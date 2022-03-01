За яких умов може бути припинено трудовий договір в умовах воєнного стану Роз’яснення дає директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

Трудовий договір може бути припинено за угодою сторін (пункт перший статті 36 КЗпП України) або в односторонньому порядку за власним бажанням працівника (стаття 38 КЗпП України). Якщо ініціатива належить працівникові, він зобов'язаний подати заяву до роботодавця про своє бажання звільнитися за два тижні до бажаної дати звільнення. У цьому випадку можуть бути винятки за особливих обставини.

15 березня ВРУ прийняла в цілому Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15.03.2022 №2136-IX (далі - Закон) (дата набрання чинності 24.03.2022). Наразі працівнику надано право звільнитися за власною ініціативою без двотижневого строку попередження у зв'язку з одночасною наявністю двох умов:

- ведення бойових дій в районах, в яких розташоване підприємство;

- загроза для життя і здоров'я працівника.

Також на період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці. Винятками є відпустки у зв’язку вагітністю та пологами і відпустки для догляду за дитиною із зазначенням дати звільнення (стаття 5 Закону).