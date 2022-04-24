«Сумчанам потрібні позитивні емоції - ми намагаємося зробити місто чистим, зеленим, охайним, а ще допомогти тим, хто цього потребує» Директор КП «Зеленбуд» Олег Скрипка розповів про роботу підприємства в умовах війни.

Весна-2022 стала для України важкою, болючою і кривавою. Не оминула біда і Суми. Але незважаючи на небезпеку, від’їзд багатьох жителів і труднощі воєнного періоду, місто радує око доглянутими зеленими зонами, клумбами і затишними скверами. За це варто подякувати тим людям, які навіть під час війни дбають про чистоту і красу Сум, подекуди навіть ризикуючи життям. Серед цих людей – самовіддані працівники КП «Зеленбуд».

Наприкінці минулого року підприємство очолив новий директор – Олег Скрипка, який до цього багато років працював в правоохоронних органах, очолював міський відділ Державтоінспекції, а потім протягом п’яти років керував відділом шляхоексплуатаційної дільниці КП "Шляхрембуд". Зараз Олег Григорович застосовує свій адміністративний і господарський досвід на новому для себе напрямку роботи – і в умовах, нових для всіх комунальників.

Як же працює підприємство зараз і чим порадує сумчан цієї весни? Розповідає ОЛЕГ СКРИПКА:

- З настанням весни наші працівники почали прибирати всі сквери, які за нами закріплені – це 31 зелена зона, включно з міським парком І.Кожедуба. Почали з центру – сквер Харитоненка, Театральна площа, Покровський, сквер Щастя, сквери біля фонтану «Садко» і перед входом до міського парку. Приводимо після зими в порядок газони і пішоходні доріжки, почали обрізку дерев. У першу чергу очищаємо дерева там, де це найбільш необхідно – на вулицях Кондратьєва, Гагаріна, Академічному провулку, а також у центрі – працюємо у сквері Харитоненка, після якого будемо переходити на Покровський. Паралельно наводимо красу на клумбах в центральній частині міста. Прополюємо тюльпани і троянди, готуємося до висадки квітів, які нам вдалося зберегти в теплицях, попри відключення світла у лютому й березні. Наші дівчата всю зиму готували їх до висадки, тож ми підключали генератори, утепляли теплиці, намагалися максимально зберегти тепло, щоб квіти не замерзли. Тепер готуємося їх висаджувати – розпочнемо цю роботу на початку травня, разом з покосом трави.

- Як вплинув на роботу підприємства воєнний стан?

- Практично всі наші працівники знаходяться на робочих місцях, окрім двох, які виїхали за межі України. Як правило, ми наймали на літо до 20 тимчасових працівників, але зараз наш бюджет зменшено, тож доведеться справлятися своїми силами – максимум додамо 3-4 людини. Ми розуміємо, що навантаження велике і буде важко, але при збільшенні кількості працівників коштів може не вистачити на заробітну плату. Працюємо на вулицях міста щодня – щоб зберегти ті насадження, що є, і привести їх в порядок, щоб усе зеленло і блищало.

- Плануєте порадувати сумчан чимось новим цього року?

- У нас є проєкт нової клумби в українському стилі у Покровському сквері. Там є місце, де збереглося мало старих тюльпанів – навпроти пам’ятника Харитоненку, можна було б зробити там оригінальну композицію, яка піднімала б настрій і патріотичний дух сумчан. Але цей проєкт ще потрібно погодити з мером і департаментом благоустрою. Якщо заперечень не буде – у місті з’явиться ще одна родзинка.

- Відомо, що у ці важкі для нашої країни місяці ви виконуєте не лише роботу директора КП, а й займаєтеся волонтерською діяльністю. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це.

- Після початку воєнних дій та перебування в оточенні сумські медичні та соціальні установи, а також найнезахищеніші жителі міста потребують медикаментів, засобів гігієни, зарядних пристроїв, а іноді навіть речей. Моя дружина, народна депутатка Тетяна Скрипка налагодила співпрацю з міжнародними благодійними організаціями, які передають Сумам гуманітарні вантажі. Але отриману допомогу потрібно десь розвантажувати, сортувати, розвозити по місту. Тому ми привели в порядок складські приміщення «Зеленбуду», щоб можна було робити це тут. Працівники підприємства на добровільних началах допомагають мені, також прошу допомоги у друзів і знайомих, що мають транспорт, щоб максимально швидко доставити допомогу туди, де вона необхідна.

- Зараз у вас гаряча пора, у розпалі сезон робіт у зеленому господарстві міста. Чому ви вирішили взяти на себе це додаткове навантаження?

- Це потрібно – допомагати людям. І якщо є гуманітарна допомога для містян – її потрібно привезти в чисте і тепле приміщення, роздати тим, кому вона призначена. Що саме ми цим займаємось - склалося само собою, це наша спільна праця з моєю дружиною, наш внесок у ту взаємну допомогу і турботу, яку демонстрували сумчани з перших днів війни. Це просто неможливо – залишатися осторонь, коли твоя допомога потрібна.

Комунальники і волонтери – це непомітні герої нашого міста, які заслуговують найвищої вдячності. Їх праця наближає перемогу добра над ордою, яка намагається все це знищити. Бережіть красу рідного міста і не втрачайте можливості допомагати іншим!