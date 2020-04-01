Продовольча криза та голод - черговий фейк росії Центр протидії дезінформації при РНБО України аналізує повідомлення російських пропагандистів щодо того чи справді на українців чекає голод взимку 2022-2023 рр.

Сьогодні російські медіа активно ширять меседжі про масований вивіз продуктів харчування з України та іронізують щодо зростання цін на пальне, що, на їх думку, неминуче призведе до подорожчання та нестачі харчів.

Насправді ж Україна виробляє достатньо зернових, але наразі існує потреба валютної виручки від їх експорту для стабілізації економіки країни.

Минулого року в Україні був рекордний врожай, що сьогодні зберігається на елеваторах. У 2021 році зібрано 85,7 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 32% перевищило показники 2020 року:

пшениці – 32,07 млн. т

кукурудзи – 41,87 млн. т

ячменю – 9,42 млн. т

жита – 593,9 тис. Т

вівса – 471 тис. т

проса – 204,2 тис. т

сорго – 173,9 тис. т

гречки – 106,0 тис. т

рису – 48,6 тис. т

тритикале – 32,3 тис. т

інших зернобобових – 681 тис.т

З інших сільгоспкультур в Україні минулого року було зібрано 16,38 млн тонн соняшнику, 10,8 млн тонн цукрових буряків, 3,5 млн тонн сої, 2,92 млн тонн ріпаку та 42 тис. тонн олійного льону.

Тут варто зауважити, що щорічно Україна споживає до 8 млн тонн пшениці та до 7 млн тонн кукурудзи. Що стосується соняшникової олії, то країна володіє її запасами, яких вистачить на 5 років, а цукру – на 1,5 роки. Водночас не варто забувати про те, що влітку очікується врожай озимих.

У 2022 році аграрії очікують врожай на рівні 65% торішнього, оскільки посівна ярових культур почалася у квітні в усіх областях, крім Луганської. На Заході України було збільшено посівні площі під овочі «борщового набору». Сьогодні різними сільгоспкультурами вже засіяно 8,6 млн. гектарів, що лише на 24% менше від минулорічних показників.

Але посівна – це лише одна зі частин складного питання продовольчої безпеки. Через блокування портів ситуація може ускладнитися під час збору врожаю в липні та серпні, оскільки є ймовірність утворення проблеми зберігання зерна через нестачу об’ємів елеваторів. Також на продовольчу безпеку країни впливатимуть наслідки паливної кризи.

Війна в Україні також є джерелом напруженості на ринках кормової сировини для тваринництва. Втім, виробництво свинини в Україні залишається стабільним – щороку виробляється близько 750 тис. т.

Крім того, у 2022 році Україна може зіткнутися з дефіцитом овочів. Очікується, що через війну ми недоотримаємо 71% врожаю баклажанів, 68% помідорів, 58% перцю, 46% цибулі, 45% огірків, 38% моркви, 36% картоплі, 35% буряку та 32% капусти.

Водночас, через війну росії проти України вперше за 30 років відбулося зростання світових цін на продукти харчування на 12,6%. І це рекорд! Та здорожчання продовжиться, оскільки світовий лідер експорту зерна – Індія – оголосила про зупинку експорту в зв’язку з посухою.

В 2020-2021 роках Україна була четвертим за розмірами експортером зерна в світі та здійснювала 10% світового експорту пшениці. Це забезпечувало харчування близько 400 млн осіб. Блокуванням українських портів росіяни спричинили умови для світової продуктової кризи. Тепер 5% населення планети можуть зіткнутися із нестачею харчування і цивілізований світ вже зараз почав пошуки механізмів порятунку країн, яким справді загрожує голод, шляхом експорту надлишків українського зерна.

В новітній історії людства росія вже виступала каталізатором соціальних подій, що спричинили голод. Сьогодні російські окупанти вивозять зерно з тимчасово окупованих районів, де було зосереджено близько 1,5 млн тонн зернових. І цей запас, окрім іншого, передбачався ще і для внутрішнього споживання та посівної.

Отже, завдяки тому, що в нашій країні вирощується достатньо зернових та овочів, голод Україні не загрожує. Але все ж війна росії проти України, паливна криза та відсутність валютної виручки від експорту зернових, а також зумовлені цими факторами світові економічні процеси призведуть до загального зростання цін на продовольство та певного його дефіциту.