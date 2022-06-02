Экономика

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 10:50269

Чому Суми не можуть капітально ремонтувати дороги та не будуть завершувати фонтан «Садко»

Зазвичай кожного року місто планує певну кількість великих об’єктів, які буде втілено в життя протягом цього часу. Але військова агресія росії призвела до зміни багатьох планів, у тому числі й будівельних.

Від чого довелося відмовитися в сфері будівництва, а які об’єкти навпаки доведеться втілити в життя в непростому 2022-му?

Нагадаємо, що при обговоренні проєкту бюджета міста на 2022 рік серед об’єктів нового будівництва лунали такі, як парк культури та відпочинку «Чешка» - 24 млн грн, благоустрій прилеглої до ЦМЛ території - 2 млн, капремонт 1-го поверху хірургічного відділення 5-ї лікарні - 2 млн, 5 млн планували кинути на сквер "Романтика", а реконструкція фонтану «Садко» оцінювалася у 7,5 млн грн, пише Ваш шанс.

Проте зараз, розповів міський голова Сум Олександр Лисенко, довелося тимчасово поставити хрест на багатьох мріях. «Казначейство сьогодні не пропускає ті види робіт, які не стосуються критичної інфраструктури. Наприклад, навіть капітальний ремонт доріг не є критичною інфраструктурою. Тому капітально ми їх і не ремонтуємо – робимо тільки середній поточний ремонт. Полігон ТПВ, який нам необхідно завершити, також не відноситься до робіт, які можуть фінансуватися, - зауважив він. - Два тижні тому Кабмін прийняв зміни до переліку об’єктів, які можуть бути профінансовані з міського бюджету. Ми їх чекали, але і в них немає полігонів. Тому зараз ми готуємо листа від управління капітального будівництва. До речі, не тільки Суми зацікавлені в цьому питанні. Адже в багатьох містах сьогодні йде будівництво полігонів, і всі вони зупинені. Ми вже підтвердили фінансування на 21,7 млн грн, але казначейство поки що не пропускає цю суму. Тому чекаємо наступних змін від Кабміну. Взагалі ми плануємо в цьому році завершити полігон».

Крім того, очільник міста додав, що недавно в стінах міськради відбулася нарада депутатів, а також представників основних напрямків – департаменту інфраструктури, управління капітального будівництва, транспортного відділу.

«Я запропонував надати першочергові об’єкти, які необхідно ремонтувати. А перед ними – ті, без яких ми просто не зможемо пережити зиму, - продовжує мер. - І в нас у цьому переліку – переобладнання ТОВ «Сумитеплоенерго» (яке вони зроблять за свій рахунок), ремонт КППВ (17 млн грн, які нам доведеться виділяти з бюджету, оскільки СМНВО таки має намір передати нам котельню, плюс приблизно 3 млн на регламентні роботи, закупку реагентів, т.ін.). Ще один важливий пункт – силовий кабель, який іде від вул. Г. Кондратьєва, в районі військкомату, до тяглового мосту. Його в землі дуже розмолотило під час бомбардувань міста і потрібно повністю перекладати. Ще одне серйозне питання – це підстанція. Нам потрібно ремонтувати дві електропідстанції, а вартість однієї стаціонарної підстанції сягає приблизно 65-70 млн грн. Тому ми вирішили купити пересувну підстанцію. В Україні їх було дві – в Черкасах і в Києві. В Києві вона активно використовується. Бо ми просили в них її десь на пів року, але отримали відмову: вони самі по черзі ремонтують свої підстанції, і пересувна в них постійно задіяна. Так, як і ми плануємо зробити зі своєю. На таку станцію ми запланували 17 млн. Якщо ми це зробимо, нарешті наші тролейбуси зможуть нормально рухатися центром міста, без задіяння автономної ходи.

Ще один об’єкт – каналізаційний колектор на вул. Прокоф’єва та Зеленко. Там було таке розриття, як будинок, нам довелося навіть вивозити землю, роботи виконувалися на глибині 6 метрів… І більше поки що нічого не плануємо – ніяких скверів, парків, фонтанів».

 
Экономика
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