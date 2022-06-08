"Може дати прибуток втричі більший, ніж кукурудза". На Сумщині вирощують технічні коноплі На Сумщині вирощують 400 гектарів конопель, які не містять наркотичних речовин. Селекціонери області першими вивели безпечні сорти канабісу.

"Якщо про посівні площі йдеться, то Сумщина займає, як правило, перше або одне з перших місць. А, якщо вести мову про наукомістку продукцію, науковий потенціал і переробку, то Сумщина впевнено займає перше місце в Україні. На Сумщині перспективи, я вважаю, чудові – всі передумови для цього. Ну, і переробні підприємства залишаються. Хотілося б, щоб їх було більше, обладнання було краще, новітніше", – говорить Віталій Кабанець, завідувач відділу селекції та насінництва Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН.

Натуральний матеріал використовують у тваринництві, садівництві та будівництві, йдеться в сюжеті Суспільного.

"Має місце всестороння реалізація продукції конопель – від стебла, листка, насінини та суцвіття. А взагалі, якщо таке коло вирощування, перероблювання, реалізації продукції замкнулося б, то, показують розрахунки і в мене є така впевненість, що ця культура може з кожного гектару дати прибуток втричі більший, ніж кукурудза", – каже Микола Собко-науковець.

"Працюю 10 років. Ну, буває по-різному. Гарно працювати, бо в нас чудовий колектив. Праця осталась, яка й була. Важко в чому, що мастила й пальне здорожчали, а так, робота та сама. - Що заважає працювати? (кор.) - Ну, погода, а більш нічого не заважає. - В посівній брали участь? - Звичайно, сіяв коноплю, вирощуємо, мотижимо, постійно у цьому процесі", – розповідає Сергій Мусієнко, механізатор, який працює в селі Сад.