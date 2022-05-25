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Лісівники області підбивають підсумки весняних робіт

Війна внесла свої корективи у роботу лісівників - цьогорічна лісокультурна кампанія в Сумському держлісгоспі розпочалась пізніше звичайного. Та, незважаючи на це, на підприємстві змогли надолужити втрачений час і виконати усі заплановані роботи насамперед пов’язані зі створенням лісових насаджень.

Протягом квітня і травня працівниками лісгоспу висаджено 255 тис. деревних рослин на площі 61га, з яких 7га або 33 тис.  саджанців на нових, раніше не заліснених, ділянках (лісорозведення). Весь садивний матеріал був вирощений у лісових розсадниках, які є практично в кожному підрозділі. Усі роботи, пов’язані з вирощуванням лісу, починаючи із заготівлі насіння і закінчуючи доглядами, проводяться виключно за кошти підприємства.

На сьогоднішній день у розсадниках Сумського держлісгоспу крім основних лісоутворюючих порід, якими є дуб, липа, сосна, ялина та ін., лісівники вирощують близько 200 різновидів декоративних дерев та чагарників.  Декоративні саджанці від лісівників прикрашають вулиці населених  пунктів та навчальних установ нашої області. Найбільш вишуканий ассортимент мають у роменському підрозділі підприємства. Роменські лісівники надають перевагу вирощуванню декоративних саджанців із закритою кореневою системою, що дає можливість висаджувати рослини навіть влітку.

На жаль, цього року довелось відмовитись від традиційних акцій з висадки дерев, в яких із задоволенням приймали участь і дорослі, і діти.  Надзвичайно плідною щодо створення нових лісів, була минула осінь, коли українці активно відгукнулись на екоініціативу Президента «Зелена країна» - ліс висаджували сім’ями та колективами. Жодна з цих ділянок не залишиться занедбаною.  Лісівники продовжують піклуватися про них та доглядати за висадженими деревцями. 

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Экономика
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Лісівники області підбивають підсумки весняних робіт
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