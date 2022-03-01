Програми підтримки бізнесу на період війни

Розповідаємо про податкові пільги; скасування перевірок, РРО та ліцензій для бізнесу; зміни у трудових відносинах; можливість релокації бізнесу на Західну Україну; підтримку аграріїв; кредитування під 0% та інші державні та донорські програми, приватні ініціативи підтримки підприємців в умовах війни.

1. Податкові пільги

Компанії з оборотом до 10 млрд грн зможуть перейти на спрощену систему оподаткування, як на третій групі ФОП. Замість ПДВ (20%) та податку на прибуток (18%) вони сплачуватимуть 2% з обороту.

Виняток – казино, виробники сигарет та алкоголю.

ФОП не сплачуватимуть ЄСВ за мобілізованих співробітників та єдиний податок, якщо не отримують доходи.

Підприємства, що знаходяться у місцях, де відбуваються бої, звільняються від сплати екологічного та земельного податків на період воєнного часу та рік після нього.

Оформити заявку на податкові пільги можна у електронному кабінеті (https://cabinet.tax.gov.ua ) Державної податкової служби України. Телефон гарячої лінії: 0800-501-007. Закон № 2120-IX від 15.03.2022 опубліковано 17 березня 2022 року (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#top)

2. Скасування перевірок, РРО та ліцензій для бізнесу

У період воєнного часу в Україні скасували податкові перевірки для бізнесу. Згідно з Законом України № 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022 2120-IX від 15.03.2022 ) скасовуються штрафи за відсутністю РРО або фіскального чека. Виняток – підакцизні товари. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#top.

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 року №314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» запроваджено декларативний принцип набуття права на провадження господарської діяльності без необхідності отримання документів дозвільного характеру, ліцензій тощо.

Тобто у період воєнного стану перед початком діяльності підприємцю необхідно подати декларацію встановленої форми до Міністерства економіки, а у випадках здійснення охоронної діяльності – до Міністерства внутрішній справ.

Водночас є низка виключень, серед яких — діяльність, пов’язана з радіоактивними та іншими небезпечними речовинами, видобутком корисних копалин, виробництвом лікарських засобів, зовнішньоекономічною діяльністю, організацією та проведенням азартних ігор, оцінкою відповідності щодо технічних регламентів тощо. Для цих видів діяльності порядок отримання дозвільних документів залишається незмінним.

Декларація може бути подана за вибором суб’єкта господарювання незалежно від задекларованого (зареєстрованого) місцезнаходження (місця проживання), місця провадження господарської діяльності або місцезнаходження відповідного об’єкта:

в електронній формі - через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема засобами мобільного додатку Порталу Дія (Дія) за посиланням:

https://diia.gov.ua/services/categories/gromadyanam/zemlya-budivnictvo-neruhomist.

у паперовій формі - через центр надання адміністративних послуг, подана особисто суб’єктом господарювання або уповноваженою особою, надіслана поштою;

Постанова передбачає суттєву дерегуляцію господарської діяльності, зокрема, замість близько 600 різних видів ліцензій та дозволів, чинними залишаються лише близько 50.

3. Трудові відносини стали простішими

Відповідно до Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-%D0%86%D0%A5#Text), що набрав чинності 24.03.2022 роботодавець може підписувати термінові контракти на період дії воєнного стану, перевести працівника без його згоди на інший вид роботи або звільнити, якщо він тимчасово непрацездатний або перебуває у відпустці.

Винятки – декретна відпустка.

Робочий час можна збільшити до 60 годин на тиждень, а для тих, хто працював неповний день – до 50 годин на тиждень. Кількість вихідних днів можна скоротити із двох до одного.

Роботодавець може не дотримуватись раніше прописаних у контракті термінів оплати праці, якщо зможе довести, що причиною цього стала війна.

Відшкодування заробітної плати або інших обов'язкових виплат під час розірвання трудового договору у повному обсязі покладається на державу, яка здійснює військову агресію.

Співробітник може розірвати контракт без попередження та двотижневого відпрацювання, якщо його робота перебуває у зоні активних бойових дій.

4. Релокація бізнесу на Західну Україну

Програма спрямована на збереження виробничого і трудового потенціалу України і орієнтована на усі підприємства, які бажають перемістити виробництво на території Західної України.

