Без паніки: як вижити локальному бізнесу в умовах війни? Сьогодні великий та малий бізнес у шоковому стані через війну України та росії. Однак з усіх сторін закликають відновлювати економіку країни. Кожен має працювати на своєму фронті.

Ніхто не знає, що буде далі і яке рішення правильне. Але команда ТОП 20 зібрала для вас декілька порад, як вийти з нинішньої ситуації з мінімальними втратами.

Які є варіанти розвитку подій для підприємців?

Війна – це криза. А будь-яка криза – це переломний момент у розвитку, після якого відкриваються нові можливості. Тому, якби зараз нам не було важко, потрібно максимально тверезо і критично оцінювати свою ситуацію.

Варіант 1. Наразі ви втратили клієнтів та дохід, але маєте подушку захисту на декілька місяців.

Тоді можна «поставити все на паузу» до кращих часів. Або не витрачати час і пропрацювати проблеми, на які завжди закривали очі. Наприклад, замініть застаріле лого – так ви дасте роботу дизайнеру-фрилансеру. «Пауза» - теж варіант норми. Коли ситуація дозволяє, варто зібрати сили і вичекати, ніж у паніці приймати неправильні рішення «аби було».

Варіант 2 (більш типовий). Гроші закінчувались ще до війни, їх потрібно було дістати на вчора.

Максимально адаптуйте нішу під потреби нинішнього ринку, не чекайте у моря погоди. Легко сказати «встань та іди». Але, на жаль, швидкість реакції в кризу стає вирішальною.

Розпродайте зі знижками старий товар, щоб заробити на закупку більш актуального. Приватний дитячий садок зачинили? Надсилайте ідеї для ігор батькам, що 24/7 самі з своїм чадом. Не працює салон краси? Певний час приймайте на дому. Навіть рукодільниця без оформленого ФОП, яка в’язала іграшки і залишилась без роботи, може переключитись на в’язання дитячих капчиків у патріотичному стилі, тощо.

Взагалі тема патріотизму буде на хвилі, однак ми радимо не зловживати нею. Фальш і хайп ради хайпу швидко зчитуються. Проводьте опитування у соцмережах, цікавитись, що для ваших клієнтів актуально.

Варіант 3. Ви працювали на західний ринок. 90%, що ситуація кардинально не зміниться. І це прекрасно, вітаємо.

Так, частина покупців змушені виїхати за кордон. Так, частина спонтанних покупок на певний час піде. Але крім людей, які у шоці/депресії/апатії або дуже скрутному економічному становищі – завжди залишається інша половина аудиторії. Тих, хто переоцінив свої цінності і більше не хоче відкладати на завтра. Може саме їм зараз потрібна ваша послуга фотографа або організація дня народження? Будь ласка, не давіть людям на «болі», зараз їх достатньо. Бачити у дні війни стандартний заклик «Ти голодний? Іди скоріше до нас» - це факап.

За даними Cases media 86% покупців готові до знайомства з новими брендами. Не втрачайте цей шанс. Як свідчить опитування ЄБА, лише 17% компаній працюють у повному обсязі, а кожна третя не працює.

Які можливості війна відкриває для бізнесу?

• Закордонний ринок. І це стосується не лише сфери IT. Ваш невеличкий, але якісний бренд одягу радісно можуть зустріти у Європі. Бо Україна – це круто, Україна – це бренд. Так, вихід у Європу вимагає підготовки, але зараз його перспективи не такі туманні, як це було ще місяць тому.

• Частина ринку росії відійшла на задній план. А це означає, що таргетована реклама стала доступнішою. Інфопростір або пустий, або зайнятий війною. Навіть розважальний контент пов'язаний з мемами про невдачі орків. Доки інші компанії мовчать, у вас є шанс заявити про себе контентом (спойлер, не на воєнну тематику).

• Псевдо-спеціалісти та компанії-одноденки не витримавши кризи пішли з ринку і звільнили місце для вас.

Складаємо план дій!

• Узгодьте всі юридичні та бухгалтерські моменти, які змінились унаслідок воєнного стану. 15 березня депутати Верховної Ради прийняли законопроект № 7137-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану». Тому ряд підприємств зможуть продовжувати роботу завдяки послабленому оподаткуванню.

• Ситуація нестабільна, частина покупців або очікують або ж поза зоною доступу. Але спиток — не збиток! Не забудьте спочатку щиро поцікавитись чи клієнт у безпеці. А далі починайте співпрацю, відновлюйте контакти, зверніть увагу на аудиторію конкурентів, які залягли на дно.

• Якщо працюєте – не мовчіть. Про вас мають знати. Оновіть інформацію про себе на всіх можливих платформи: соцмережі, Google Business Profile, LinkedIn, і, звісно, ТОП 20.

