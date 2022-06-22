Подбайте про дрова заздалегідь! В державному підприємстві «Сумське лісове господарство» розповіли де саме та яким чином можна придбати дрова в місцевих лісгоспах.

Якщо ви плануєте опалювати житло дровами, то вже зараз слід подумати про їх придбання. Адже створення підвищеного попиту на дрова восени викликає проблеми у роботі лісгоспу та збільшує терміни виконання замовлення.

Тож як придбати дрова?

Для цього необхідно звернутись особисто або у телефонному режимі до контори лісгоспу чи лісництва та зробити замовлення, яке має містити:

обсяг замовлення; паспортні дані; ідентифікаційний код; адреса доставки; номер мобільного телефона для зв’язку.

Отримати рахунок для оплати особисто або через будь-який доступний месенджер (Viber,WhasApp та ін.), де вказані реквізити підприємства, найменування продукції, об’єм та сума.

Здійснити оплату замовлення шляхом перерахування коштів через банківську чи поштову системи.

Ціна на дрова паливні встановлюється згідно затвердженого прейскуранта.

Після надходження коштів на рахунок підприємства, зі споживачем зв’яжеться відповідальний представник підприємства та попередить про час поставки.

Відповідальними за реалізацію паливної деревини по ДП «Сумське лісове господарство» є інженер 1-ї категорії Білодід Сергій – 050-374-10-15,

по Роменському підрозділу - начальник економічного відділу Бережна Тетяна – (05448) 7-61-36.

Адреса підприємства: м. Суми, вул. Доватора, 37 (Баранівка);

м. Ромни, вул. Сумська, 108

Розпорядок роботи: ПН-ПТ, з 7-00 до 16-00, обідня перерва з 12-00 до 13-00.

Сумське лісництво:

Адреса: м. Суми, вул. Доватора, 37 (Баранівка)

лісничий Сумського лісництва Чубун Роман - 095-314-01-50

Низівське лісництво:

Адреса: Сумський р-н, смт. Низи

лісничий Низівського лісництва Скиртач Володимир – 050-322-28-01;

Могрицьке лісництво:

Адреса: Сумський р-н, с. Могриця

лісничий Могрицького лісництва Овсянніков Олег – 066-322-28-74

Піщанське лісництво:

Адреса: м. Суми, с.Н.Піщане, пос.Житейське;

лісничий Піщанського лісництва Бруньов Максим – 099-243-85-75;

Недригайлівське лісництво:

Адреса: смт.Недригайлів, вул.Лугова,7;

лісничий Недригайлівського лісництва Кіптенко Олександр – 098-554-73-44;

Роменське лісництво:

Адреса: м.Ромни, вул.Сумська,108;

лісничий Роменського лісництва Примак Іван – 098-952-09-03;

Томашівське лісництво

Адреса: Роменський р-н, с.Закроївщина, вул.Лісова,23

лісничий Томашівського лісництва Петрівний Володимир – 097-352-27-88;

Глинське лісництво

Адреса: Роменський р-н, с.Глинськ, провул. Горової,8

лісничий Глинського лісництва Чернець Володимир – 097-592-36-28;

Додаткова інформаці за телефоном: (0542)61-60-37 (Економічний відділ).

Адміністрація ДП «Сумське лісове господарство»