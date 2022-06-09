Альтернатива бензину та газу: мешканець Сумщини перевів свій легковик на дрова

До машини Сергій приносить нове паливо – дрібно порубану деревину — у відрах. Розповідає: на дровах їздить останні два місяці, коли розпочався дефіцит пального. Максимум у балон завантажує чотири відра деревини. Від її якості, говорить, залежить і кількість кілометрів, які проїде авто, йдеться в сюжеті Суспільного Суми.
"Бажано — сухі дрова, але не на сухих теж працює, але гірше. От зараз тут тополя із ясенем змішані. Якщо чисто тополя, то на 60 км стабільно вистачає, а так і 100 км можна проїхати, якщо дуб, ясен, береза, більш тверде якесь дерево", — каже він.
"Двигуну скільки потрібно, стільки і тягне. Фільтр грубого очищення — циклоп проходить, охолоджувачі і фільтр тонкого очищення, стружка фуганка, тирса. Це генератор спрощеного процесу газофікації, ще німці його придумали у війну. Імберт — був у них такий інженер. Я три книги прочитав перед тим, як зробити", — говорить Сергій Потапенко.
Машина готова їхати за 15 хвилин після того, як дрова підпалені. Якщо ж треба швидко – заводить машину на бензині, а потім переводить на дрова. Уся система тримається на фаркопі, і аби її зняти, говорить Сергій, вистачить 15-20 хвилин. Особливої зміни роботи авто на газу та дровах, каже, не помітно.
Перехожі часто цікавляться винаходом батька, розповідає дочка Сергія.
"Дуже багато знімає на відео, ставлять різні питання: як, що, до чого, як воно працює. У мене — розумний тато і, я вважаю, що це просто класно зробити таке самому", — каже Ліліана Діденко.
Наразі Сергій придбав дров на 8 тисяч гривень. Говорить – цієї кількості для його авто вистачить приблизно на рік. Втім, аби їздити дорогами загального користування переобладнання авто необхідно реєструвати у сервісному центрі МВС, говорить речниця відомства Альона Чижик.
"Для здійснення реєстрації такого транспортного засобу необхідно отримати свідоцтво про переобладнання в ДП "ДержавтотрансНДІпроєкт", а потім пройти його сертифікацію. Слід зазначити, що до цього часу в межах України не зареєстрована ще жодна автівка, навіть, і не зверталися люди", — зазначає вона.
За словами речника патрульної поліції області Олега Сологуба, переобладнаний самовільно автомобіль передбачає штраф у розмірі 340 гривень. Втім зупинятимуть таке авто, лише якщо водій порушить правила дорожнього руху.
Сергій же говорить: переобладнав авто на час війни у зв’язку із дефіцитом палива. Чи користуватися ним і надалі, – вирішуватиме за ситуацією.