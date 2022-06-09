Альтернатива бензину та газу: мешканець Сумщини перевів свій легковик на дрова Мешканець Сумщини Сергій Потапенко перевів своє легкове авто на дрова. Такий вид палива він використовує замість газу та бензину. Зробив це два місяці тому і вже, розповідає, зекономив 4 тисячі гривень.

До машини Сергій приносить нове паливо – дрібно порубану деревину — у відрах. Розповідає: на дровах їздить останні два місяці, коли розпочався дефіцит пального. Максимум у балон завантажує чотири відра деревини. Від її якості, говорить, залежить і кількість кілометрів, які проїде авто, йдеться в сюжеті Суспільного Суми.

"Бажано — сухі дрова, але не на сухих теж працює, але гірше. От зараз тут тополя із ясенем змішані. Якщо чисто тополя, то на 60 км стабільно вистачає, а так і 100 км можна проїхати, якщо дуб, ясен, береза, більш тверде якесь дерево", — каже він.

Газовий балон чоловік зняв. Зараз авто може їхати і на дровах, і на бензині. Саму ж установку, говорить, зібрав з того, що було вдома.

"Двигуну скільки потрібно, стільки і тягне. Фільтр грубого очищення — циклоп проходить, охолоджувачі і фільтр тонкого очищення, стружка фуганка, тирса. Це генератор спрощеного процесу газофікації, ще німці його придумали у війну. Імберт — був у них такий інженер. Я три книги прочитав перед тим, як зробити", — говорить Сергій Потапенко.

Машина готова їхати за 15 хвилин після того, як дрова підпалені. Якщо ж треба швидко – заводить машину на бензині, а потім переводить на дрова. Уся система тримається на фаркопі, і аби її зняти, говорить Сергій, вистачить 15-20 хвилин. Особливої зміни роботи авто на газу та дровах, каже, не помітно.

Перехожі часто цікавляться винаходом батька, розповідає дочка Сергія.

"Дуже багато знімає на відео, ставлять різні питання: як, що, до чого, як воно працює. У мене — розумний тато і, я вважаю, що це просто класно зробити таке самому", — каже Ліліана Діденко.

Наразі Сергій придбав дров на 8 тисяч гривень. Говорить – цієї кількості для його авто вистачить приблизно на рік. Втім, аби їздити дорогами загального користування переобладнання авто необхідно реєструвати у сервісному центрі МВС, говорить речниця відомства Альона Чижик.

"Для здійснення реєстрації такого транспортного засобу необхідно отримати свідоцтво про переобладнання в ДП "ДержавтотрансНДІпроєкт", а потім пройти його сертифікацію. Слід зазначити, що до цього часу в межах України не зареєстрована ще жодна автівка, навіть, і не зверталися люди", — зазначає вона.

За словами речника патрульної поліції області Олега Сологуба, переобладнаний самовільно автомобіль передбачає штраф у розмірі 340 гривень. Втім зупинятимуть таке авто, лише якщо водій порушить правила дорожнього руху.

Сергій же говорить: переобладнав авто на час війни у зв’язку із дефіцитом палива. Чи користуватися ним і надалі, – вирішуватиме за ситуацією.