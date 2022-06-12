Українці, які постраждали від агресії рф, можуть отримати компенсацію від 5 000 до 30 000 євро Для цього потрібно подати заяву до Європейського суду з прав людини протягом чотирьох місяців від моменту, коли ви постраждали від російської агресії, проте не пізніше від 16 січня 2023 року.

Як подати заяву?

1. Заповніть форму на сайті: https://espl.com.ua

2. Завантажте документ на комп‘ютер, роздрукуйте, покладіть у конверт та наклейте на нього адресу ЄСПЛ (вона сформується автоматично при заповненні заяви на сайті)

3. Надішліть заяву в одному з відділень Укрпошти (для відправника послуга безоплатна)

Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно.

Термін розгляду заяви може становити від одного року.

Виникли питання щодо допомоги та формування заяви?

Зверніться до громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у вашому місті.

У м. Суми під час війни консультації надаються дистанційно: телефоном та онлайн.

Адреса: 40000, м. Суми, вул. Бєлінського, 2, офіс 4 (для листування).

Телефон: +38 095 3549888 та +38 095 9311110 – є можливість поставити питання в VIBER та Telegram за обома телефонами.

Електронна пошта: goppg@i.ua та nataliesinasumy@gmail.com, сторінка в соціальній мережі – відповідаємо без вихідних.

Графік консультацій телефоном: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 16:00, четвер – з 09:00 до 18:00.

Електронну заяву для формування заяви до Європейського суду з прав людини реалізовано швейцарсько-українською Програмою EGAP, що виконується Фондом Східна Європа та Українською Гельсінською спілкою з прав людини.

Джерело: Мінцифра