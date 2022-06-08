"Якщо про посівні площі йдеться, то Сумщина займає, як правило, перше або одне з перших місць. А, якщо вести мову про наукомістку продукцію, науковий потенціал і переробку, то Сумщина впевнено займає перше місце в Україні. На Сумщині перспективи, я вважаю, чудові – всі передумови для цього. Ну, і переробні підприємства залишаються. Хотілося б, щоб їх було більше, обладнання було краще, новітніше", – говорить Віталій Кабанець, завідувач відділу селекції та насінництва Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН.
Натуральний матеріал використовують у тваринництві, садівництві та будівництві, йдеться в сюжеті Суспільного.
"Має місце всестороння реалізація продукції конопель – від стебла, листка, насінини та суцвіття. А взагалі, якщо таке коло вирощування, перероблювання, реалізації продукції замкнулося б, то, показують розрахунки і в мене є така впевненість, що ця культура може з кожного гектару дати прибуток втричі більший, ніж кукурудза", – каже Микола Собко-науковець.
"Працюю 10 років. Ну, буває по-різному. Гарно працювати, бо в нас чудовий колектив. Праця осталась, яка й була. Важко в чому, що мастила й пальне здорожчали, а так, робота та сама. - Що заважає працювати? (кор.) - Ну, погода, а більш нічого не заважає. - В посівній брали участь? - Звичайно, сіяв коноплю, вирощуємо, мотижимо, постійно у цьому процесі", – розповідає Сергій Мусієнко, механізатор, який працює в селі Сад.