В Україні стартували проєкти для розвитку підприємництва З липня стартувало 6 проектів з розвитку підприємництва та навчання за програмою «єРобота».

«Новий рівень»

Хто може долучитися до участі? Підприємці з агропромислового комплексу, металургії, деревообробки, виробництва меблів тощо. Програма передбачає залучення до 8 млн гривень для започаткування чи розвитку власної справи в зазначених галузях. Для першої тисячі заявників держава співфінансує 70% від вартості проекту, решту оплачує отримувач. Для наступних заяв держава надає кошти у розмірі до 50% вартості проекту. Подати заявку можна на порталі Дія. Рішення щодо надання гранту ухвалюється на основі оцінки бізнес-проекту та перевірки ділової репутації заявника.

Важливо! Упродовж трьох років підприємець має сплати податки та ЄСВ у розмірі гранту та створити не менше 25 робочих місць.

«Свій сад» та «Своя теплиця»

Програми розвитку тепличного господарства та садівництва передбачають надання грантів на реалізацію типових проектів, затверджених Мінагрополітики.

Побудувати теплицю - отримати до 7 млн гривень співфінансування. Для першої тисячі заявок держава компенсує 70% від вартості проекту, для всіх наступних – 50%. Для тих, хто планує закласти сад, передбачається співфінансування в залежності від типу рослин, що висаджуються: для першої тисячі гектарів держава компенсує 70% вартості проекту, для наступних – 50%. Заявку на участь підприємці можуть подати через Портал Дія або у відділеннях уповноважених системно важливих банків, перелік яких визначає Національний банк України. Рішення про надання гранту приймається Мінагрополітики за умови наявності правильно оформленої заявки з додатками (типовий проект та бізнес-план).

Очікування: створення 40 нових постійних та сезонних робочих місць у тепличному господарстві та від 3 до 20 нових постійних та сезонних робочих місць – у садовому.

«Стартап»

Проект з реалізації стартапів як для розробників готових технологічних рішень, так і для спеціалістів, які мають ідею проекту. Це безповоротні гранти від 750 тис. до 3,5 млн грн, або поворотна допомога від 3, 5 млн до 8 млн грн.

Отримані кошти можна витрати на заробітну плату, маркетинг, R&D (Research and Development). Умови отримання гранту - створення від 3 до 10 робочих місць. Заявку на участь у програмі слід подати через сайт Фонду розвитку інновацій. Фінансування проектів відбувається на конкурсній основі. Упродовж 2 років отримувач гранту має повернути 50% суми як сплату податків та зборів.

«Старт в ІТ»

Це оплата навчання для громадян, які втратили роботу, перебувають у простої, неоплачуваних відпустках, внутрішньо переміщені особи та всі, хто хочуть здобути нову професію в IT.

Пакет документів разом із заявкою на участь подається через Портал Дія. Рішення приймається Державним центром зайнятості. Учасникам проекту надається електронний сертифікат для професійного навчання, який гарантує оплату навчальних послуг. Упродовж 10 робочих днів на основі сертифікату необхідно укласти договір із закладом освіти. Усі учасники проекту після завершення навчання зобов’язуються протягом 30 днів працевлаштуватися або започаткувати бізнес у сфері ІТ.

Пропонуємо обрати одну з програм і долучитися до неї вже зараз! Бо економіка - це наш другий фронт, а робота - це наша зброя перемоги!