Бізнесмени, підприємства яких перебувають у зоні бойових дій, можуть отримати державну підтримку для переміщення своїх робочих потужностей на Західну Україну.

Держава допоможе у пошуку нової локації, розселенні персоналу компанії та підборі нових співробітників. Переїзд підприємств відбувається за рахунок держави.

Деталі щодо участі у програмі на сайті Мінекономіки.

5. Підтримка аграріїв

Держава допомагає аграріям провести посівну за умов воєнного часу. Уряд ввів в обіг бензин та дизпаливо екологічних стандартів Євро-3 та Євро-4 та спростив митні процедури для постачання нафтопродуктів. Це дозволить забезпечити сільськогосподарські підприємства паливом.

Президент 17 березня підписав закон про відміну акцизу на паливо та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%.

Термін дії ліцензії на зберігання, транспортування та застосування пестицидів продовжено на 90 днів після її припинення або скасування.

Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо забезпечення кредитної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам» надається підтримка для аграріїв у 2022 році:

Виключно малим та середнім аграрним виробникам з оборотом не більше 20 мільйонів євро в рік, що є еквівалентом підприємства, яке оброблює до 10 000 га.

Компенсація відсоткової ставки за залученими кредитами.

Максимальна сума кредиту на який поширюється компенсація відсоткової ставки становить 50 млн грн.

Кредитування надається для здійснення сільськогосподарської діяльності (посівної) на період дії воєнного стану.

Для отримання кредитування суб’єкт підприємництва також повинен бути сільськогосподарським товаровиробником у значенні, наведеному в Законі України «Про державну підтримку сільського господарства України».

Термін дії кредиту становить 6 місяців.

Встановлено максимальний розмір державної гарантії за портфельними кредитами до 80%.

Заявникам необхідно звертатись у фінансову установу, де вони обслуговувались!

Міністерство аграрної політики та продовольства України:

- для забезпечення сільгоспвиробників насінням до посівної в Україні на час воєнного стану скасовані додаткові процедури із сертифікації насіннєвого матеріалу;

- дозволено експлуатацію сільгоспмашин без їх реєстрації на період воєнного стану;

Міністерство аграрної політики створило Аграрну платформу по збору актуальних потреб аграріїв під посівну в режимі реального часу https://agrostatus.org

та Онлайн-платформу для покращення логістичних маршрутів аграріїв в умовах воєнного стану https://prodsafety.org.

Телефон служби підтримки:+380 96 425 25 88

6. Кредитування під 0%

Програма «Доступні кредити «5-7-9%», відповідно до рішення Уряду від 18 березня, розширена. Будь-який бізнес протягом дії воєнного стану та місяць після його завершення зможе отримати кредит під 0%. Після цього кредитна ставка становитиме 5%. Також збільшено максимальну суму кредиту до 60 млн грн.

Строк кредитування за програмою «5-7-9» залежатиме від цільового призначення коштів. На реалізацію інвестиційного проекту та на рефінансування заборгованості кредит надається щонайбільше на 5 років. Для фінансування оборотного капіталу – на 3 роки

Уряд також розширив перелік інструментів, які дозволять банкам надавати кредити в рамках програми «5-7-9%» у разі нестачі забезпечення. Експортно-кредитне агентство зможе страхувати кредити підприємців-експортерів, що значно спростить їм доступ до дешевого фінансування.

Також зняті обмеження щодо участі в програмі. «Відтепер кредит зможе отримати будь-яка українська компанія (де кінцевими бенефіціарами з часткою понад 50% є українці). Водночас не зможуть взяти кредит підприємства, учасником або кінцевим бенефіціаром яких є громадяни держави-агресора або ж особи, які належали до терористичних організацій. Крім того, обмеження розміру допустимої державної допомоги, який може отримати підприємець, не буде застосовуватись у період дії воєнного стану.

Детальніше: https://www.kmu.gov.ua/news/zmini-do-programi-dostupni-krediti-5-7-9-pidtrimka-posivnoyi-kampaniyi-ta-aktivaciya-pidpriyemnictva28032022.

7. Інформаційний розділ про державні та донорські програми, приватні ініціативи підтримки підприємців в умовах війни, що допоможуть зберегти бізнес, робочі місця та підтримати економіку України.

https://business.diia.gov.ua/wartime