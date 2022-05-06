"Ніхто не думав за гроші, кожен займався своєю справою". Бійці самооборони Сум потребують фінансової підтримки "Ніхто не думав за гроші, кожен займався своєю справою" – так говорять бійці самооборони Сум про мотивацію своєї служби із початку вторгнення російських військ на Сумщину. Втім вже майже 2,5 місяці чоловіки та жінки несуть службу і потребують фінансової підтримки.

Бійці територіальної оборони та самооборони Сум на початку вторгнення першими зустріли російських військових на околицях Сум. Боєць із позивним "Албан" розповідає: в ніч з 24 на 25 лютого чергував на посту. Говорить: тут кожен виконував своє завдання, пише Суспільне.

"Тут уже ніби мурашник: люди всі намагались, хтось щось робив, хтось землянки рив, хтось окопи, хто займався кухнею. Коли ми сюди зайшли, на цей пост, всі прийшли на добровольчих засадах. Ніхто не думав за ті гроші, кожен займався своєю справою. Коли відбили цей пост, ми згуртувались в одне ціле. У кожного є родини, у кожного є матері. Дружині довелося допомагати в Польщі навіть, тут у людей у кожного така сама ситуація щодо грошей", — говорить він.

Суспільне Суми

Усі бійці його роти, говорить командир, згуртувались і в лютому вийшли захищати своїх рідних та домівки. Це була єдина мотивація.

"На сьогодні нам обіцяє міська влада 15 тисяч гривень на одного бійця, за березень і квітень. 6,5 тисяч планують платити в майбутньому, але ви ж розумієте, люди йшли не за гроші, мотивовані були зовсім іншим на початку. Але коли поліція і ті ж прикордонники отримали кошти і вони залишили це місто, і люди, котрі вийшли, не отримали цих коштів досі. Це трошки людей обурює", — розповідає командир другої роти з позивним "Старшина".

Зараз, розповідає старшина, налагоджене харчування, але мають потребу в однострої та озброєнні, аби у разі наступу російських військових дати відсіч. З міського бюджету виділили на фінансування самооборони громади 45 мільйонів гривень. Це на одноразові виплати по 15 тисяч та щомісячну винагороду у 6,5 тисяч гривень бійцям з травня. Втім, через надані підприємствам пільги, говорить міський голова, бюджет міста за травень очікувано наповниться лише на 30% від запланованого. Тож аби збільшити виплати бійцям, потребують фінансування від держави. Тому на виконавчому комітеті ухвалили рішення звернутись до центральних органів влади.

"Фінансові можливості настільки обмежені зараз, що будемо намагатися виконати хоча б цю мінімалку. Ті кошти, які зараз заплановані міською радою, вони набагато менші, ніж зараз отримують Збройні сили і територіальна оборона. І коли ми кажемо про виконання бойових завдань, то розуміємо, що завдання майже схожі. Ми прийняли рішення звернутися до державних структур для того, щоб ще раз розглянули на рівні Верховної ради, Кабміну питання можливості фінансування, дофінансування і співфінансування і змін відповідно до законів", — сказав Олександр Лисенко.

Також додав: "Треба просто розділити це питання, як це було зроблено з територіальною обороною, яка сьогодні підпорядковується і прирівняна до Збройних сил, так само і добробати можуть бути прирівняні до територіальної оборони — частина, а частину, ту яку ми вважаємо, що треба доповнити в резерві – це вже повинні бути наші фінансові зобов’язання".

Отримати гроші, говорить міський голова, мають усі бійці самооборони, як тільки будуть оформлені необхідні документи у департаменті соціального захисту.

З приводу того, які завдання виконували працівники поліції на початку нападу російських військ на Сумщину, Суспільне звернулося за коментарем до пресслужби.