• Раніше не могли залучити класних спеціалістів через їх нестачу або високі вимоги? Зараз набагато простіше зібрати дійсно хорошу команду. Залучайте до роботи переселенців. Серед них можна знайти прекрасних робітників, які готові певний час працювати за менший % зарплати.

• Український бізнес більше не може користуватись російськими ресурсами: СРМ системами, конструкторами сайтів тощо. І чудово! Давайте підтримувати вітчизняний ринок, адже ми теж маємо аналоги.

• Держава розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій в інші регіони України. Шукайте нові способи постачання виробництва за рахунок місцевого ринку. Тим самим допоможете їм. Подумайте про запаси (перші зв’яжіться з постачальниками сировини), колаборації з іншими нішами і (о Боже!) конкурентами.

• Будьте в тренді. Якщо навіть радник керівника офісу Президента постить меми, а Monobank випускає оновлений дизайн картки з посланням «руському воєнному кораблю» - чим ви гірші? Вже є 1000 і 1 мем про Чорнобаївку. Придумайте 1002 оригінальний не про неї. Здоровий гумор та креатив ваша безкоштовна суперсила.

• Зараз найкращий час, щоб показувати внутрішній бік свого бізнесу. Подолання труднощів, з якими всі зіштовхнулись, зблизить вас з клієнтами.

Війна одразу показала всі найбільші прогалини у бізнесі. Багато факторів від вас не залежить – наприклад, проблеми з логістикою або закупкою продуктів. Але ці проблеми стають лакмусовим папірцем для реорганізації у майбутньому.

І, на останок, при співпраців з країнами-агресорами росією та білоруссю – порвіть ці зв’язки. Сподіваємось ви давно це зробили.

Чого робити не варто?

• Грати із заниженням ціни та -90% у акціях. Головне - продати цінність продукту. Коли до війни ваші послуги коштували 10 тисяч, і зараз 3, то одразу виникає сумнівність у якості. Ви видаєте себе як потопаючий недієздатний бізнес. Винятки звісно є. З суттєвими знижками варто розпродувати залишки, про що можна прямо сказати клієнтам. Також змінити ціну для переселенців з інших регіонів.

• На кожному кроці кричати «все для ЗСУ!». Не хайпуйте на темі війни – це низько. Добрі справи не варто замовчувати. Віддаєте 10, 20, 50% для потреб наших захисників? Чудово. Але не робіть про це 15 сторіс на день. Якщо до війни не транслювалась соціальна відповідальність, то дуже дивна раптова трансформація у «патріотів». Замовчування і нейтральна позиція деяких брендів теж виглядає, м’яко кажучи, дивно.

• При підготовці реклами та контенту врахуйте, що зараз люди сильно перенапружені великими масивами інформації. Завуальовані меседжі та кілометрові тексти поки варто залишити до кращих часів. Не досконалий естетично, але цінний за змістом контент буде сприйматись позитивніше.

Чому не буде так як раніше?

На жаль, пандемія 2020 року та безглуздий напад росії на Україну показав, що потрібно бути готовим до всього. Крім плану Б непогано мати В (тобто розробити карту ризиків). А ще змиритись з тим, що довгострокові стратегії та монотонні прогріви аудиторії більше не діють. Великим плюсом стає швидкість реакції на події.

Якщо в коронавірус вийшло відсидітись або відбутись дрібним переляком – тепер так не вийде. Зараз ідеальний час для освоєння усіх платформ, де клієнти можуть почерпнути про вас інформацію. Від сторінки в інстаграмі до довідки ТОП 20.

На прикладі російської пропаганди і «злитті» деяких блогерів мільйонників України поступово зміниться ставлення до інфлюенсерів. Тому звертайте увагу на мікро лідерів думок, що мають лояльнішу аудиторію.

Як втримати команду?

• Будьте максимально чесними та відкритими. Є план дій – озвучте його. Немає? Не мовчіть. Люди мають розуміти перспективи. Якщо ви змушені звільнити працівника – не годуйте його обіцянками. Пам’ятайте, що кожен у вашому колективі – це внутрішній клієнт. І у разі «поганого розставання» негативне сарафанне радіо піде по всіх усюдах.

• Потурбуйтесь про систему комунікації всередині команди, цікавтесь справами робітників. Продумайте, яка система мотивації зараз спрацює найкраще. Не переладайте кризовий менеджмент на рядових співробітників.

• Об’єм роботи зменшився, тому варто реорганізувати роботу. Зараз один спеціаліст можна поєднувати декілька функцій.

Віримо у наш локальний бізнес. Віримо, що ця криза принесе нові перспективи. Все буде Україна!

Автор статті - "Хлипавка Поліна"