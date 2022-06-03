В Охтирці виділили по 10 тис. грн на перехід на індивідуальне опалення 10 тисяч гривень на індивідуальне опалення: інструкція для отримання.

10 червня члени виконавчого комітету затвердили Програму надання одноразової матеріальної допомоги власникам і співвласникам одноповерхових та двоповерхових житлових будинків/квартир Охтирської міської територіальної громади на відшкодування частини витрат, пов’язаних з облаштуванням індивідуального опалення у 2022 році.

- «На сесії Охтирської міської ради депутатами було прийнято рішення про оптимізацію мережі Охтирської ТЕЦ, - доповів начальник управління КБ та ЖКГ Сергій БОНДАРЕНКО. – Такими, що підлягають оптимізації, в Охтирці визнано 375 садиб, які ми пропонуємо перевести на альтернативне опалення».

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, складає 3 мільйона 750 тисяч гривень – таким чином розмір одноразової матеріальної допомоги становить по 10 тисяч гривень на кожного із претендентів на відключення від системи централізованого опалення і облаштування індивідуального опалення. Кошти залучатимуться з місцевого бюджету.

Відшкодування здійснюватиметься мешканцям Охтирської міської територіальної громади, які є власниками / співвласниками, які зареєстровані у зазначеному житловому приміщенні (згідно додатку до рішення Охтирської міської ради від 12.05.2022 №590-МР), та були користувачами послуг Охтирської ТЕЦ.

Для отримання одноразової матеріальної допомоги на відшкодування вартості облаштування індивідуального опалення власники/співвласники будинків/квартир Охтирської міської територіальної громади подають заяву до управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради.

До заяви додаються:

• довідка від ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» про відсутність заборгованості за спожиті послуги з постачання теплової енергії;

• копія паспорта з пред’явленням оригіналу, у разі отримання паспорту зразка 2016 року – копію довідки про реєстрацію місця проживання;

• копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, облікової картки платника податків;

• документ, що підтверджує право власності на квартиру (будинок);

• копія документу про отримання дозволу на відключення від системи (мережі) централізованого теплопостачання;

• копія технічного паспорту з пред’явленням оригіналу;

• копія документів, які підтверджують виготовлення проєктної документації;

• копії документів, які підтверджують придбання обладнання та витратних матеріалів на влаштування індивідуального опалення;

• реквізити банку та рахунок для перерахування коштів матеріальної допомоги.

Далі механізмом виконання Програми передбачено, що управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради готує пакет документів на розгляд комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги власникам і співвласникам одноповерхових та двоповерхових житлових будинків/квартир Охтирської міської територіальної громади на відшкодування частини витрат, пов’язаних з облаштуванням індивідуального опалення у 2022 році. Очолила комісію заступик міського голови Людмила СТАВИЦЬКА.

На підставі рішення комісії, управління соціального захисту населення Охтирської міської ради готує проєкт відповідного рішення та вносить на розгляд та затвердження виконавчим комітетом Охтирської міської ради.

Відшкодування вартості облаштування індивідуального опалення здійснюється власнику/співвласнику одноразово і виключно на одне житлове приміщення.

Охтирська міська рада