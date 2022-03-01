Як діяти роботодавцю під час воєнного стану ВРУ 24.02.2022 затвердила Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022. Як діяти роботодавцю при запровадженні воєнного стану? Роз’яснення дає директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

Якщо працівники не можуть доїхати до роботи

Якщо працівники не можуть доїхати на робоче місце, але взмозі виконувати роботу дистанційно - видайте наказ про дистанційну роботу. У наказі вказуєте номери телефонів відділу кадрів та керівників у разі виникнення екстреної ситуації. Для працівників, які не можуть працювати дистанційно, оголосіть простій. Простій – це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами (ч. 1 ст. 34 КЗпП). Оплатіть простій у розмірі не нижче від двох третин тарифної ставки, встановленого працівникові розряду (окладу) (ч. 1 ст. 113 КЗпП).

Якщо працівник не може працювати дистанційно, але не хоче втрачати частину заробітку, – запропонуйте йому оформити відпустку: щорічну або соціальну. Інший варіант – домовтесь із працівниками про надання йому відпустки без збереження заробітної плати. На час карантину термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати за згодою сторін не обмежується 15 календарними днями (ч. 3 ст. 26 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР). Наразі карантин в Україні діє до 31.03.2022 (постанова КМУ від 09.12.2020 № 1236).

Якщо працівників призвали на військову службу або вони уклали контракт з ЗСУ

Видайте наказ про увільнення працівника від роботи зі збереженням середнього заробітку, місця роботи та посади після того, як отримаєте документи, що підтверджують його призов (вступ) на службу (ст. 119 КЗпП).

Якщо працівників залучили до трудової повинності або суспільно корисних робіт

Під час дії воєнного стану можуть запровадити трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не заброньованих за підприємствами, установами та організаціями на період дії воєнного стану, тощо. Якщо працівник повідомив, що його залучили до суспільно корисних робіт, видайте наказ про збереження за працівником робочого місця або посади (п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону № 389).

Якщо не можете зв’язатись з працівниками

Якщо не можете зв’язатися з працівником, який не прийшов на роботу, через відсутність зв’язку або з інших причин – табелюйте його відсутність кодом «НЗ» («відсутність з нез’ясованих причин»). Коли зв’язок з працівником з’явиться і ви отримаєте інформацію про причину відсутності працівника на роботі або відсутності зв’язку, дійте за обставинами. Скористайтесь одним з варіантів, наведених вище. Також можете визнати причину відсутності працівника на роботі поважною. У такому разі складіть скоригований табель та зазначте в ньому дні відсутності працівника кодом «І» (Інші причини неявок).