Экономика

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:28116

Як діяти роботодавцю під час воєнного стану

ВРУ 24.02.2022 затвердила Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022. Як діяти роботодавцю при запровадженні воєнного стану? Роз’яснення дає директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

Якщо працівники не можуть доїхати до роботи

Якщо працівники не можуть доїхати на робоче місце, але взмозі виконувати роботу дистанційно - видайте наказ про дистанційну роботу. У наказі вказуєте номери телефонів відділу кадрів та керівників у разі виникнення екстреної ситуації. Для працівників, які не можуть працювати дистанційно, оголосіть простій. Простій – це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами (ч. 1 ст. 34 КЗпП). Оплатіть простій у розмірі не нижче від двох третин тарифної ставки, встановленого працівникові розряду (окладу) (ч. 1 ст. 113 КЗпП).

Якщо працівник не може працювати дистанційно, але не хоче втрачати частину заробітку, – запропонуйте йому оформити відпустку: щорічну або соціальну. Інший варіант – домовтесь із працівниками про надання йому відпустки без збереження заробітної плати. На час карантину термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати за згодою сторін не обмежується 15 календарними днями (ч. 3 ст. 26 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР). Наразі карантин в Україні діє до 31.03.2022 (постанова КМУ від 09.12.2020 № 1236).

Якщо працівників призвали на військову службу або вони уклали контракт з ЗСУ

Видайте наказ про увільнення працівника від роботи зі збереженням середнього заробітку, місця роботи та посади після того, як отримаєте документи, що підтверджують його призов (вступ) на службу (ст. 119 КЗпП).

Якщо працівників залучили до трудової повинності або суспільно корисних робіт

Під час дії воєнного стану можуть запровадити трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не заброньованих за підприємствами, установами та організаціями на період дії воєнного стану, тощо. Якщо працівник повідомив, що його залучили до суспільно корисних робіт, видайте наказ про збереження за працівником робочого місця або посади (п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону № 389).

Якщо не можете зв’язатись з працівниками 

Якщо не можете зв’язатися з працівником, який не прийшов на роботу, через відсутність зв’язку або з інших причин – табелюйте його відсутність кодом «НЗ» («відсутність з нез’ясованих причин»). Коли зв’язок з працівником з’явиться і ви отримаєте інформацію про причину відсутності працівника на роботі або відсутності зв’язку, дійте за обставинами. Скористайтесь одним з варіантів, наведених вище. Також можете визнати причину відсутності працівника на роботі поважною. У такому разі складіть скоригований табель та зазначте в ньому дні відсутності працівника кодом «І» (Інші причини неявок).

 

Экономика
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Марина Стрілецька: «Працюю у Швейцарії, але будь-якої миті готова повернутися до України»
Сегодня 13:42
Як діяти роботодавцю під час воєнного стану
Сегодня 12:28
Служба зайнятості Сумщини пропонує навчання та підвищення кваліфікації
Вчера 22:14
Компанії, які продовжують працювати у воєнний час. Повний список і нові графіки роботи на top20.ua
Вчера 19:02
Компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб
27.03.2022 11:29
Подбайте про безпечне листування у месенджерах
27.03.2022 10:50
Особливості обслуговування клієнтів служби зайнятості Сумщини під час воєнного стану
26.03.2022 13:52
Що робити при фосфорному бомбардуванні?
24.03.2022 22:27
Місяць незламності України: Сумщина
24.03.2022 18:31
Чи треба буде повертати суми грошових соціальних допомог та субсидій, отримані внаслідок автоматичного продовження на час воєнного стану?
24.03.2022 14:29
Що робити якщо відсутній зв’язок із сімейним лікарем
24.03.2022 09:21
Реєстрація, перереєстрація безробітних та нарахування виплати допомоги по безробіттю під час дії воєнного стану
24.03.2022 08:01
view counter

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
02.03.2022 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
Оперативна інформація від рятівників Сумщини
Сегодня 14:07
Працює гаряча лінія Сумського обласного центру зайнятості
Сегодня 13:29
На Сумщині поранено трьох дорослих та 9-річну дитину
Сегодня 12:38
За минулу добу на Сумщині дев’ять разів ліквідовували загоряння в природних екосистемах
Сегодня 12:05
У Сумах викрито нелегальну торгівлю паливом
Сегодня 11:52
Близько 10 релігійних громад на Сумщині виявили бажання перейти до ПЦУ
Сегодня 11:22
Які маршрутки сьогодні працюють у Сумах
Сегодня 11:07
Затверджено особливості дії карантину в умовах воєнного стану
Сегодня 10:41
У Глухові агресивний водій кидався на поліцейського
Сегодня 09:46
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.