для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можна без зміни її цільового призначення, для інших цільових призначень.

Також, Олександр Гнітецький підкреслив, що громадам важливо пам’ятати, що законодавство вносить істотні умови у договір оренди сільськогосподарських земель наданих по «спрощеній» процедурі. Зокрема, мова йде про орендну плату, яка має бути не більше 8% від НГО ріллі по області.

Ще з умов: такі договори не можуть бути поновлені, укладені на новий строк і припиняються зі спливом строку дії, а орендар не матиме права на компенсацію витрат на поліпшення. Заборонена й суборенда, сервітут та зміна складу угідь, зміна цільового призначення, поділ та об'єднання ділянок.

«Серед заборон також відсутність переважного права на купівлю ділянки, відчуження (іпотека) права користування та заборона на будівництво, закладання багаторічних насаджень, видобування корисних копалин», - підсумував Гнітецький.