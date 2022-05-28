Экономика

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:15245

Новації оренди комунального майна у період воєнного стану у Сумах

Департамент забезпечення ресурсних платежів звертає увагу орендарів майна комунальної власності щодо новацій у законодавстві.

27 травня 2022 року Кабінет Міністрів України затвердив постанову № 634 «Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану».

Постановою визначена низка особливостей оренди комунального майна.

  1. На період воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення чи скасування, але у будь-якому разі до 31 грудня 2022 року, за договорами оренди комунального майна звільняються від орендної плати фізичні особи та фізичні особи-підприємці, які були призвані або прийняті на військову службу після оголошення воєнного стану. З метою реалізації права на звільнення від орендної плати вказані особи або члени їх сімей повинні подати до Департаменту забезпечення ресурсних платежів документ, що підтверджує факт початку військової служби відповідно до статті 24 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
  2. Розмір авансового внеску для договорів оренди, які укладаються в період воєнного стану, зменшено до однієї місячної орендної плати.
  3. Договори оренди комунального майна, строк дії яких закінчується у період воєнного стану, вважаються продовженими на період дії воєнного стану та протягом чотирьох місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану (окрема заява орендаря не вимагається).
  4. Договори оренди комунального майна в період воєнного стану можуть бути достроково припинені за заявою орендаря, поданою ним орендодавцю на адресу електронної пошти, зазначену в договорі оренди. Заява вважається належно поданою, якщо вона підписана уповноваженою особою орендаря, а її PDF-копія надіслана з електронної адреси орендаря, зазначеної в договорі оренди.
  5. Комунальне майно, передане в оренду, може бути тимчасово вилучене із користування орендарів, у порядку, встановленому Законом України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

СМР

Экономика
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Новації оренди комунального майна у період воєнного стану у Сумах
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